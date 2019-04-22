¿ïÁÖ±º ³ó¡¤Æ¯»ê¹° º£Æ®³² ¼öÃâ È®´ë ³ª¼­

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Æ¯È÷, Áö³ÇØ 10¿ù º£Æ®³²ÀÇ ¼öµµ ÇÏ³ëÀÌ¿¡¼ Ã³À½À¸·Î °³ÃÖÇÑ ¡®¿ïÁÖ³ó½ÄÇ° Á¾ÇÕÆÇÃËÀü¡¯Çà»ç¿¡¼ ¿ïÁÖ ³ó»ê¹°°ú °¡°øÇ°ÀÌ ÇÑ±¹»êÀÌ¶ó´Â ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ¸·Î ÇöÁö¿¡¼ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾î ¿ÃÇØ´Â È£Ä¡¹Î¿¡¼µµ Ãß°¡·Î °³ÃÖÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿ïÁÖ±º °ü°èÀÚ´Â ¡°¿ïÁÖ ³ó½ÄÇ°ÀÇ ¼öÃâ±¹ ´Ùº¯È ¹× ¼öÃâÇ°¸ñ ´Ù¾çÈ¸¦ À§ÇØ »ý»êÀÚ´ÜÃ¼¿Í ³ó»ê¹°À¯Åë°ø»ç(aT)¿Í À¯±âÀûÀÎ ÇùÁ¶Ã¼°è¸¦ À¯ÁöÇÏ¸é¼, Áö¼ÓÀûÀÎ ÇöÁö ÆÇÃË Çà»ç¸¦ ¿°í ÇØ¿Ü ¹ÙÀÌ¾î¸¦ ÃÊÃ»ÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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