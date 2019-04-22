±ºÀÇÈ¸ Á¦185È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ ÆóÈ¸

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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¿ïÁÖ±ºÀÇÈ¸´Â 22ÀÏ º»È¸ÀÇÀå¿¡¼­ Á¦185È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ Á¦2Â÷ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿­°í 13ÀÏ°£ÀÇ ÀÇ»çÀÏÁ¤À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù.

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º»È¸ÀÇ¿¡¼­´Â ¶Ç ¡â¿ïÁÖ±ºÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø Çàµ¿°­·É Á¶·Ê ÀüºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È ¡â¿ïÁÖ±ºÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø °ø¹«±¹¿Ü ¿¬¼ö ¹× ÃâÀå¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê¾È µî 3°ÇÀÇ ÀÇ¿ø ¹ßÀÇ Á¶·Ê¾È°ú ¡âº¸ÈÆÈ¸°ü ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê¾È ¡â¿ïÁÖ±º ¾ç¼ºÆòµî ±âº»Á¶·Ê ÀÏºÎ°³Á¤Á¶·Ê¾È µî ±º¼ö·ÎºÎÅÍ Á¦ÃâµÈ 5°ÇÀÇ Á¶·Ê¾ÈÀ» ¿ø¾È ÀÇ°áÇß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¿Â»êÀ¾ Á¾ÇÕÇàÁ¤º¹ÁöÅ¸¿î °Ç¸³ »ç¾÷ µî 6°ÇÀÇ 2019³âµµ Á¦2Â÷ °øÀ¯Àç»ê°ü¸®°èÈ¹ º¯°æ¾ÈÀ» ½ÂÀÎÇÏ°í, ¿ÃÇØ 5¾ï663¸¸7,000¿øÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿À´Â 2023³â±îÁö ÃÑ 25¾ï¿øÀÇ ÀÚ±ÝÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇÑ ³²ºÏ±³·ùÇù·Â±â±Ý ¿î¿ë°èÈ¹¾ÈÀ» ÀÇ°áÇß´Ù.

¾Æ¿ï·¯ ³²ºÏÆòÈ­Çù·Â Áö¹æÁ¤ºÎÇùÀÇÈ¸ ¿î¿µ ±Ô¾à µ¿ÀÇ¾È°ú Àå±â¹ÌÁýÇà µµ½Ã°èÈ¹½Ã¼³ ÇöÈ² º¸°íÀÇ °ÇÀ» Ã³¸®Çß´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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