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  • ÁÖ¼º¹Ì
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
  • ´ñ±Û 0

¿ï»êÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â ¾ó¸¶³ª µÉ±î. ¾î¶»°Ô ´ëÀÀÇØ¾ß ÇÒ±î.

ÀÌ ÇØ´äÀ» Ã£´Â Æ÷·³ÀÌ 24ÀÏ ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø(UNIST)¿¡¼­ ¿­¸°´Ù.


UNIST ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¬±¸¼¾ÅÍ¿Í ¿ï»ê½Ã¹Î¾ÈÀüÆ÷·³Àº 24ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã UNIST °æ¿µ°ü(114µ¿) 102È£¿¡¼­ ¡®¿ï»ê½Ã¹Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ°¡¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î Æ÷·³À» °³ÃÖÇÑ´Ù. 2½Ã°£ 30ºÐ°¡·® ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø Æ÷·³Àº ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ °´°üÀûÀ¸·Î Àü´ÞÇÏ°í, ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´ëÀÀÃ¥À» °í¹ÎÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ¼ÛÃ¢±Ù UNIST µµ½ÃÈ¯°æ°øÇÐºÎ ±³¼ö¿Í ¿ÀÀÎº¸ ¿ï»ê´ëÇÐ±³ ±³¼ö°¡ ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥ÀÚ·Î ³ª¼±´Ù. ¼ÛÃ¢±Ù ±³¼ö´Â ¡®¹Ì¼¼¸ÕÁö-°üÃøÀ¸·Î ¹Ù¶óº» Çö½Ç°ú ´ç¸éÇÑ °úÁ¦¡¯¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿Í ÇÑ¹Ýµµ Áö¿ªÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Æ¯¼º°ú ¿ï»êÁö¿ª ¹Ì¼¼¸ÕÁö Æ¯Â¡À» Â¤À» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¼­¿ïÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¼öµµ±ÇÀº ÀÚµ¿Â÷¿¡¼­ ¸ÅÃâµÇ´Â °¡½º ÇüÅÂÀÇ Áú¼Ò»êÈ­¹°°ú ÈÖ¹ß¼º À¯±âÈ­ÇÕ¹°, ¾Ï¸ð´Ï¾Æ¿¡ ÀÇÇÑ 2Â÷ ¹Ì¼¼¸ÕÁö »ý¼º, °Ë´ó µîÀÌ ¹®Á¦·Î ²ÅÈù´Ù. ¹Ý¸é ¿ï»êÀº °øÀå µî »ç¾÷Àå°ú ÀÚµ¿Â÷ ¹èÃâ°¡½º ¿µÇâÀ¸·Î ÁöÀûµÈ´Ù. ¶Ç ¿ï»êÀº ¼®À¯È­ÇÐ°øÁ¤°ú ¼±¹Ú µµ»ö °úÁ¤¿¡¼­µµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¹èÃâµÉ °¡´É¼ºÀÌ Å« °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ¿ï»ê¿¡¼­´Â ¿©¸§Ã¶¿¡µµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ ³ôÀº ÆíÀÌ´Ù.

ÀÌ°°Àº Æ¯¼ºÀ» ¹Ý¿µÇØ ¼Û ±³¼ö´Â ¡®ÁöÀÚÃ¼ ´ÜÀ§ÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö °ü¸® Ã¼°è¡¯ ±¸ÃàÀ» Á¦¾ÈÇÑ´Ù. »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý(IoT) ±â¹ÝÀÇ ¼¾¼­ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ ±¸ÃàÇÏ°í Áö¿ª ´ÜÀ§ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Áöµµ¸¦ ¸¸µå´Â µî °íÇØ»óµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¹Ãø ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÌ ÀÌ³¯ ¹ßÇ¥µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¿ÀÀÎº¸ ±³¼ö´Â ¡®¿ï»êÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í º¸°Ç À§Çè¼º¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î, ¹Ì¼¼¸ÕÁö Å©±â¿¡ µû¸¥ µ¶¼º°ú °ü·Ã Áúº´À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ³ôÀº Æó¾Ï ¹ß»ý·üÀÌ »ê¾÷½Ã¼³¿¡¼­ ³ª¿À´Â ´ë±â¿À¿°¹°Áú°ú µµ½É ±³ÅëÀÇ ¿µÇâÀÌ ´õÇØÁø °á°ú¶ó´Â ³»¿ëÀÌ Æ÷ÇÔµÉ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

Àü¹®°¡ Åä·Ð¿¡¼­´Â ÀÌ¸íÁø UNIST µµ½ÃÈ¯°æ°øÇÐºÎ ±³¼ö°¡ ÁÂÀåÀ¸·Î, ÃÖ¼ºµæ UNIST µµ½ÃÈ¯°æ°øÇÐºÎ ±³¼ö, ¼­¿µ±³ ±¹¸³È¯°æ°úÇÐ¿ø ¿¬±¸»ç, ¸¶¿µÀÏ ¿ï»ê¹ßÀü¿¬±¸¿ø ¹Ú»ç, ±èÀ¯Á¤ ±¹¸³Àç³­¾ÈÀü¿¬±¸¿ø ¹Ú»ç, ÀÌ¼º±Ù ¿ï»ê½Ã¹Î¾ÈÀüÆ÷·³ ´ëÇ¥°¡ ÆÐ³Î·Î Âü¼®ÇØ ¿ï»êÁö¿ªÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹®Á¦ ÇöÈ²°ú ´ëÀÀÃ¥À» º»°ÝÀûÀ¸·Î ´Ù·ç°Ô µÈ´Ù.

ÃÖ¼ºµæ UNIST ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¬±¸¼¾ÅÍÀåÀº ¡°±âÁ¸ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¿¬±¸´Â ¼öµµ±ÇÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÀÌ·ïÁ® ¿ï»ê½Ã°¡ °¡Áø Æ¯¼ºµéÀÌ Á¦´ë·Î ¹Ý¿µµÇÁö ¸øÇÏ´Â Æí¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø Æ÷·³¿¡¼­ ¿ï»ê¿¡ Æ¯È­µÈ ³»¿ëÀ» ´Ù·ç¸ç, ½Ã¹ÎµéÀÌ ½ÇÁúÀûÀ¸·Î µµ¿òÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëÀÌ Àü´ÞµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

UNIST ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¬±¸¼¾ÅÍ´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö °¨½Ã¿Í ¿¹Ãø, Àú°¨ ¿¬±¸¸¦ ÅëÇÑ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ¸ñÇ¥·Î Áö³­´Þ 15ÀÏ ¼³¸³µÆ´Ù. ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹ß»ý°ú ¿ÜºÎ À¯ÀÔ¿¡ ´ëÇØ Á¤È®È÷ ÆÄ¾ÇÇÏ±â À§ÇÑ ÃøÁ¤ºÐ¼®¿Í ¿¹Ãø ±â¼ú °íµµÈ­ µîÀ» ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î ÁÙÀÌ±â À§ÇÑ Á¤Ã¥À» ¼ö¸³ÇÏ°í °øÇÐ±â¼ú °³¹ßµµ ÁøÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.


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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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