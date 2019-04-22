¿ï»ê ºÏ±¸ ¾ÈÀü´ëÁø´Ü ¸¶¹«¸®...58°÷ º¸¼öº¸°­´ë»ó ¿Ã¶ó

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ºÏ±¸´Â Áö³ 2¿ù 18ÀÏºÎÅÍ ÀÌ´Þ 19ÀÏ±îÁö 2019³â ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´ÜÀ» ÃßÁøÇß´Ù. °ø¹«¿ø ¹× ¹Î°£Àü¹®°¡ 431¸íÀÌ Âü°¡ÇØ °ÇÃà½Ã¼³, »ýÈ°¿©°¡½Ã¼³ µî 7°³ ºÐ¾ß 32°³ À¯Çü ¸ðµÎ 533°÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕµ¿Á¡°ËÀ» ÆîÃÆ´Ù.
Áö³ 16ÀÏ Á¡°ËÀ» ¿Ï·áÇÑ °á°ú 533°÷ÀÇ ´ë»ó½Ã¼³ Áß 397°÷Àº Æ¯ÀÌ»çÇ×ÀÌ ¾ø¾úÀ¸¸ç, 74°÷Àº ÇöÁö½ÃÁ¤ Á¶Ä¡°¡ ³»·ÁÁ³°í 58°÷Àº º¸¼öº¸°´ë»óÀ¸·Î ÁöÀûµÆ´Ù.
ºÏ±¸´Â ÁöÀûµÈ À§Çè¿ä¼Ò´Â ½Ã±Þ¼º°ú À§Çè Á¤µµ¸¦ ÆÄ¾ÇÇØ ¿¹»ê È®º¸ ÈÄ °³¼± ¶Ç´Â º¸¼ö¡¤º¸°À» ½Ç½ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
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