¿ïÁÖ±º ¸¾(mom)ÆíÇÑ ÀÓ½ÅÃâ»ê Á¤Ã¥ ¡®È£ÀÀ¡¯

¿ïÁÖ±ºº¸°Ç¼Ò´Â ¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ¡®¸¾(mom)ÆíÇÑ ÀÓ½Å¡¤Ãâ»ê Çàº¹¿ïÁÖ¡¯Á¤Ã¥ÀÌ ÀÓ»êºÎ¿Í ³ÀÓ ºÎºÎ¿¡°Ô Å« È£ÀÀÀ» ¾ò°í ÀÖ´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¡®¸¾(mom)ÆíÇÑ ÀÓ½Å¡¤Ãâ»ê Çàº¹¿ïÁÖ¡¯´Â ¿ïÁÖ±º¿¡¼¸¸ ½ÃÇàÇÏ´Â ÀÓ½Å°ú Ãâ»êÀ» À§ÇÑ ±º¼ö °ø¾à ¹× ½ÃÃ¥À¸·Î, ¸ðµç Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ »ê¸ð ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç ÆÄ°ß°ú ÀÓ»êºÎ¿Í ³ÀÓ ºÎºÎÀÇ Áø·á ±³Åëºñ¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ 1¿ùºÎÅÍ ¿ï»ê¿¡¼´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô ¿ïÁÖ±º¸¸ ¸ðµç Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ »ê¸ð ½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç¸¦ ÆÄ°ßÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¸¦ ÅëÇØ 3¿ù±îÁö Ãâ»ý¾Æ 355¸í Áß 220¸í(61.9%)ÀÌ ½ÅÃ»ÇÏ°í, ±× Áß ±âÁØÁßÀ§ ¼Òµæ ÃÊ°ú·Î ÀÎÇÑ ¿ïÁÖ±º Ã¹Â°¾Æ ¿¹¿ÜÁö¿øÀ¸·Î 53¸í¿¡°Ôµµ ÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁ³´Ù.
º¸°Ç¼Ò °ü°èÀÚ´Â ¡°¡®¸¾(mom)ÆíÇÑ ÀÓ½Å¡¤Ãâ»ê Çàº¹¿ïÁÖ¡¯¸¦ ÅëÇØ Ãâ»êÀ²À» Áõ°¡½ÃÅ°°í, ÀÍ¼÷ÇÑ °¡Á¤È¯°æ¿¡¼ÀÇ »êÈÄ Á¶¸®·Î »ê¸ð¿Í ½Å»ý¾ÆÀÇ °¨¿° °¨¼Ò ¹× ÀÓ½Å¡¤Ãâ»ê¿¡ ´ëÇÑ »çÈ¸Àû Ã¥ÀÓÀ» ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°³ÀÓ ºÎºÎÀÇ ½Ã¼ú ½Ã Áø·á ±³Åëºñ Áö¿øÀ¸·Î ½É¸®Àû¡¤°æÁ¦Àû ºÎ´ãµµ °æ°¨ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Áö¿ø´ë»óÀº Áö¿ø ¹Þ±â 6°³¿ù ÀÌÀüºÎÅÍ ¿ïÁÖ±º¿¡ ÁÖ¹Îµî·ÏÀ» µÎ°í ½ÇÁ¦ °ÅÁÖÇÏ´Â ÀÓ»êºÎ ¶Ç´Â ³ÀÓ ºÎºÎ(¿©¼º)·Î, ¿ïÁÖ±ºº¸°Ç¼Ò, ³²ºÎÅëÇÕº¸°ÇÁö¼Ò ¹× ¹ü¼À¾ º¸°ÇÁö¼Ò¸¦ ¹æ¹®ÇØ ½ÅÃ»¼¿Í ±¸ºñ¼·ù¸¦ Á¦ÃâÇÏ¸é µÈ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¿ïÁÖ±ºº¸°Ç¼Ò ¸ðÀÚº¸°Ç½Ç(¢Î204-2744)·Î ¹®ÀÇÇÏ¸é µÈ´Ù.
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