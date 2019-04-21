[¸ÅÀÏ½Ã·Ð] ¸ÇÇØÆ° »ó°¡ °ø½Ç·ü 20%¶ó´Âµ¥

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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¿ï»ê¿¡µµ ½Ã³» °÷°÷¿¡ ÀÓ´ë¶ó´Â ÀÔ°£ÆÇÀÌ ºÙÀº »ó°¡°¡ ¸¹ÀÌ ´«¿¡ ¶í´Ù. ¿©·¯ °¡Áö »çÁ¤ÀÌ ÀÖ°ÚÁö¸¸ ÀÏºÎ´Â ÀÌ·± ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎÀÇ ¿µÇâÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢µÈ´Ù. °¡ÀüÁ¦Ç°ºÎÅÍ »ýÇÊÇ° ±¸ÀÔ±îÁö ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåÀº È®ÀÎ Â÷ µé¸£´Â °÷ÀÌ µÇ°í ½ÇÁ¦ ±¸¸Å´Â ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡¼­ ÀÌ·ç¾îÁö´Ùº¸´Ï ÀÌ·± Çö»óÀÌ »ý±ä´Ù. ¿ÀÇÁ¶óÀÎ »ó°¡ÀÇ ¹Ì·¡´Â ¹àÁö°¡ ¾Ê´Ù.

ÀÌ·± ¾î·Á¿òÀº ºñ´Ü ¿©±â¿¡¸¸ ±¹ÇÑµÇ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ñ °ÍÀ¸·Î ¿©°ÜÁø´Ù. Áß¼Ò±â¾÷, Á¦Á¶ ´ë±â¾÷ µîµµ ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù. ¿ï»ê¿¡ ±¹ÇÑÇØ¼­ º¸¸é ÀÛ³â Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ ¿µ¾÷ÀûÀÚ¸¦ ±â·ÏÇß°í Çö´ëÁß°ø¾÷µµ ½ÇÀûÀÌ ÁÁÀº °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. Çö´ëÁß°ø¾÷µµ ÀÛ³â¿¡ ¿µ¾÷¼Õ½Ç·Î ÀüÈ¯µÇ¾ú´Ù. °ü·Ã Çù·Â¾÷Ã¼µéÀÇ ½ÇÀûÀº ´õ¿í ÁÁÁö ¾Ê´Ù. ÀÚµ¿Â÷ 2Â÷, 3Â÷ º¥´õµéÀº ¹®À» ´Ý´Â °ÍÀ» °ÆÁ¤ÇØ¾ß ÇÒ Á¤µµ´Ù.
ÀÌ·± °æ±âÀÇ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÏ½ÃÀûÀÌ¶ó¸é ´ÙÇàÀÎµ¥ ÃÖ±Ù ¸î ³â µ¿¾È¿¡ °ÉÃÄ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖ°í ¾ÕÀ¸·Îµµ ÀüÈ¯ÀÌ ½±Áö ¾Ê´Ù´Â Àü¸ÁÀÌ´Ù. Àå±â ºÒÈ²Àº ¿ì¸®³ª¶ó»Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¼¼°èÀÇ ¿©·¯ °æÁ¦±Ç¿¡ ºñ½ÁÇÏ°Ô °üÃøÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. µ¿³²¾Æ ÀÏºÎ ±¹°¡ µî ¿¹¿ÜÀûÀ¸·Î °í¼ºÀåÀ» ±¸°¡ÇÏ´Â ¸î¸î °æÁ¦±ÇÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â Ä§Ã¼°¡ ´õ º¸ÆíÀûÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¾Õ¼­ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀåÀÇ ¸ô¶ôÀ» ÀÌ¾ß±â Çß´Âµ¥ ÀÌ´Â ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎÀÇ º¸ÆíÈ­ Çö»ó¿¡ µû¸¥ °ÍÀÌ°í »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿Â¶óÀÎ °ü·Ã ºñÁî´Ï½º´Â È°¹ßÇÒ °ÍÀÌ´Ù. Á» ºñ¾àÀÌ µÇ°ÚÁö¸¸ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â ¹Ý¸é Àß µÇ´Â °÷µµ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±â¾÷°¡Ä¡ 1Á¶¿ø ÀÌ»óÀ» ´Þ¼ºÇÑ À¯´ÏÄÜ ±â¾÷ÀÇ µîÀå¿¡ ´ëÇÑ ´º½º¸¦ °¡²û Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÄíÆÎ, ¿ì¾ÆÇÑ ÇüÁ¦µé, ½îÄ«, Åä½º µî ÂªÀº ¾÷·Â¿¡µµ ±Þ°ÝÇÑ ¼ºÀåÀ» ´Þ¼ºÇÑ ±â¾÷µéÀÌ ÃâÇöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹®Á¦´Â »ç¾÷Ã¼°£ ½ÇÀûÀÇ °£°ÝÀÌ Á¡Á¡ Ä¿Áö°í ÀÖ°í °æÀï·Â ÀÖ´Â ±â¾÷µé·Î °æÁ¦·ÂÀÌ ´õ¿í ÁýÁßµÇ¸ç ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ´ëºÎºÐÀÇ ±â¾÷µéÀº °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖ¾î ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î °æ±â°¡ ºÎÁøÇØÁö°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·¸´Ù¸é ¿Ö ÀÌ·± Çö»óÀÌ »ý±â´Â °ÍÀÏ±î?
¿ì¸®°¡ ÇÇºÎ·Î Àß ´À³¢Áö ¸øÇÏÁö¸¸ ´Ù¾çÇÏ°í ±Ùº»ÀûÀÎ º¯È­µéÀÌ ²Ï ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ÁøÇàµÅ ¿Ô´Ù.

±× Áß ÇÏ³ª·Î 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ±â¹Ý±â¼úÀÌ¶ó°í ºÎ¸£´Â ±â¼úÀÇ È°¿ëÀ» µé ¼ö ÀÖ´Ù. »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý, Å¬¶ó¿ìµå, ºòµ¥ÀÌÅÍ, ¸ð¹ÙÀÏ, ±×¸®°í ÀÎ°øÁö´É µîÀÇ ±â¼úÀÌ ¿Â¶óÀÎ ºñÁî´Ï½º¿Í °áÇÕÇØ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ¾ÈÀü, º¸°Ç, È¯°æ µî ÀÎ°£ÀÇ Á¸¾ö¼º¿¡ °ü·ÃµÈ ¹®Á¦µéÀ» Áß½ÃÇÏ´Â °æÇâµµ Áö¼ÓµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ºñÁî´Ï½º¿¡ ¸¹Àº ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Ù. ±â¾÷ÀÇ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓµµ °­Á¶µÇ°í ÀÖ´Ù. È¯°æ°ú °ü·ÃÇØ¼­ ¿¡³ÊÁö ¹®Á¦µµ ºñÁî´Ï½º¿¡ ¹Ýµå½Ã °í·ÁÇØ¾ß ÇÒ ¿ä¼Ò°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. °á±¹ ±â¼ú°ú »ç¾÷ È¯°æÀÇ º¯È­°¡ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ±×¸®°í Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ º¯È­¿¡ ´ëÇÑ ÀûÀÀ·Â ÀúÇÏ°¡ Àü¹ÝÀûÀÎ °æ±âÀÇ ºÎÁø È¤Àº ½ÇÀû ÀúÁ¶ Çö»óÀÇ ±Ùº»ÀûÀÎ ¿øÀÎÀÌ ¾Æ´Ò±î »ý°¢µÈ´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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