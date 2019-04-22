¿ï»ê Áß±¸-¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø, ¸àÅä¸µµ¥ÀÌ¡¤Ãë¾÷½ºÄð ¾÷¹«ÃßÁø Çù¾à

|¡ã ¿ï»ê Áß±¸´Â 22ÀÏ 2Ãþ ±¸Ã»Àå½Ç¿¡¼ ¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»Àå°ú ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø ±èÇü°É ¿øÀå µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø°ú ¸àÅä¸µµ¥ÀÌ¡¤Ãë¾÷½ºÄð ¾÷¹«ÃßÁøÀ» À§ÇÑ Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
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ÀÌ ÀÚ¸®¿¡´Â ¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»Àå°ú ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ½ÇÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ¿ï»ê°æÁ¦ÁøÈï¿ø ±èÇü°É ¿øÀå°ú ÃÖ¼ºÈ£ ÆÀÀå, ¼ÛºÀ¶õ ÆÀÀå, ½ÉÁ¤ÈÆ ÆÀÀå, ¹Ú°¡·É ¼¾ÅÍÀå µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Çù¾à¿¡ µû¶ó Áß±¸´Â Ã»³â±¸Á÷ÀÚ Ã¤¿ëÁö¿ø ¸àÅä¸µµ¥ÀÌ¡¤Ãë¾÷½ºÄðÀÇ »ç¾÷ºñ¸¦ Áö¿øÇÏ°í, °¢ ±â°ü°úÀÇ ±ä¹ÐÇÑ ¾÷¹« ÇùÁ¶¿Í Á¶À²À» ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¶Ç °¢ ±â°ü°úÀÇ À¯±âÀû ³×Æ®¿öÅ· ÅëÇØ Ã»³â±¸Á÷ÀÚµéÀÇ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¾çÁúÀÇ ÀÏÀÚ¸® Ã¢Ãâ À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷À» Àû±Ø ¹ß±¼ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¸Ã´Â´Ù.
Ã»³âÃë¾÷Áö¿ø µðµõµ¹»ç¾÷ ÀÏÈ¯À¸·Î ÃßÁøµÇ´Â ¸àÅä¸µµ¥ÀÌ¡¤Ãë¾÷½ºÄðÀº Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü¿¡ ÃÖ±Ù ÀÔ»çÇÑ Á÷¿øÀÌ³ª ÀÎ»çºÎ¼ Á÷¿øÀ» ¸àÅä·Î, ÀÌÀü°ø°ø±â°ü¿¡ Ãë¾÷À» Èñ¸ÁÇÏ´Â ´ëÇÐ»ýÀ» ¸àÆ¼·Î ¼±¹ßÇØ ÁøÇàµÈ´Ù. ¸àÅä 1¸í´ç 5~8¸íÀÇ ¸àÆ¼°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¸àÅä´Â ¸àÆ¼µé¿¡°Ô °ø°ø±â°ü ÀÔ»ç¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Áö½ÄÀ» Á÷Á¢ Àü¼öÇÑ´Ù.
¸àÅä¸µ ¹ß´ë½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 5¿ùºÎÅÍ 10¿ù±îÁö ¸ðµÎ 4Â÷·Ê ¸àÅä¸µµ¥ÀÌ¸¦ ÁøÇàÇÏ°í, 6¿ù¿¡´Â 1¹Ú2ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î °ø°ø±â°ü Ãë¾÷°ú °ü·ÃµÈ NCS ½ÃÇèÀÌ³ª ¸ðÀÇ¸éÁ¢ µîÀ» ÁýÁß Æí¼º¡¤ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¹ÚÅÂ¿Ï Áß±¸Ã»ÀåÀº "ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î Ã»³âµé¿¡°Ô ¾çÁúÀÇ ÀÏÀÚ¸®¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ ´õ¿í ´Ã¾î³¯ ¼ö ÀÖÀ» °Í"ÀÌ¶ó¸ç "'Ã»³âÃë¾÷Áö¿ø µðµõµ¹»ç¾÷'Àº Çõ½Åµµ½Ã ÀÌÀü°ø°ø±â°ü¿¡ ÀÔ»ç¸¦ À§ÇÑ ¸ÂÃãÇü »ç¾÷À¸·Î ÁØºñÇÑ ¸¸Å, Áö¿ªÃ»³âµéÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇØ ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾ò±æ ¹Ù¶õ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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