¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯¡¤¡®°¡Á¤ÀÇ ´Þ¡¯, Áö¿ªµµ¼­°üµé Çà»ç ´ÙÃ¤

23ÀÏ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯(4¿ù23ÀÏ)°ú 5¿ù °¡Á¤ÀÇ ´ÞÀ» ¸çÄ¥ ¾ÕµÎ°í ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ±¸¸³ µµ¼°üµéÀÌ ´Ù¾çÇÑ Ã¥ °ü·Ã ÇÁ·Î±×·¥°ú ¿Â °¡Á·ÀÌ Âü¿©ÇÏ°í Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´ÙÃ¤·Î¿î ¹®ÈÇà»ç¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¸», °¡Á·µé°ú ÇÔ²² µµ¼°üÀ¸·Î ³ªµéÀÌ¸¦ °¡º¸´Â °ÍÀº ¾î¶³±î
¡ß³²±¸ ±¸¸³µµ¼°ü, Ã¼ÇèÇà»ç¡¤ÀÎÇü±Ø
½Åº¹µµ¼°ü¿¡¼´Â 18ÀÏ ¡®°¡Á·°ú »çÀÌÁÁ°Ô ¿¹»Û ½º¸¶Æ®Æù °ÅÄ¡´ë ¸¸µé±â¡¯, 19ÀÏ ¡®ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²² ÄíÅ° ¸¸µé±â¡¯, 26ÀÏ ¡®ÇüÁ¦ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ¾î¸°ÀÌ ÀÎÇü±Ø¡¯ µîÀ» °ø¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ùºÀµµ¼°üÀº 4ÀÏ ¡®Ä«³×ÀÌ¼Ç Ä«µå ¸¸µé±â¡¯, 15ÀÏ ¡®¿ì¸®°¡Á· °£½Ä ÈÀü ¸¸µé±â¡±, 21ÀÏ ¡¯ºÎºÎÀÇ ³¯ °¡Á·Å×¸¶ ¿µÈ»ó¿µ¡® µîÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù
¿ÁÇö¾î¸°ÀÌµµ¼°üÀº 11ÀÏ ¡®¾Æµ¿±Ø ´ÞÄÞÇÑ ¹æ±Í»ç¼¼¿ä¡¯¿Í ¡®¾ö¸¶¡¤¾Æºü ¾ó±¼±×¸®±â¡¯, 18ÀÏ ¡®°¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Ã¥À» ÀÐ°í Àç¹ÌÀÖ´Â ¸¸µé±â ¼ö¾÷¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ Çà»ç°¡ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù. ½ÅÃ»Àº ÀÌ´Þ 23ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö ³²±¸ ±¸¸³µµ¼°ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼.
¡ß³²ºÎµµ¼°ü, ¡®2019³â ºÏ½ºÅ¸Æ®¡¯
Ã¥ ²Ù·¯¹Ì´Â ¿¬·Éº°·Î 1´Ü°è(2018³â»ý~2019³â»ý) 150¸í, 2´Ü°è(2016³â 5¿ù»ý~2017³â»ý) 300¸í, 3´Ü°è(2013³â ¹ÌÃëÇÐ À¯¾Æ~2016³â 4¿ù»ý) 450¸í¿¡°Ô ¼±Âø¼øÀ¸·Î ÁØ´Ù.
Ã¥ ²Ù·¯¹Ì ¾È¿¡´Â 2019³â ºÏ½ºÅ¸Æ® ¼±Á¤µµ¼ 2±Ç°ú ¾ö¸¶ ¾Æºü¸¦ À§ÇÑ ºÏ½ºÅ¸Æ® °¡ÀÌµåºÏÀÌ µé¾î ÀÖ´Ù. ¹èºÎ¹Þ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ºÎ¸ðµéÀº º¸È£ÀÚ½ÅºÐÁõ°ú ÇØ´ç ¿µÀ¯¾ÆÀÇ »ý³â¿ùÀÏÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¹Îµî·Ïµîº»(3°³¿ù ÀÌ³») ¶Ç´Â °Ç°º¸ÇèÁõÀ» ÁöÂüÇÏ°í ³²ºÎµµ¼°ü 1Ãþ ¿µÀ¯¾ÆÀÚ·á½Ç·Î ¹æ¹®ÇÏ¸é µÈ´Ù. 052-259-7530.
¡ß¿ïÁÖµµ¼°ü, ´ëÃâÀÌ¿ëÀÚ¿¡ ²É ¼±¹°
¿ïÁÖµµ¼°üÀº 23ÀÏ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯À» ¸Â¾Æ ¡®Çâ±â·Î¿î ´ëÃâ¡¯ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î ´çÀÏ µµ¼ ´ëÃâÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ Áß ¼±Âø¼ø 50¸í¿¡°Ô Àå¹Ì²É ÇÑ ¼ÛÀÌ¾¿À» ¼±¹°ÇÑ´Ù.
¶Ç µµ¼ Àü½Ã·Î º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»ó ¼ö»óÀÛ 15Á¡À» Àü½ÃÇÑ´Ù. 2019³â º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»óÀ» ¼ö»óÇÑ ±ÇÁ¤»ýÀÇ ¡®»ç°ú³ª¹«¹ç ´Þ´Ô¡¯¿Ü ´Ù¾çÇÑ Ã¥µé°ú ¿ì¸®³ª¶ó ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ¼ö»óÀÛµµ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹®ÀÇ 052-255-8162.
¡ßµ¿ºÎµµ¼°ü, ¡®µÎ ¹è·Î ´ëÃâ¡¯
¿ï»êµ¿ºÎµµ¼°üµµ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯Çà»ç·Î µµ¼´ëÃâÀÚ 200¸í¿¡°Ô Ã¥ÀÇ ³¯ ±â³ä ¡®Ã¥°¥ÇÇ¸¦ µå·Á¿ä¡¯¸¦ ºñ·ÔÇØ µµ¼´ëÃâ 5±Ç¿¡ 5±ÇÀ» ´õ ´ëÃâÇØÁÖ´Â ¡®µÎ ¹è·Î ´ëÃâ¡¯, ¡®´Ü°èº° ºÏ½ºÅ¸Æ® µµ¼¹èºÎ¡¯, µ¿È±¸¿¬ ¼±»ý´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¡®½Å³ª´Â µ¿È±¸¿¬¡¯, Ã¥ ¼Ò°³ ¿µ»ó¹° ¡®ºÏÆ®·¹ÀÏ·¯ »ó¿µ¡¯ µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ µ¶¼ÇÁ·Î±×·¥ Çà»ç¸¦ ÆîÄ£´Ù. ¹®ÀÇ 052-241-2383. °íÀºÁ¤±âÀÚ
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