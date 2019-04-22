¿ï»ê Ã¹ ÇØ¿Ü Ã¼ÀÎ È£ÅÚ ¡®¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼­´õ¡¯ 26ÀÏ °³°ü½Ä

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Áö»ó 34Ãþ, ÁöÇÏ 4Ãþ ±Ô¸ð·Î, ½´Æä¸®¾î¡¤½ºÀ§Æ®¡¤ÇÁ¸®ºô¸®Áö µî ÃÑ 131°³ °´½ÇÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Àü °´½Ç ¹Ù´Ù Àü¸ÁÀ¸·Î, Á¤ÀÚ ¸ùµ¹ÇØº¯°ú Á¤ÀÚÇ×ÀÌ ÇÑ ´«¿¡ µé¾î¿À´Â À§Ä¡¿¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù.

¶Ç Âß »¸Àº Á¤ÀÚÇØº¯ÀÇ ÇØ¾È¼±À» Á¶¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºä¸¦ Áö´Ñ ÇÁ¸®ºô¸®Áö·ë°ú µ¶Æ¯ÇÑ ¿åÁ¶°¡ ÀÖ´Â ½ºÀ§Æ®·ë±îÁö ¼­·Î ´Ù¸¥ Æ¯»öÀ» Áö³­ °´½ÇÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2~2.2m ÆøÀÇ ³ÐÀº Ä§´ë¿Í Æ÷±ÙÇÏ°í µûµíÇÑ ÃÖ°í±Þ Ä§±¸·ù´Â °í°´µé¿¡°Ô ÇÑÃþ ¾È¶ôÇÑ ÈÞ½Ä½Ã°£À» Á¦°øÇÑ´Ù.

ÀÎÅ×¸®¾î¿¡´Â ¼¼°èÀûÀÎ °ÇÃà°¡ ¸Þ¸®¾ö È¦ÀÌ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, È£ÅÚ ³»ºÎ¿¡´Â ¸Ú½º·¯¿î ¡®°«¡¯ µðÀÚÀÎ°ú ¿¹¼úÇ° Àü½Ã°ø°£À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

·¹½ºÅä¶û ¡®OPUS¡¯°ú ÃÖ´ë 250¸í±îÁö ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬È¸Àå, ÇÇÆ®´Ï½º·ë, »ç¿ì³ª µî ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ë½Ã¼³µµ °®Ãç ÆíÀÇ¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.

Áö¿ª ÃÖÃÊ·Î ¹Ù´ÙÁ¶¸ÁÀÇ ¿¹½ÄÀåµµ °®Ãß°í ÀÖ¾î °áÈ¥À» ¾ÕµÐ ¿¹ºñ ºÎºÎµé¿¡°Ô Å« È£ÀÀÀ» ¾òÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Àå±â Åõ¼÷°´À» À§ÇÑ ·¹Áö´ø½º¿Í ´Ù¾çÇÑ ¾×Æ¼ºñÆ¼ ÇÁ·Î±×·¥ µî À» ¿î¿µÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¼¼°èÀûÀÎ È£ÅÚ±×·ì ¡®¾ÆÄÚ¸£¡¯ÀÇ ºê·£µå Áß ÇÏ³ªÀÎ ¸ÓÅ¥¾î´Â ÃÖ°í±Þ È£ÅÚ·Î Àß ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº ¾ÆÄÚ¸£ ÄÚ¸®¾ÆÀÇ 26¹øÂ° È£ÅÚ·Î Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÇ ÆíÀÇ È®Ãæ°ú °ü±¤ È°¼ºÈ­¿¡ ±â¿©ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

È£ÅÚ °ü°èÀÚ´Â ¡°¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº ¹«·æ»ê »êÀÚ¶ô°ú ¸ùµ¹ÇØº¯, Á¤ÀÚÇ×À» ³¢°í ÀÖ¾î µµ½É ¼Ó¿¡¼­ ÃµÇýÀÇ ÀÚ¿¬À» ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ÇÃàÇß´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¾çÇÑ ¼­ºñ½º¿Í Ä£È¯°æ ÈÞ½Ä°ø°£ Á¦°øÀ¸·Î Áö¿ª°ü±¤ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.


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  • ºÎ»ê½Ã, 2019³â Å¬¸°¿¡³ÊÁö ±â¼úÇõ½Å±â¾÷ ¸ðÁý
  • "È­ÀçÇöÀå¼­ ÃÖ¼± ´ÙÇÏ´Ù ¾²·¯Á³´Âµ¥...»êÀç, °ø»ó ¸ðµÎ 'ºÒ½ÂÀÎ' ¾ï¿ï"
  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, Àü»ç °¡Ä¡Á¦¾È ¼º°ú ¹ßÇ¥È¸
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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