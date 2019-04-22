¿ï»ê»óÀÇ ½Ç½Ã ÀÚ°ÝÆò°¡½ÃÇè È°¿ëµµ Áõ°¡·Î ÀÀ½ÃÀÚ Å©°Ô ´Ã¾î

¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò(È¸Àå Àü¿µµµ)¿¡¼ ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý°ËÁ¤ÀÎ ¿öµåÇÁ·Î¼¼½º, ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â, Àü»êÈ¸°è¿î¿ë»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ¹× °ø°ø±â°ü Ã¤¿ë °¡»êÁ¡ µî È°¿ëµµ°¡ ´Ù¾çÇØÁü¿¡ µû¶ó ÀÚ°ÝÆò°¡ ½ÃÇèÀÇ ÀÀ½ÃÀÚ°¡ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê»óÀÇ¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ 1ºÐ±â ½ÃÇà °á°ú ÃÑ 9,229¸íÀÌ ÀÀ½Ã, Àü³âµ¿±â ´ëºñ 32.0% Áõ°¡Çß´Ù. ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·ÂÀÇ °æ¿ì Àü³âµµ¿¡ ºñÇØ ÀÀ½ÃÀÎ¿øÀÌ 2,198¸íÀÌ ´Ã¾î³ª 34.8%°¡ Áõ°¡ÇßÀ¸¸ç, ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼´Â 20.5% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ °°Àº ¼öÇè»ýÀÇ Áõ°¡´Â ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â, ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼, Àü»êÈ¸°è¿î¿ë»ç µîÀÇ ÀÚ°ÝÀÌ Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ÀÓ¿ë ¹× ½ÂÁø¿¡ °¡»êÁ¡ÀÌ ºÎ¿©µÇ´Â µî Ãëµæ Æ¯ÀüÀÌ ÁÖ¾îÁü¿¡ µû¶ó °ø¹«¿ø Ã¤¿ëÀ» ¿øÇÏ´Â 20´ë ´ëÇÐ»ýÃþÀÇ ÀÀ½Ã°¡ Å©°Ô Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ ÁÖ¿ä ¿äÀÎÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â 1±ÞÀº Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø, ¹ý¿ø°ø¹«¿ø, °æÂû°ø¹«¿ø, ¼Ò¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë ½Ã 1.0%, ÄÄÇ»ÅÍÈ°¿ë´É·Â 2±Þ°ú ¿öµåÇÁ·Î¼¼¼ 1±ÞÀº 0.5%ÀÇ °¡»êÁ¡ÀÌ ÁÖ¾îÁö¸ç, Àü»êÈ¸°è¿î¿ë»ç ÀÚ°ÝÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì È¸°è¡¤¼¼¹« °ü·Ã °ø¹«¿øÁ÷¿¡ 2~4%ÀÇ °¡»êÁ¡ÀÌ, °ø±â¾÷ µî °ø°ø±â°ü Ã¤¿ë½Ã¿¡µµ °¡»êÁ¡ÀÌ °¢°¢ ÁÖ¾îÁö¸ç ´ëÇÐº°·Î ÇÐÁ¡ ÀÎÁ¤ µîÀÇ Æ¯Àüµµ ÁÖ¾îÁø´Ù.
ÇÑÆí »ó¼³°ËÁ¤ µî »óÀÇ ÀÚ°ÝÆò°¡ ½ÃÇè½ÅÃ»Àº ´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò ÀÚ°ÝÆò°¡»ç¾÷´Ü È¨ÆäÀÌÁö(http://license.korcham.net)·Î ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ¸ç ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ´Â ¿ï»ê»óÀÇ °ø°ø»ç¾÷ÆÀ(052-228-3198~9)·Î ÇÏ¸é µÈ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ