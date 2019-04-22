¢ßÀÏÁø±â°è(´ëÇ¥ Àü¿µµµ), ¢ß·¹º£»ê¾÷(´ëÇ¥ ÀÌ»ó¼ö), ¢ßÇÑ±¹¸ôµå(´ëÇ¥ °íÀÏÁÖ), ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º¢ß(´ëÇ¥ ½ÅÀÎ½Â), ¢ßº¸¼º(´ëÇ¥ ³ë´ë±â) µî 5°³»ç°¡ ¡®2019 ±Û·Î¹ú °¼Ò±â¾÷¡¯À¸·Î ÁöÁ¤µÆ´Ù.
¿ï»êÁö¹æÁß¼Òº¥Ã³±â¾÷Ã»(Ã»Àå ÇÏÀÎ¼º)ÀÌ ¿ï»ê½Ã, ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø°ú °øµ¿À¸·Î ¼¼°è½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÒ À¯¸Á Áß¼Ò±â¾÷ 5°³»ç¸¦ 2019³âµµ ¡®±Û·Î¹ú °¼Ò±â¾÷¡¯À¸·Î ÁöÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ °¼Ò±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ÀÏÁø±â°è´Â ¼±¹Ú¿ë ¿£ÁøÇÁ·¹ÀÓ, º¸ÀÏ·¯, »ê¾÷±â°è, Á¦Ã¶, ¹ßÀü ¼³ºñ¸¦ »ý»êÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î Àü¿µµµ ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸ÀåÀÌ ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ·¹º£»ê¾÷Àº »ê¾÷¿ë ÇÊÅÍ¿Í ¿©°ú±â ÀåÄ¡ µîÀ» »ý»êÇÏ¸ç, ÇÑ±¹¸ôµå´Â ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°±ÝÇüÀ» »ý»êÇÏ´Â ¾÷Ã¼ÀÌ´Ù. ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º´Â ·¹ÀÌÀú°¡°ø¼³ºñ, Á¶¸³¡¤ÀÌ¼ÛÀÚµ¿È¼³ºñ, Á¦Ã¶ÀÚµ¿È¼³ºñ µîÀ» »ý»êÇÏ¸ç, º¸¼ºÀº ÇØ¾çÇÃ·£Æ®¿ë ±¸Á¶¹°ÀÎ ¿ÀÀÏÇÃ·¯½ÌÀ¯´ÏÆ®¿Í CIPÀ¯´ÏÆ® µîÀ» »ý»êÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ °¼Ò±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ±â¾÷Àº ÇâÈÄ 4³â°£ Áß±âºÎ, ¿ï»ê½Ã, ¹Î°£ ±ÝÀ¶±â°ü µî¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ÆÐÅ°Áö Áö¿øÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù.
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¿ÃÇØ´Â 1¿ù¸» ¸ðÁý°ø°í¿¡ ½ÅÃ»ÇÑ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¿ï»êÁß±âÃ» ¹× ¿ï»ê½Ã, ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø°ú ¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ 3Â÷¿¡ °ÉÄ£ ½ÉÃþÆò°¡¸¦ ÅëÇØ ÃÖÁ¾ 5°³»ç°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. Àü±¹¿¡¼´Â 200°³»ç°¡ ÁöÁ¤µÆ´Ù.
¿ï»êÁö¹æÁß¼Òº¥Ã³±â¾÷Ã» ÇÏÀÎ¼º Ã»ÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ÁöÁ¤µÈ 5°³ ±â¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ 15°³ÀÇ ¿ï»ê ±Û·Î¹ú°¼Ò±â¾÷ÀÌ ±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÏ´Â ´õ¿í °ÇÑ ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇöÀå¿¡¼ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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