[»ç¼³] ¿ïÁÖ ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ ¿ªÇÒ¿¡ °Å´Â ±â´ë Å©´Ù

Á¤ºÎ°¡ ¿ï»ê°ú ºÎ»ê °æ°èÁöÁ¡¿¡ ¿øÀüÇØÃ¼¿¬±¸¼Ò¸¦ Áþ±â·Î °áÁ¤ÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¿ï»ê ¿ïÁÖ±º »ï³²¸é¿¡ ¿øÀü »ç°í¿¡ Àû±Ø ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ °Ç¸³µµ Åº·ÂÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 18ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ»¿¡¼ ¿¸° µµ½Ã°èÈ¹À§¿øÈ¸ ½ÉÀÇ¿¡¼ ¿ïÁÖ ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ °Ç¸³À» À§ÇÑ µµ½Ã°ü¸®°èÈ¹ º¯°æ½ÅÃ»ÀÌ ¿ø¾È ¼ö¿ëµÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ Å»¿øÀü Á¤Ã¥À» Æì¸é¼ ¿ïÁÖ±º ¼»ý¸é¿¡ °Ç¸³ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ½Å°í¸® 5·6È£±â °Ç¼³ÀÌ ºÒÅõ¸íÇßÀ¸³ª °Ç¼³ Àç°³ ¹æÄ§À¸·Î Ä§Ã¼µÈ ¿ï»êÁö¿ª °æÁ¦¿¡ È°·Â¼Ò°¡ µÆ´Ù. °Ô´Ù°¡ ¿øÀüÇØÃ¼¿¬±¸¼Ò¿¡ ÀÌ¾î ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ±îÁö °Ç¸³µÇ¸é ¿øÀü »ê¾÷ ÀÎÇÁ¶ó ±¸ÃàÀ¸·Î ¿ï»êÀÌ ¸í½Ç»óºÎÇÑ ¿øÀü »ê¾÷ ¸ÞÄ«·Î ±»°ÇÈ÷ ÀÚ¸®¸Å±èÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. µû¶ó¼ ¿øÀüÇØÃ¼¿¬±¸¼Ò¿Í ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ ¿ªÇÒ¿¡ °Å´Â ±â´ë´Â ³Ê¹«³ª Å©´Ù. ÀÌµé ±â°üµéÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ÃæºÐÈ÷ ¹ßÈÖµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾È ¸¶·ÃÀº ¹°·Ð ¾ÈÀüÇÑ ¿ï»êÀ» À§ÇÑ ´ëÀÀÃ¥ ±¸ÃàÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ¼±°á°úÁ¦ÀÌ´Ù.
¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ°¡ ±¸ÃàµÇ¸é ½Å°í¸® 3·4·5·6È£±â´Â ¹°·Ð ÀÎ±Ù ¿ù¼º°ú °í¸® ¹ßÀü¼ÒÀÇ µ¿³²±Ç ±Ç¿ª±îÁö ÁÖ¹Î º¸È£¿Í ¼ö½À, ´ëÀÀ È°µ¿À» ´ã´çÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ´Â ÃÖ±Ù ¿ïÁÖ±ºÀÌ ÅäÁö¸Å°¢À» ½ÂÀÎÇÏ¸ç È®º¸µÈ »ï³²¸é ±³µ¿¸® ¿ïÁÖÁ¾ÇÕÃ¼À°°ø¿ø ³» ºÎÁö¸éÀû 1¸¸§³¿¡ °ÇÃà¸éÀû 1,500§³, Áö»ó 3Ãþ ±Ô¸ð·Î »óÈ²½Ç, È¸ÀÇ½Ç, ¹æÀç±³À°½Ç, ÇÕµ¿¹æ»ç¼±°¨½Ã¼¾ÅÍ µîÀÌ µé¾î¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ´Â ÀÌ¹ø µµ½Ã°èÈ¹º¯°æ¾È ½ÂÀÎÀ¸·Î ½Ç½Ã¼³°è¸¦ °ÅÃÄ ¿À´Â 12¿ù Âø°øÇØ 2021³â 6¿ù ÁØ°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ°¡ Æò»ó½Ã¿¡´Â ¹æ»ç´É ¹æÀçÃ¼°è ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ÁöÀÚÃ¼ ±¸È£¼Ò·¹æÈ£ ¾àÇ° ÇÕµ¿ Á¡°Ë°ú Áö¿ª °ü°è±â°ü Çù·ÂÃ¼°è ±¸Ãà, ÁöÀÚÃ¼ ¹æÀç ¿ä¿ø ±³À°, Áö¿ªÁÖ¹Î·ÇÐ»ý ¹æ»ç´É Àç³´ëÀÀ Ã¼°è ±³À°°ú È«º¸ µîÀÇ ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿øÀü »ç°í·Î ÀÎÇÑ ¹æ»ç¼± ºñ»ó½Ã¿¡´Â ÇöÀå ´ëÀÀÀº ¹°·Ð ÁÖ¹Î º¸È£Á¶Ä¡ ÀÇ»ç°áÁ¤ µî ºñ»ó ´ëÀÀ ÄÁÆ®·ÑÅ¸¿ö ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù.
¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀº ÁÖ¹ÎÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ½Å¼ÓÇÑ ´ëÀÀ¿¡ ÀÖ´Ù. ±×µ¿¾È °í¸®¿øÀü°ú »õ¿ï¿øÀü ¹æ»ç¼± ºñ»ó½Ã ºÎ»ê½Ã ±âÀå±º Ã¶¸¶¸éÀÇ °í¸® ¹æ»ç´É ¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ¿¡¼ ºÎ»ê°ú ¿ï»ê±Ç¿ª ÁÖ¹Î º¸È£¸¦ À§ÇÑ ÁöÈÖ¿Í ÅëÁ¦°¡ ÀÌ·ïÁ® ¿Ô´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¿ï»ê¿¡ ¹æ»ç´É¹æÀçÁöÈÖ¼¾ÅÍ°¡ °Ç¸³µÇ¸é ¿ï»ê ½Ã¹ÎµéÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ Áö±Ýº¸´Ù ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ