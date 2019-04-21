Çö´ë¸ðºñ½º ÅëÇÕ¿ì½Â¡¦7¹øÂ° Ã¨ÇÁ ¡®¿ª´ë ÃÖ´Ù¡¯

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.21 22:30
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Ã¨ÇÁÀü 5Â÷Àü ÀüÀÚ·£µå¿¡ 92-84 ½Â
¶ó°Ç¾Æ 20µæÁ¡ µî Àü¿ø °í¸¥ È°¾à
±âÀÚ´Ü ÅõÇ¥ 37Ç¥ ÀÌ´ë¼º MVP

 

21ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê µ¿ÃµÃ¼À°°ü¿¡¼­ 2018-2019 SKT 5GX ÇÁ·Î³ó±¸ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ Çö´ë¸ðºñ½º ¼±¼ö¿Í ÄÚÄ¡ÁøµéÀÌ Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé°í È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º


¿ï»ê Çö´ë¸ðºñ½º°¡ 2018-2019 SKT 5GX ÇÁ·Î³ó±¸ ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.

Çö´ë¸ðºñ½º´Â 21ÀÏ ¿ï»ê µ¿ÃµÃ¼À°°ü¿¡¼­ ¿­¸° Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤(7Àü 4½ÂÁ¦) 5Â÷Àü È¨ °æ±â¿¡¼­ ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¸¦ 92-84·Î ¹°¸®ÃÆ´Ù.

ÀÌ·Î½á Çö´ë¸ðºñ½º´Â Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤Àü 4½Â 1ÆÐ¸¦ ±â·Ï, 2014-2015½ÃÁð ÀÌÈÄ 4³â ¸¸¿¡ ÅëÇÕ ¿ì½ÂÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.

ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¿ì½ÂÀº 7¹øÂ°, ÅëÇÕ¿ì½ÂÀº 5¹øÂ°·Î ¸ðµÎ ¿ª´ë ÃÖ´Ù ±â·ÏÀÌ´Ù.

Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ ‘¸¸¼ö’ À¯ÀçÇÐ °¨µ¶Àº ¿ª´ë ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÃÖ´Ù ¿ì½Â ±â·ÏÀÎ 6¹øÂ° Æ®·ÎÇÇ¸¦ µé¾î ¿Ã·È°í, Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ ÁÖÀå ¾çµ¿±Ùµµ ÀÚ½ÅÀÇ 6¹øÂ° ¿ì½ÂÀ¸·Î ‘ÃÖ´Ù ¿ì½Â ¼±¼ö’ÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.

ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÃÖ¿ì¼ö¼±¼ö(MVP)´Â ±âÀÚ´Ü ÅõÇ¥ 80Ç¥ Áß 37Ç¥¸¦ ¹ÞÀº °£ÆÇ °¡µå ÀÌ´ë¼º¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.

ÀüÀÚ·£µå´Â ÆÀ ¿ª»ç»ó Ã³À½À¸·Î Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤Àü¿¡ ÁøÃâÇØ ´ë±Ç±îÁö ²Þ²åÀ¸³ª ¸·°­ÇÑ Àü·Â¿¡ °æÇè±îÁö °®Ãá Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ º®À» ³ÑÁö ¸øÇÏ°í 1½ÂÀ» °ÅµÎ´Â µ¥ ¸¸Á·ÇØ¾ß Çß´Ù.

1ÄõÅÍ ³»³» ÀÌ¾îÁø ÆØÆØÇÑ Èå¸§¿¡¼­ ¸ÕÀú ÁÖµµ±ÇÀ» ÀâÀº °Ç À§±âÀÇ ÀüÀÚ·£µå¿´´Ù.

ÀÌ´ëÇåÀÇ ½ò½òÇÑ °ñ ¹Ø µæÁ¡¿¡ ÈûÀÔ¾î ¹®ÅÂÁ¾, ¶ó°Ç¾Æ¸¦ ¾Õ¼¼¿î Çö´ë¸ðºñ½º¿¡ ¾Õ¼­´ø ÀüÀÚ·£µå´Â 1ÄõÅÍ Á¾·á 54ÃÊ Àü Á¤È¿±Ù, 22ÃÊ Àü¿£ ±è³«ÇöÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁö¸ç 21-14·Î ¸®µåÇß´Ù.

2ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý¿£ ±âµð ÆÌÃ÷ÀÇ ºÎ»óÀ¸·Î ‘±ä±Þ ¼öÇ÷’µÈ ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö Åõ ÇÒ·Î¿þÀÌ¿Í ‘±âµÕ’ Âû½º ·ÎµåÀÇ ¿¬¼Ó µæÁ¡À¸·Î ÀüÀÚ·£µåÀÇ »ó½Â¼¼°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

2ÄõÅÍ ½ÃÀÛ 1ºÐ 46ÃÊ ¸¸¿¡ ·ÎµåÀÇ °ñ¹Ø½¸À¸·Î 27-17, µÎ ÀÚ¸´¼ö °ÝÂ÷°¡ µÆ´Ù.

¶ó°Ç¾Æ, ÀÌ´ë¼ºÀÇ µæÁ¡ÀÌ »ì¾Æ³ª¸ç µû¶óºÙ±â ½ÃÀÛÇÑ Çö´ë¸ðºñ½º´Â 2ÄõÅÍ Á¾·á 4ºÐ 25ÃÊ Àü ¹®ÅÂÁ¾ÀÇ 3Á¡ ½¸À¸·Î 29-30, ÅÎ¹Ø±îÁö Ãß°ÝÇß´Ù.

2ÄõÅÍ ¸·¹ÙÁö¿£ ÀüÀÚ·£µå °­»óÀç, Çö´ë¸ðºñ½º ¼¨³Í ¼îÅÍÀÇ ‘Àå±º¸Û±º’ ¼Ó¿¡ ÀüÀÚ·£µå°¡ 43-39·Î ±Ù¼ÒÇÏ°Ô ¾Õ¼¹´Ù.

±×·¯³ª Çö´ë¸ðºñ½º´Â ÈÄ¹ÝÀ» ½ÃÀÛÇÏÀÚ¸¶ÀÚ º£Å×¶û ¾çµ¿±ÙÀÌ 3Á¡ ½¸°ú ¼Ó°ø µæÁ¡À» »Ì¾Æ³»¸ç ¼ø½Ä°£¿¡ 44-43À¸·Î Àü¼¼¸¦ µÚÁý¾ú°í, ½Ã¼Ò°ÔÀÓÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.

º£Å×¶û ¾çµ¿±Ù, ÇÔÁöÈÆÀÇ ¿¬ÀÌÀº µæÁ¡¿¡ 3ÄõÅÍ 3ºÐ 52ÃÊ¸¦ ³²±â°í´Â ÀÌ´ë¼ºÀÌ 3Á¡ ½¸À» ²È¾Æ ³Ö¾î Çö´ë¸ðºñ½º°¡ 58-54·Î ¾Õ¼­¸é¼­ ½Â¸®ÀÇ ±â¿îÀº Á¶±Ý¾¿ ½Â¸®ÀÇ ±â¿ï±â ½ÃÀÛÇß´Ù.

°æÇè ¸¹Àº ¼±¼öµéÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ °æ±â¸¦ ÆîÄ¡¸ç Èå¸§À» Åº Çö´ë¸ðºñ½º´Â 4ÄõÅÍ 6ºÐÀ» ³²±â°í ¹®ÅÂÁ¾ÀÇ 2Á¡ ½¸À¸·Î 76-66À» ¸¸µé¾ú°í, ÇÔÁöÈÆÀÌ ÀÚÀ¯Åõ·Î 2Á¡À» º¸ÅÂ 78-66À¸·Î °ÝÂ÷¸¦ ¹ú·È´Ù.

ÀÌ¾î Á¾·á 5ºÐ 10ÃÊ Àü¿£ ¾çµ¿±ÙÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ ÅÍÁö¸ç 81-68±îÁö ¹ú¾îÁ® Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ ¿ì½ÂÀÌ Á¶±Ý¾¿ °¡±î¿öÁ³´Ù.

ÀüÀÚ·£µå´Â ÇÒ·Î¿þÀÌ¿¡°Ô °ø°ÝÀ» ÁýÁßÇÏ¸ç ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ¸¦ Á¼ÇûÀ¸³ª 1ºÐ 21ÃÊ¸¦ ³²±â°í Æø¹ßÇÑ ¹®ÅÂÁ¾ÀÇ 3Á¡Æ÷°¡ 90-82¸¦ ¸¸µé¸ç Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ 7¹øÂ° ¿ì½ÂÀ» »ç½Ç»ó ±»Çû´Ù.

¶ó°Ç¾Æ°¡ 20Á¡ 12¸®¹Ù¿îµå, ¼îÅÍ°¡ 16Á¡ 8¸®¹Ù¿îµå 6¾î½Ã½ºÆ®¸¦ ¿Ã·È´Ù.

¹®ÅÂÁ¾°ú ÇÔÁöÈÆµµ 16Á¡¾¿, ÀÌ´ë¼º°ú ¾çµ¿±ÙÀº °¢°¢ 12Á¡À¸·Î °í¸¥ È°¾àÀ» ÆîÄ¡¸ç ½Â¸®¸¦ ÇÕÀÛÇß´Ù.

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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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