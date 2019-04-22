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1988³â ÀÌÈÄ 31³â ¸¸¿¡ ÃßÁøµÇ°í ÀÖ´Â Áö¹æÀÚÄ¡¹ý ÀüºÎ°³Á¤¾ÈÀº Á¤Ã¥ Áö¿øÀÎ·Â µµÀÔ ¹× ÀÚÀ²¼º È®´ë¿Í ÇÔ²² ÀÎ»ç±Ç µ¶¸³ µî Á¶Á÷±Ç È®´ë, ÀÎ»çÃ»¹®Á¦µµ µµÀÔ, ½ÃµµÀÇÈ¸ ¿î¿µ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚÀ²¼º È®´ë µîÀ» ³»¿ëÀ¸·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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