¿ï»ê Ã¹ ÇØ¿Ü Ã¼ÀÎ È£ÅÚ ¡®¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼­´õ¡¯ 26ÀÏ °³°ü½Ä

|¡ã ¾ÆÄÚ¸£ ¾Ú¹è¼´õ ÄÚ¸®¾Æ´Â ¿À´Â 26ÀÏ ¿ï»ê ºÏ±¸ °µ¿»êÇÏÁö±¸¿¡ '¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼´õ ¿ï»êÈ£ÅÚ'ÀÌ °³°ü½ÄÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù. »çÁøÀº ¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼´õ ¿ï»êÈ£ÅÚ Á¶°¨µµ (¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼´õ ¿ï»êÈ£ÅÚ Á¦°ø)
¿ï»ê ºÏ±¸ °µ¿»êÇÏÁö±¸¿¡ Áö¿ª ÃÖÃÊÀÇ ÃÖ°í±Þ ÇØ¿Ü Ã¼ÀÎ È£ÅÚÀÌ ¹®À» ¿¬´Ù.
¾ÆÄÚ¸£ ¾Ú¹è¼´õ ÄÚ¸®¾Æ´Â ¿À´Â 26ÀÏ ¿ï»ê ºÏ±¸ °µ¿»êÇÏÁö±¸¿¡ ¡®¸ÓÅ¥¾î ¾Ú¹è¼´õ ¿ï»ê È£ÅÚ(ÀÌÇÏ ¸ÓÅ¥¾î ¿ï»ê)¡¯ÀÇ °³°ü½ÄÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Áö»ó 34Ãþ, ÁöÇÏ 4Ãþ ±Ô¸ð·Î, ½´Æä¸®¾î¡¤½ºÀ§Æ®¡¤ÇÁ¸®ºô¸®Áö µî ÃÑ 131°³ °´½ÇÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Àü °´½Ç ¹Ù´Ù Àü¸ÁÀ¸·Î, Á¤ÀÚ ¸ùµ¹ÇØº¯°ú Á¤ÀÚÇ×ÀÌ ÇÑ ´«¿¡ µé¾î¿À´Â À§Ä¡¿¡ ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ´Ù.
¶Ç Âß »¸Àº Á¤ÀÚÇØº¯ÀÇ ÇØ¾È¼±À» Á¶¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºä¸¦ Áö´Ñ ÇÁ¸®ºô¸®Áö·ë°ú µ¶Æ¯ÇÑ ¿åÁ¶°¡ ÀÖ´Â ½ºÀ§Æ®·ë±îÁö ¼·Î ´Ù¸¥ Æ¯»öÀ» Áö³ °´½ÇÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2~2.2m ÆøÀÇ ³ÐÀº Ä§´ë¿Í Æ÷±ÙÇÏ°í µûµíÇÑ ÃÖ°í±Þ Ä§±¸·ù´Â °í°´µé¿¡°Ô ÇÑÃþ ¾È¶ôÇÑ ÈÞ½Ä½Ã°£À» Á¦°øÇÑ´Ù.
ÀÎÅ×¸®¾î¿¡´Â ¼¼°èÀûÀÎ °ÇÃà°¡ ¸Þ¸®¾ö È¦ÀÌ Âü¿©ÇßÀ¸¸ç, È£ÅÚ ³»ºÎ¿¡´Â ¸Ú½º·¯¿î ¡®°«¡¯ µðÀÚÀÎ°ú ¿¹¼úÇ° Àü½Ã°ø°£À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
·¹½ºÅä¶û ¡®OPUS¡¯°ú ÃÖ´ë 250¸í±îÁö ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬È¸Àå, ÇÇÆ®´Ï½º·ë, »ç¿ì³ª µî ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ë½Ã¼³µµ °®Ãç ÆíÀÇ¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.
Áö¿ª ÃÖÃÊ·Î ¹Ù´ÙÁ¶¸ÁÀÇ ¿¹½ÄÀåµµ °®Ãß°í ÀÖ¾î °áÈ¥À» ¾ÕµÐ ¿¹ºñ ºÎºÎµé¿¡°Ô Å« È£ÀÀÀ» ¾òÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº Àå±â Åõ¼÷°´À» À§ÇÑ ·¹Áö´ø½º¿Í ´Ù¾çÇÑ ¾×Æ¼ºñÆ¼ ÇÁ·Î±×·¥ µî À» ¿î¿µÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ È£ÅÚ±×·ì ¡®¾ÆÄÚ¸£¡¯ÀÇ ºê·£µå Áß ÇÏ³ªÀÎ ¸ÓÅ¥¾î´Â ÃÖ°í±Þ È£ÅÚ·Î Àß ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº ¾ÆÄÚ¸£ ÄÚ¸®¾ÆÀÇ 26¹øÂ° È£ÅÚ·Î Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÇ ÆíÀÇ È®Ãæ°ú °ü±¤ È°¼ºÈ¿¡ ±â¿©ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
È£ÅÚ °ü°èÀÚ´Â ¡°¸ÓÅ¥¾î ¿ï»êÀº ¹«·æ»ê »êÀÚ¶ô°ú ¸ùµ¹ÇØº¯, Á¤ÀÚÇ×À» ³¢°í ÀÖ¾î µµ½É ¼Ó¿¡¼ ÃµÇýÀÇ ÀÚ¿¬À» ¸¸³£ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï °ÇÃàÇß´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¾çÇÑ ¼ºñ½º¿Í Ä£È¯°æ ÈÞ½Ä°ø°£ Á¦°øÀ¸·Î Áö¿ª°ü±¤ È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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