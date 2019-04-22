¿ï»ê ºÏ±¸ ¾ÈÀü´ëÁø´Ü ¸¶¹«¸®...58°÷ º¸¼öº¸°­´ë»ó ¿Ã¶ó

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  • ±è»ó¾Æ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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¿ï»ê ºÏ±¸´Â ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´ÜÀ» ¸¶¹«¸®ÇÑ °á°ú 74°÷ÀÌ ÇöÁö½ÃÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, 58°÷ÀÌ º¸¼öº¸°­´ë»óÀ¸·Î ÁöÀûµÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.

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Áö³­ 16ÀÏ Á¡°ËÀ» ¿Ï·áÇÑ °á°ú 533°÷ÀÇ ´ë»ó½Ã¼³ Áß 397°÷Àº Æ¯ÀÌ»çÇ×ÀÌ ¾ø¾úÀ¸¸ç, 74°÷Àº ÇöÁö½ÃÁ¤ Á¶Ä¡°¡ ³»·ÁÁ³°í 58°÷Àº º¸¼öº¸°­´ë»óÀ¸·Î ÁöÀûµÆ´Ù.

ºÏ±¸´Â ÁöÀûµÈ À§Çè¿ä¼Ò´Â ½Ã±Þ¼º°ú À§Çè Á¤µµ¸¦ ÆÄ¾ÇÇØ ¿¹»ê È®º¸ ÈÄ °³¼± ¶Ç´Â º¸¼ö¡¤º¸°­À» ½Ç½ÃÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´Ü¿¡¼­´Â °¢ ½Ã¼³ Á¡°Ë ½Ã °á°úÇ¥¿¡ Á¡°ËÀÚÀÇ ½Ç¸íÀ» Àû¾î ³Ö¾î Á¡°Ë°á°ú¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓ¼ºÀ» °­È­Çß´Ù. ¶Ç ÀÚÀ²Á¡°Ë ½ÇÃµ ¿îµ¿À» ÃßÁøÇØ Áö¿ª ´Üµ¶¡¤°øµ¿ÁÖÅÃ, ´ÙÁßÀÌ¿ë½Ã¼³ µî¿¡ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ½º½º·Î ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚÀ²Á¡°ËÇ¥ 7¸¸6,000¿© ºÎ¸¦ ¹èºÎÇß´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¾ÈÀüÁ¡°ËÀÇ ³¯ Ä·ÆäÀÎµµ ½Ç½ÃÇØ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¾ÈÀüÀÇ½ÄÀ» ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »ý°¢ÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Â °è±âµµ ¸¶·ÃÇß´Ù.

ºÏ±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´ÜÀ» ÅëÇØ ÁöÀûµÈ º¸¼öº¸°­ »çÇ×¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Áö¼ÓÀûÀÎ °ü½ÉÀ» °®°í Á¶Ä¡ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´ÜÀÌ ³¡³µÁö¸¸ ¾ÈÀüÀ§Çè¿ä¼Ò¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î Ã£¾Æ³»°í ÁÖ¹Î ½º½º·Î ÀÚÀ²Á¡°ËÀ» ÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾ÈÀü¹®È­ È®»ê¿¡ ´õ¿í °ü½ÉÀ» ±â¿ïÀÌ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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