¿ï»êYWCA ´ëÁß±³ÅëÀÌ¿ëÀÇ ³¯ Ä·ÆäÀÎ

|¡ã ¿ï»êYWCA´Â 22ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê Áß±¸ º´¿µ¿À°Å¸® ¾Õ¿¡¼ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã¿Í ÇÔ²² ±Þ¼ÓÇÑ ½Â¿ëÂ÷ ÀÌ¿ëÀÇ Áõ°¡·Î µµ½Ã ±³ÅëÈ¥Àâ ¹× È¯°æ¿À¿° µîÀÇ »çÈ¸Àû ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» È®´ëÇÏ°í, °íÀ¯°¡¿¡ µû¸¥ ¿¡³ÊÁö Àý°¨´ëÃ¥ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ëÀÇ ³¯ Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÃÆ´Ù.
¿ï»êYWCA´Â 22ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿ï»ê Áß±¸ º´¿µ¿À°Å¸® ¾Õ¿¡¼ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã¿Í ÇÔ²² ±Þ¼ÓÇÑ ½Â¿ëÂ÷ ÀÌ¿ëÀÇ Áõ°¡·Î µµ½Ã ±³ÅëÈ¥Àâ ¹× È¯°æ¿À¿° µîÀÇ »çÈ¸Àû ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ» È®´ëÇÏ°í, °íÀ¯°¡¿¡ µû¸¥ ¿¡³ÊÁö Àý°¨´ëÃ¥ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ëÀÇ ³¯ Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÃÆ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ