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¢ßÀÏÁø±â°è¡¤¢ß·¹º£»ê¾÷ µî 5°³»ç ¡®2019 ±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷¡¯¿¡ ¼±Á¤4³â°£ Áß±âºÎ¡¤¿ï»ê½Ã¡¤¹Î°£ ±ÝÀ¶±â°ü µî¿¡¼­ ¸ÂÃãÇü ÆÐÅ°Áö Áö¿ø
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  • ±è±â°ï
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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¢ßÀÏÁø±â°è(´ëÇ¥ Àü¿µµµ), ¢ß·¹º£»ê¾÷(´ëÇ¥ ÀÌ»ó¼ö), ¢ßÇÑ±¹¸ôµå(´ëÇ¥ °íÀÏÁÖ), ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º¢ß(´ëÇ¥ ½ÅÀÎ½Â), ¢ßº¸¼º(´ëÇ¥ ³ë´ë±â) µî 5°³»ç°¡ ¡®2019 ±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷¡¯À¸·Î ÁöÁ¤µÆ´Ù.

¿ï»êÁö¹æÁß¼Òº¥Ã³±â¾÷Ã»(Ã»Àå ÇÏÀÎ¼º)ÀÌ ¿ï»ê½Ã, ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø°ú °øµ¿À¸·Î ¼¼°è½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÒ À¯¸Á Áß¼Ò±â¾÷ 5°³»ç¸¦ 2019³âµµ ¡®±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷¡¯À¸·Î ÁöÁ¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.


ÀÌ¹ø¿¡ °­¼Ò±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ÀÏÁø±â°è´Â ¼±¹Ú¿ë ¿£ÁøÇÁ·¹ÀÓ, º¸ÀÏ·¯, »ê¾÷±â°è, Á¦Ã¶, ¹ßÀü ¼³ºñ¸¦ »ý»êÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î Àü¿µµµ ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸ÀåÀÌ ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ·¹º£»ê¾÷Àº »ê¾÷¿ë ÇÊÅÍ¿Í ¿©°ú±â ÀåÄ¡ µîÀ» »ý»êÇÏ¸ç, ÇÑ±¹¸ôµå´Â ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ°±ÝÇüÀ» »ý»êÇÏ´Â ¾÷Ã¼ÀÌ´Ù. ¿¡½º¾ÆÀÌ¿¡½º´Â ·¹ÀÌÀú°¡°ø¼³ºñ, Á¶¸³¡¤ÀÌ¼ÛÀÚµ¿È­¼³ºñ, Á¦Ã¶ÀÚµ¿È­¼³ºñ µîÀ» »ý»êÇÏ¸ç, º¸¼ºÀº ÇØ¾çÇÃ·£Æ®¿ë ±¸Á¶¹°ÀÎ ¿ÀÀÏÇÃ·¯½ÌÀ¯´ÏÆ®¿Í CIPÀ¯´ÏÆ® µîÀ» »ý»êÇÑ´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ °­¼Ò±â¾÷À¸·Î ÁöÁ¤µÈ ±â¾÷Àº ÇâÈÄ 4³â°£ Áß±âºÎ, ¿ï»ê½Ã, ¹Î°£ ±ÝÀ¶±â°ü µî¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ÆÐÅ°Áö Áö¿øÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù.

¼¼ºÎ³»¿ëÀ» º¸¸é ¿ï»êÁß±âÃ»Àº ÇØ¿Ü¸¶ÄÉÆÃ Áö¿ø(4³â°£ 2¾ï¿ø) ¹× ±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ ¿ì´ë ¼±Á¤À» ÅëÇØ ÇØ¿ÜÁøÃâ°ú ½ÅÁ¦Ç° °³¹ßÀ» ÃËÁøÇÏ°í, ¿ï»ê½Ã´Â ±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷ Àü¿ë ÇÁ·Î±×·¥(¿¬ 2,000¸¸¿ø)À¸·Î »ç¾÷È­¸¦ Áö¿øÇÏ¸ç, ¹Î°£ ±ÝÀ¶±â°ü(8°³ ±â°ü, 12°³ ±ÝÀ¶ Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥)Àº À¶ÀÚ ¹× º¸ÁõÀ» Áö¿øÇÑ´Ù.

±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷Àº Áß°ß±â¾÷ ÈÄº¸±ºÀ¸·Î ¼öÃâ±â¾÷ ¼ºÀå»ç´Ù¸® ±¸Ãà°ú ÇÑ±¹Çü È÷µçÃ¨ÇÇ¾ð À°¼ºÀ» À§ÇØ ¿ï»êÁß±âÃ», ¿ï»ê½Ã, ¹Î°£ ±ÝÀ¶±â°üÀÌ ÁýÁß Áö¿øÇÏ´Â Áß¾Ó-Áö¹æ-¹Î°£ °£ ¿ì¼ö Çù·Â ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.

¿ÃÇØ´Â 1¿ù¸» ¸ðÁý°ø°í¿¡ ½ÅÃ»ÇÑ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¿ï»êÁß±âÃ» ¹× ¿ï»ê½Ã, ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø°ú ¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ 3Â÷¿¡ °ÉÄ£ ½ÉÃþÆò°¡¸¦ ÅëÇØ ÃÖÁ¾ 5°³»ç°¡ ¼±Á¤µÆ´Ù. Àü±¹¿¡¼­´Â 200°³»ç°¡ ÁöÁ¤µÆ´Ù.

¿ï»êÁö¹æÁß¼Òº¥Ã³±â¾÷Ã» ÇÏÀÎ¼º Ã»ÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ÁöÁ¤µÈ 5°³ ±â¾÷À» Æ÷ÇÔÇÑ 15°³ÀÇ ¿ï»ê ±Û·Î¹ú°­¼Ò±â¾÷ÀÌ ±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÏ´Â ´õ¿í °­ÇÑ ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇöÀå¿¡¼­ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀåÀº ¡°¿ï»êÁß±âÃ»°úÀÇ Çù·ÂÀ» ´õ¿í °ø°íÈ÷ ÇØ ±Û·Î¹ú°­¼Ò±â¾÷¿¡°Ô ¼ö¿äÀÚ¸ÂÃãÇü Áö¿øÀÌ ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±Û·Î¹ú °­¼Ò±â¾÷ À°¼º¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¼öÃâÁö¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö(www.exportcenter.go.kr)¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.


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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, Àü»ç °¡Ä¡Á¦¾È ¼º°ú ¹ßÇ¥È¸
    • »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯ »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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