¿ï»êÁö¹æ°æÂûÃ» °£ºÎ°¡ 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS(»çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º)¿¡ ±è±âÇö Àü ¿ï»ê½ÃÀå µ¿»ý¿¡ ´ëÇØ °ËÂûÀÌ ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÀ» ³»¸° °Í°ú °ü·Ã, °ËÂûÀ» ºñÆÇÇÏ´Â ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù. ÀÌ °£ºÎ´Â Æ¯°Ë¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ Áø½ÇÀ» °¡·Á¾ß ÇÑ´Ù°íµµ ¹àÇû´Ù.
¿ï»ê°æÂûÃ» ¿ÀÁöÇü ¼ö»ç°úÀåÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¡°±è Àü ½ÃÀå Ãø±Ù°ú Ä£ÀÎÃ´ ºñ¸® ¼ö»ç¿¡¼ °æÂû°ú °ËÂûÀÌ ÀüÇô »ó¹ÝµÈ °á·ÐÀ» ³»¸° °ÍÀº µÎ ±â°ü Áß ÇÑ °÷ÀÌ »ç½ÇÀ» È£µµÇÏ°í Áø½ÇÀ» ÀºÆóÇÏ°í ÀÖ´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¡°ÀÌ·± ¾ûÅÍ¸® °áÁ¤À» ÇÑ ¼ö»çÀÇ Ã¥ÀÓÀÚ³ª ºÒ±â¼Ò °áÁ¤ÀÇ Ã¥ÀÓÀÚ´Â »ç½ÇÀ» ¿Ö°îÇÑ ÁËÃ¥°ú ±× ¹«´ÉÇÔ¿¡ ´ëÇØ Ã³¹ú¹Þ°í °øÁ÷¿¡¼ ¹°·¯³ª¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ³»¿ëÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.
±×´Â ¡°Ã¹ ¹øÂ° »ç°ÇÀº ±è Àü ½ÃÀåÀÇ ºñ¼½ÇÀå°ú ½ÃÀÇ ±¹Àå¿¡ ÀÇÇÑ Á÷±Ç ³²¿ë ¹üÁË¡±¶ó°í ÁöÀûÇÏ°í ¡°ÀÌ°ÍÀÌ ÁË°¡ ¾È µÈ´Ù¸é Áö±Ý ´çÀå ½Ã ±¹ÀåÀÌ °Ç¼³ÇöÀåÀÇ ¼ÒÀå°ú º»ºÎÀåÀ» ºÒ·¯¼ Æ¯Á¤ ¾÷Ã¼·ÎºÎÅÍ ¹°·®À» °ø±Þ¹Þ±â¸¦ ¾Ð¹ÚÇÏ°í °ñÇÁ Á¢´ë¸¦ ¹Þ¾Æµµ µÈ´Ù´Â ¸»ÀÎ°¡¡±¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
µÎ ¹øÂ° »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°±è Àü ½ÃÀåÀÇ µ¿»ý¿¡ ÀÇÇÑ Ä£ÀÎÃ´ ºñ¸®ÀÎ ¡®º¯È£»ç¹ý À§¹Ý ¹üÁË¡¯¶ó¸ç 30¾ï ¿ë¿ª°è¾à¼¶ó´Â ÀÌÀÍ Á¦°øÀÇ ¾à¼ÓÀÎ ÁõÇ¥°¡ ¹öÁ£ÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ °ËÂûÀº ÇøÀÇ ¾ø´Ù¸ç ºÒ±â¼Ò °áÁ¤À» ³»·È´Âµ¥, µµÀúÈ÷ ³³µæÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
±×´Â ¡°µÎ »ç°ÇÀÇ °æÂû ¼ö»ç ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀÚ·Î¼ ¼ö»ç°¡ Àß¸øµÆ´Ù°í °á·ÐÀÌ ³ª¸é Àü¾÷ ³²ÆíÀ¸·Î Á÷¾÷À» ¹Ù²Ù°Ú´Ù¡±¸ç ¡°¸¶Âù°¡Áö·Î °ËÂûÀÇ ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÀÌ Àß¸øµÆ´Ù°í °á·ÐÀÌ ³ª¸é ±× ÃÖÁ¾ Ã¥ÀÓÀÚ´Â º¯È£»ç·Î Á÷¾÷À» ¹Ù²Ù±â¸¦ ÃË±¸ÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¿À °úÀåÀº ¡°±¹°¡ ±â°üÀÎ °æÂû°ú °ËÂûÀÇ »ó¹ÝµÈ °á·ÐÀº ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡ ¿øÄ¢°ú Á¤ÀÇ°¡ ¾ø´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Æ¯°ËÀ» ÅëÇØ ¼ö»ç ±â°ü°ú ±â¼Ò ±â°ü Áß ¾î´À ±â°ü¿¡¼ Áø½ÇÀ» ÀºÆóÇß´ÂÁö ¹àÇôÁö±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ °æÂûÀº Áö³ÇØ ±è Àü ½ÃÀåÀÇ Ãø±Ù ºñ¸® °ü·Ã ¼ö»ç 3°ÇÀ» ÁøÇàÇØ °ËÂû¿¡ ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î ¼ÛÄ¡Çß´Ù.
±×·¯³ª °ËÂûÀº °æÂûÀÌ ¼ÛÄ¡ÇÑ 3°ÇÀÇ »ç°Ç Áß ±è Àü ½ÃÀåÀÇ µ¿»ý »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ¼ Áö³ 9ÀÏ ¡°º¯È£»ç¹ý À§¹Ý¿¡ ´ëÇØ »ç½Ç°ü°è¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±¸ç ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐÇß°í, ºñ¼½ÇÀå µî¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¡°Á÷±ÇÀ» ³²¿ëÇß´Ù°í º¼ Áõ°Å°¡ ¾ø´Ù¡±¸ç Áö³´Þ ¡®ÇøÀÇ ¾øÀ½¡¯ °áÁ¤À» ³»·È´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ