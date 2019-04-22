¿ï»ê Áß±¸-¿¡ÀÏ¸°ÀÇ ¶ã 2Â÷ ¾ÆÆÄÆ®, ¾î¸°ÀÌÁý '±¹°ø¸³ ÀüÈ¯' À§ÇÑ Çù¾à

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Áß±¸´Â 22ÀÏ ¿ÀÈÄ Áß±¸Ã» 2Ãþ ÁßÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÀåÇöµ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¡®¿¡ÀÏ¸°ÀÇ ¶ã¡¯ 2Â÷ ¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ¹Îµé°ú ÇÔ²² ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» ¾î¸°ÀÌÁýÀÇ ±¹°ø¸³¾î¸°ÀÌÁý ÀüÈ¯À» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
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Çù¾àÀº ¿¡ÀÏ¸°ÀÇ ¶ã 2Â÷ ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁö ³» À§Ä¡ÇÑ ¹Î°£ ¾î¸°ÀÌÁýÀÎ ¡®¶ã¿¡¾î¸°ÀÌÁý¡¯À» ±¹°ø¸³À¸·Î ÀüÈ¯ÇÔÀ¸·Î½á ¿ì¼öÇÑ º¸À° ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í, º¸À°±³Á÷¿øÀÇ Ã³¿ì °³¼± µî¿¡ µû¸¥ º¸À°¼ºñ½º Çâ»óÀ» À§ÇØ ÃßÁøµÆ´Ù.
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