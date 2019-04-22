¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ, '´Ù½Ã, º¢²É' »ó¿µ

½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾îÀç´Ü ¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ´Â 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã 30ºÐ ´Ù¸ñÀûÈ¦¿¡¼ À¯ÇØÁø °¨µ¶ÀÇ '´Ù½Ã, º¢²É'À» »ó¿µÇÑ´Ù.
¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ´Â ¸Å¿ù ¸¶Áö¸· ÁÖ ¼ö¿äÀÏ¿¡ µ¶¸³¿µÈ¸¦ »ó¿µÇÏ´Â 'º½:³¯±ØÀå'À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ´Þ »ó¿µÀÛ '´Ù½Ã, º¢²É'Àº ¾Çº¸µµ º¼ ÁÙ ¸ð¸£°í ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç Àü°øÀÚ Àå¹üÁØÀÌ ´ëÁßÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ´Â °¡¼ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °úÁ¤À» Áø¼ÖÇÏ°Ô ±×¸° ÀÛÇ°ÀÌ¶ó°í ¼¾ÅÍ´Â ¼³¸íÇß´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ´Þ¿¡´Â °ü°´µéÀÌ ³ë·¡¸¦ µû¶ó ºÎ¸£¸ç ¿µÈ¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£µµ ¸¶·ÃÇÑ´Ù.
¼¾ÅÍ °ü°èÀÚ´Â 22ÀÏ "´ëÁß ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁø Àå¹üÁØÀÇ ¹«´ë µÚ ¸ð½À°ú ±×ÀÇ À½¾Ç¿¡ ´ëÇÑ Áø¼ÖÇÑ ¸Þ½ÃÁö, ±×¸®°í º½ÀÇ ³¶¸¸À» ÀüÇÏ±â À§ÇØ »ó¿µ ÀÛÇ°À» ¼±Á¤Çß´Ù"°í ¸»Çß´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>
ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ