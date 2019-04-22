¿ï»ê Áß±¸ Á¤ÅäÁ¾ '¿¬²ÉÈ¸', »ç¶ûÀÇ µµ½Ã¶ô ³ª´® 'ÈÆÈÆ'

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22ÀÏ ÇÐ¼ºµ¿ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ µû¸£¸é ¿µ»êÁ¤»ç ºÒÀÚµé ¸ðÀÓÀÎ Á¤ÅäÁ¾ ¿¬²ÉÈ¸ È¸¿ø 30¿©¸íÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ Áö¿ª ³» 65¼¼ ÀÌ»ó °Åµ¿ÀÌ ºÒÆíÇÑ ¾î¸£½Å 30¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î µµ½Ã¶ô ¹è´ÞºÀ»ç¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
2014³â 1¿ù¿¡ ½ÃÀÛÇØ ¿ÃÇØ 6³âÂ°ÀÎ Á¤ÅäÁ¾ ¿¬²ÉÈ¸ È¸¿øµéÀÇ µµ½Ã¶ô ¹è´ÞºÀ»ç´Â °æ·Î½Ä´çÀÌ³ª ¹«·á±Þ½Ä¼Ò ÀÌ¿ëÀÌ ¾î·Á¿î °Åµ¿ ºÒÆíÇÑ ¾î¸£½Åµé¿¡°Ô µû¶æÇÑ À½½ÄÀ» ÀüÇØµå¸®±â À§ÇØ ÃßÁøµÅ ¿Ô´Ù.
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