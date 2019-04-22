|¡ã 5¿ù19ÀÏ ¡®2019ÅÂÈ° ÀçÁîÆä½ºÆ¼¹ú'À» Ã£´Â ¹Ì±¹ Â÷¼¼´ë ÀçÁî »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ®³ë¾Æ ÇÁ·¹¹Ö°Å.
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(1)³ë¾Æ ÇÁ·¹¹Ö°Å (Noah Preminger / ¹Ì±¹)
³ë¾Æ ÇÁ·¹¹Ö°Å (Noah Preminger)´Â ÇöÀç ¹Ì±¹¿¡¼ °¡Àå ÇÖÇÑ Â÷¼¼´ë ÀçÁî »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ®À¸·Î ´º¿å ºê·çÅ¬¸°À» Áß½ÉÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´º¿å Å¸ÀÓÁî(The New York Times)¿¡¼´Â ±×¸¦ µÎ°í ¡°°¢°¢ÀÇ À½À», °³º°ÀûÀÎ ¿î¸í°ú ½ºÅä¸®¸¦ Áö´Ñ °¢±â ´Ù¸¥ ¼Ò¸®·Î µðÀÚÀÎÇÏ´Â ¿¬ÁÖÀÚ¡±¶ó°í ÆòÇß´Ù.
1986³â»ýÀ¸·Î 30´ë ÃÊ¹ÝÀÇ ±×´Â ¹Ì±¹ ÀçÁîÀâÁö ¡®´Ù¿îºñÆ®¡¯¿¡¼ ¡®¶óÀÌÂ¡ ½ºÅ¸ º£½ºÆ® Å×³Ê »ö¼ÒÆù ¿¬ÁÖÀÚ¡¯·Î »ÌÇûÀ¸¸ç, 12°³°¡ ³Ñ´Â À½¹ÝÀ» Ãâ½ÃÇØ ºñÆò°¡µéÀÇ ±ØÂùÀÌ ÀÌ¾îÁö±âµµ Çß´Ù.
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