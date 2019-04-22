|¡ã 24ÀÏ ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°üÀÇ ¹®È°¡ ÀÖ´Â³¯ °ø¿¬ ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®ÇÏ¿ì½ºÄÜ¼Æ®¡¯¿¡¼´Â ¸ñ°ü ¾Ç±âÀÎ ¹Ù¼øÀ» Áß½ÉÀ¸·Î, ¹Ù¼ö´Ï½ºÆ® ÀåÇö¼º, ¿Àº¸ÀÌ½ºÆ® ÀÌÇö¿Á, ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ® ±èÀç¿øÀÌ ÇÔ²²ÇÑ´Ù.
¸ñ°ü ¾Ç±âÀÇ Á¤¼ö¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ¹Ù¼ø°ú ¿Àº¸¿¡, ÇÇ¾Æ³ë 3ÁßÁÖ°¡ ¼±»çÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ Å¬·¡½Ä ¹«´ë°¡ ÆîÃÄÁø´Ù.
24ÀÏ ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°üÀÇ ¹®È°¡ ÀÖ´Â³¯ °ø¿¬ ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¡®ÇÏ¿ì½ºÄÜ¼Æ®¡¯¿¡¼´Â ¸ñ°ü ¾Ç±âÀÎ ¹Ù¼øÀ» Áß½ÉÀ¸·Î, ¹Ù¼ö´Ï½ºÆ® ÀåÇö¼º, ¿Àº¸ÀÌ½ºÆ® ÀÌÇö¿Á, ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ® ±èÀç¿øÀÌ ÇÔ²²ÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿Àº¸¿¡, ¹Ù¼ø°ú ÇÇ¾Æ³ë¸¦ À§ÇÑ 3ÁßÁÖ·Î ¡®ÇÏÀÌµç-ÇÇ¾Æ³ë3ÁßÁÖ DÀåÁ¶, Hob.XV:16¡¯, ¡®ÇÇ¾Æ³ë 3ÁßÁÖ GÀåÁ¶, Hob.XV:15¡¯ ¿Í ¡®º£Åäº¥-ÇÇ¾Æ³ë 3ÁßÁÖ Á¦4¹ø B-flatÀåÁ¶, Op.11¡°°¡¼¾ÇÏ¿ì¾î¡± ¡¯µî °¢ ¾Ç±âÀÇ ´ÙÃ¤·Î¿î ¸Å·ÂÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °îµéÀ» ¼±»çÇÑ´Ù.
¿Àº¸ÀÌ½ºÆ® ÀÌÇö¿ÁÀº µ¶ÀÏ ÇÁ¶óÀÌºÎ¸£Å© ±¹¸³À½´ë(µðÇÃ·Ò), ¹ÀÇî ±¹¸³À½´ë ÃÖ°í¿¬ÁÖÀÚ°úÁ¤À» Á¹¾÷ÇßÀ¸¸ç ÇöÀç Ãæ³²±³Çâ¾Ç´Ü ¹× KCO(¼¿ï¹Ù·ÎÅ©ÇÕÁÖ´Ü) ¿Àº¸¿¡ ¼ö¼®ÁÖÀÚ·Î È°¾àÁßÀÌ´Ù.
µ¿¾ÆÀ½¾ÇÄáÄí¸£ 1À§¸¦ °Å¸ÓÁã¸ç µÎ°¢À» ³ªÅ¸³½ ÇÇ¾Æ´Ï½ºÆ® ±èÀç¿øÀº, ¸ÅÈ¸ ÃÖ¼Ò 100È¸ ÀÌ»óÀÇ ½Ç³»¾ÇÀ» ¿¬ÁÖÇØ, ½Ç³»¾Ç¿¡ ´ëÇÑ Å« ¾ÖÁ¤°ú ¿Á¤À» Áõ¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ÀÈÄ 8½Ã ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°ü °ø¿¬Àå. Àü¼® 1¸¸¿ø. ¹®ÀÇ ¿ïÁÖ¹®È¿¹¼úÈ¸°ü(www.uljuart.or.kr), 052-229-9500. °íÀºÁ¤±âÀÚ
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ