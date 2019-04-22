¿ïÁÖ±ºÀº ¿À´Â 29ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 17ÀÏ±îÁö À¯ÇØ¹°Áú Àú°¨°ú È¯°æ¿À¿° ¿¹¹æ µîÀ» À§ÇØ ÆóÇü±¤µî°ú ÆóÀüÁö, Á¾ÀÌÆÑ ÁýÁß ºÐ¸®¹èÃâ ±â°£À» ¿î¿µÇÑ´Ù°í 22ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ïÁÖ±ºÀº È¸¼öÀ²À» ³ôÀÌ±â À§ÇØ À¾¡¤¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °ü³» °ø°ø±â°ü, °øµ¿ÁÖÅÃ µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁýÁß È«º¸¿¡ ³ª¼³ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÆóÀüÁö¿Í ÆóÇü±¤µîÀ» ¼ö°ÅÇÒ Àü¿ë¼ö°ÅÇÔÀ» ¼³Ä¡ÇÏ°í, ¸Å³â ¼ö¿ä·® Á¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇØ ½Å±Ô ¼³Ä¡ ¹× ³ëÈÄ ¼ö°ÅÇÔ ±³Ã¼ÇÏ´Â µîÀÇ ³ë·ÂÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
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±×¸®°í ÆóÇü±¤µî°ú °¢Á¾ Á¾ÀÌÆÑµµ À¾¡¤¸é ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ºÐ¸® ¹èÃâÇÏ¸é ÈÀåÁö·Î ±³È¯ÇØÁÖ´Â »ç¾÷µµ ÇÔ²² ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. È¯°æ¿À¿°µµ ¿¹¹æÇÏ°í ¼ÒÁßÇÑ ÀÚ¿øÀ» ÀçÈ°¿ëÇÏ´Â ÀÏ¼®ÀÌÁ¶ÀÇ È¿°ú°¡ ±â´ëµÈ´Ù.
¿ïÁÖ±º °ü°èÀÚ´Â ¡°ÆóÇü±¤µî°ú ÆóÀüÁö, Á¾ÀÌÆÑÀ» ¾²·¹±â¿Í ÇÔ²² ¹ö¸®´Â °ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ È¯°æÀ» ¹ö¸®´Â ÀÏ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÆóÇü±¤µî°ú ÆóÀüÁö, Á¾ÀÌÆÑ ºÐ¸®¹èÃâ¿¡ ÁÖ¹ÎµéÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ½ÇÃµÀ» ´çºÎÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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