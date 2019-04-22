ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
»ï¼º "°¶·°½Ã Æúµå Ú¸Ãâ½Ã ¿¬±â¡¦¹®Á¦ ¿øÀÎ Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»ç"
3½Ã°£ Àü
"¾ÖÇÃ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¿À·ù·Î µµµÏ ¸ô·È´Ù" ´º¿å10´ë 1Á¶¿ø ¼Ò¼Û
3½Ã°£ Àü
"¾ÖÇÃ, ³»³â 5G ¾ÆÀÌÆù Ãâ½ÃÇÒ µí¡¦»ï¼º¡¤Ä÷ÄÄ¼­ Åë½ÅÄ¨ Á¶´Þ"
3½Ã°£ Àü
GPSÆÇ 'Y2K ¹ö±×' ÁÖÀÇº¸¡¦ÀÏºÎ ±â±â '¸ÔÅë' »ç·Êµµ
3½Ã°£ Àü
LGU+ 5G ±âÁö±¹, ¼öµµ±Ç¡¤´ëÀü¡¤±¤ÁÖ µî 5°³ ½Ãµµ¿¡¸¸ ¼³Ä¡
3½Ã°£ Àü
¼­¿ï½Ã±³À°Ã», ÇÑÀ¯ÃÑ ¹ýÀÎ Ãë¼Ò Ã³ºÐ Åëº¸
23½Ã°£ Àü
ÀÔ»ç Áö¿ø½Ã ºÒÇÊ¿äÇÑ ½ºÆå 1À§´Â?
23½Ã°£ Àü
¹æÅº¼Ò³â´Ü ÀÎÅÍºäÇÑ Ú¸CBS, 'ÀÏº»ÇØ' Ç¥±â ´«»ì
23½Ã°£ Àü
"Ã»¿Í´ë·Î ÁøÃâÇÏ°Ú´Ù" È²±³¾È 'Àå¿ÜÅõÀï' °­È­ ½Ã»ç
23½Ã°£ Àü
¶¥ºÎÅÍ ÆÄÇìÃÆ´Ù°¡ 'Áß´Ü'¡¦±¹¹æºÎ ¿ë»ê Å×´Ï½ºÀå ³í¶õ
23½Ã°£ Àü
ÀÕµû¸¥ ¹æ¼Û»ç°í¿¡ MBN º¸µµ±¹Àå ÁßÂ¡°è
23½Ã°£ Àü
ÀÎ±â ¿µÈ­¡¤µå¶ó¸¶¡¤À¥Å÷ Àý¹Ý ÀÌ»ó¿¡ ´ã¹è¡¤Èí¿¬Àå¸é ³ëÃâ
23½Ã°£ Àü
±¤°íÁÖµé, ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡ "ÄÜÅÙÃ÷ Á¤È­ Àü·« º¸¿©´Þ¶ó"
23½Ã°£ Àü
"ÀÛ³â ±Û·Î¹ú º¸¾ÈÀ§Çù Æ®·»µå´Â '·£¼¶¿þ¾î¡¤¾ÏÈ£È­ÆóÃ¤±¼'"
23½Ã°£ Àü
"µ¿ÇØ ÀÕ´Ü ÁöÁø ¹æ½ÉÇÏ¸é ¾È µÅ¡¦¸ð´ÏÅÍ¸µ °­È­ÇØ¾ß"
23½Ã°£ Àü
Æ¼¸ó, °³ÀÎÈ­ ¼îÇÎ ÃßÃµ 'Æ÷À¯' ¼­ºñ½º ½ÃÀÛ
23½Ã°£ Àü
"Á¤ÁØ¿µ ´ÜÅå¹æ 5¸íÀÌ Áý´Ü¼ºÆøÇà" À½¼º¡¤»çÁøÆÄÀÏ È®º¸
4ÀÏ Àü
¹® ´ëÅë·É, ÀÌ¹Ì¼± ÀÓ¸í °­Çà °á´Ü¡¦Á¤±¹ ±³Âø ½ÉÈ­
4ÀÏ Àü
È«¿µÇ¥, °áÁ¤ÀûÀÎ ¼ø°£¿¡ "ÇÕÀÇ ¾ÈµÆ´Ù" ¹ß¾ð ÀÌÀ¯´Â
4ÀÏ Àü
'ºó¼Õ ÀÇÃÑ' ¼ÕÇÐ±Ô »çÅð·Ð °ãÃÄ¡¦¾ÈÃ¶¼ö¡¤À¯½Â¹Î °øÁ¶?
4ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME ¹®È­ ÃàÁ¦/Çà»ç
¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯¡¤¡®°¡Á¤ÀÇ ´Þ¡¯, Áö¿ªµµ¼­°üµé Çà»ç ´ÙÃ¤
16¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • °íÀºÁ¤
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
  • ´ñ±Û 0

23ÀÏ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯(4¿ù23ÀÏ)°ú 5¿ù °¡Á¤ÀÇ ´ÞÀ» ¸çÄ¥ ¾ÕµÎ°í ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ±¸¸³ µµ¼­°üµéÀÌ ´Ù¾çÇÑ Ã¥ °ü·Ã ÇÁ·Î±×·¥°ú ¿Â °¡Á·ÀÌ Âü¿©ÇÏ°í Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â ´ÙÃ¤·Î¿î ¹®È­Çà»ç¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¸», °¡Á·µé°ú ÇÔ²² µµ¼­°üÀ¸·Î ³ªµéÀÌ¸¦ °¡º¸´Â °ÍÀº ¾î¶³±î

¡ß³²±¸ ±¸¸³µµ¼­°ü, Ã¼ÇèÇà»ç¡¤ÀÎÇü±Ø

¿ï»ê ³²±¸ µµ»êµµ¼­°üÀº 5¿ù3ÀÏ¿¡¼­ 15ÀÏ±îÁö ¡®»ç¶ûÇÏ´Â ºÎ¸ð´Ô, Á¸°æÇÏ´Â ¼±»ý´Ô²² ¸¶À½ ´ãÀº ¿±¼­ ¾²±â¡¯, 3ÀÏ ¡®Ä«³×ÀÌ¼Ç ¾Ó±ÝÄíÅ° ¸¸µé±â¡¯, 25ÀÏ ¡®ÆÏÁ×ÇÒ¸Ø°ú È£¶ûÀÌ ÀÎÇü±Ø °ø¿¬¡¯ µîÀ» ÆîÄ£´Ù.
½Åº¹µµ¼­°ü¿¡¼­´Â 18ÀÏ ¡®°¡Á·°ú »çÀÌÁÁ°Ô ¿¹»Û ½º¸¶Æ®Æù °ÅÄ¡´ë ¸¸µé±â¡¯, 19ÀÏ ¡®ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²² ÄíÅ° ¸¸µé±â¡¯, 26ÀÏ ¡®ÇüÁ¦ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ¾î¸°ÀÌ ÀÎÇü±Ø¡¯ µîÀ» °ø¿¬ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿ùºÀµµ¼­°üÀº 4ÀÏ ¡®Ä«³×ÀÌ¼Ç Ä«µå ¸¸µé±â¡¯, 15ÀÏ ¡®¿ì¸®°¡Á· °£½Ä È­Àü ¸¸µé±â¡±, 21ÀÏ ¡¯ºÎºÎÀÇ ³¯ °¡Á·Å×¸¶ ¿µÈ­»ó¿µ¡® µîÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù
¿ÁÇö¾î¸°ÀÌµµ¼­°üÀº 11ÀÏ ¡®¾Æµ¿±Ø ´ÞÄÞÇÑ ¹æ±Í»ç¼¼¿ä¡¯¿Í ¡®¾ö¸¶¡¤¾Æºü ¾ó±¼±×¸®±â¡¯, 18ÀÏ ¡®°¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Ã¥À» ÀÐ°í Àç¹ÌÀÖ´Â ¸¸µé±â ¼ö¾÷¡¯ µî ´Ù¾çÇÑ Çà»ç°¡ ¿¹Á¤µÅ ÀÖ´Ù. ½ÅÃ»Àº ÀÌ´Þ 23ÀÏºÎÅÍ 30ÀÏ±îÁö ³²±¸ ±¸¸³µµ¼­°ü È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­.

¡ß³²ºÎµµ¼­°ü, ¡®2019³â ºÏ½ºÅ¸Æ®¡¯
¿ï»ê³²ºÎµµ¼­°üÀº 4¿ùºÎÅÍ ¿ï»ê ³²±¸ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í ÀÖ´Â 2019³â Ãâ»ýÇÑ ¿µ¡¤À¯¾ÆºÎÅÍ 2013³â»ý ¹ÌÃëÇÐ À¯¾Æ¿¡°Ô Ã¥ ²Ù·¯¹Ì¸¦ ¹èºÎÇÏ´Â ¡®2019 ºÏ½ºÅ¸Æ®¡¯¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù.
Ã¥ ²Ù·¯¹Ì´Â ¿¬·Éº°·Î 1´Ü°è(2018³â»ý~2019³â»ý) 150¸í, 2´Ü°è(2016³â 5¿ù»ý~2017³â»ý) 300¸í, 3´Ü°è(2013³â ¹ÌÃëÇÐ À¯¾Æ~2016³â 4¿ù»ý) 450¸í¿¡°Ô ¼±Âø¼øÀ¸·Î ÁØ´Ù.
Ã¥ ²Ù·¯¹Ì ¾È¿¡´Â 2019³â ºÏ½ºÅ¸Æ® ¼±Á¤µµ¼­ 2±Ç°ú ¾ö¸¶ ¾Æºü¸¦ À§ÇÑ ºÏ½ºÅ¸Æ® °¡ÀÌµåºÏÀÌ µé¾î ÀÖ´Ù. ¹èºÎ¹Þ±â¸¦ Èñ¸ÁÇÏ´Â ºÎ¸ðµéÀº º¸È£ÀÚ½ÅºÐÁõ°ú ÇØ´ç ¿µÀ¯¾ÆÀÇ »ý³â¿ùÀÏÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÁÖ¹Îµî·Ïµîº»(3°³¿ù ÀÌ³») ¶Ç´Â °Ç°­º¸ÇèÁõÀ» ÁöÂüÇÏ°í ³²ºÎµµ¼­°ü 1Ãþ ¿µÀ¯¾ÆÀÚ·á½Ç·Î ¹æ¹®ÇÏ¸é µÈ´Ù. 052-259-7530.

¡ß¿ïÁÖµµ¼­°ü, ´ëÃâÀÌ¿ëÀÚ¿¡ ²É ¼±¹°
¿ïÁÖµµ¼­°üÀº 23ÀÏ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯À» ¸Â¾Æ ¡®Çâ±â·Î¿î ´ëÃâ¡¯ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î ´çÀÏ µµ¼­ ´ëÃâÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ Áß ¼±Âø¼ø 50¸í¿¡°Ô Àå¹Ì²É ÇÑ ¼ÛÀÌ¾¿À» ¼±¹°ÇÑ´Ù.
¶Ç µµ¼­ Àü½Ã·Î º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»ó ¼ö»óÀÛ 15Á¡À» Àü½ÃÇÑ´Ù. 2019³â º¼·Î³Ä ¶ó°¡Ä¡»óÀ» ¼ö»óÇÑ ±ÇÁ¤»ýÀÇ ¡®»ç°ú³ª¹«¹ç ´Þ´Ô¡¯¿Ü ´Ù¾çÇÑ Ã¥µé°ú ¿ì¸®³ª¶ó ÀÛ°¡ÀÇ ´Ù¸¥ ¼ö»óÀÛµµ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹®ÀÇ 052-255-8162.

¡ßµ¿ºÎµµ¼­°ü, ¡®µÎ ¹è·Î ´ëÃâ¡¯
¿ï»êµ¿ºÎµµ¼­°üµµ ¡®¼¼°è Ã¥ÀÇ ³¯¡¯Çà»ç·Î µµ¼­´ëÃâÀÚ 200¸í¿¡°Ô Ã¥ÀÇ ³¯ ±â³ä ¡®Ã¥°¥ÇÇ¸¦ µå·Á¿ä¡¯¸¦ ºñ·ÔÇØ µµ¼­´ëÃâ 5±Ç¿¡ 5±ÇÀ» ´õ ´ëÃâÇØÁÖ´Â ¡®µÎ ¹è·Î ´ëÃâ¡¯, ¡®´Ü°èº° ºÏ½ºÅ¸Æ® µµ¼­¹èºÎ¡¯, µ¿È­±¸¿¬ ¼±»ý´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¡®½Å³ª´Â µ¿È­±¸¿¬¡¯, Ã¥ ¼Ò°³ ¿µ»ó¹° ¡®ºÏÆ®·¹ÀÏ·¯ »ó¿µ¡¯ µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ µ¶¼­ÇÁ·Î±×·¥ Çà»ç¸¦ ÆîÄ£´Ù. ¹®ÀÇ 052-241-2383. °íÀºÁ¤±âÀÚ


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

°íÀºÁ¤ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ºÎ»ê½Ã, 2019³â Å¬¸°¿¡³ÊÁö ±â¼úÇõ½Å±â¾÷ ¸ðÁý
  • "È­ÀçÇöÀå¼­ ÃÖ¼± ´ÙÇÏ´Ù ¾²·¯Á³´Âµ¥...»êÀç, °ø»ó ¸ðµÎ 'ºÒ½ÂÀÎ' ¾ï¿ï"
  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, Àü»ç °¡Ä¡Á¦¾È ¼º°ú ¹ßÇ¥È¸
    • »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯ »õ¿ï¿øÀÚ·Â ¡®»ç¶ûÀº Àü±â¸¦ Å¸°í¡¯
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top