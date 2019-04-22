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  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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¿©¾ß 4´ç ¿ø³»´ëÇ¥µéÀº ÆÐÅ°Áö ÇÕÀÇ¾ÈÀÇ ¸¶Áö¸· ÆÛÁñÀÌ¾ú´ø °íÀ§°øÁ÷ÀÚºñ¸®¼ö»çÃ³(°ø¼öÃ³) ¼³Ä¡ ¹ý¾È¿¡ ÇÕÀÇÇÏ°í ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ÇÕÀÇ¹®À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
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¿©¾ß 4´çÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» µµÃâÇÑ ¿©¼¼¸¦ ¸ô¾Æ 23ÀÏ ÀÏÁ¦È÷ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¿­¾î ´ç³» ÃßÀÎÀ» ½ÃµµÇÑ´Ù. Á¤´çº° ÃßÀÎÀÌ ³¡³ª¸é ¿À´Â 25ÀÏ±îÁö ±¹È¸ Á¤Ä¡°³ÇõÆ¯º°À§¿øÈ¸¿Í »ç¹ý°³ÇõÆ¯º°À§¿øÈ¸¿¡¼­ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ Àû¿ëÀ» ³¡³»´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥´Ù.
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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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