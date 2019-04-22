|¡ã 22ÀÏ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀå È«º¸°ü¿¡¼ ¿¸° 2019³â ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ ³Ø½î 1,000´ë º¸±Þ 1È£Â÷ Àü´Þ½Ä¿¡¼ ÇÏ¾ðÅÂ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀå ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå, È²¼¼¿µ ½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ÇÏºÎ¿µ ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÂ÷ÁöºÎÀåÀÌ 1È£Â÷ °í°´°ú ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
Áö³ÇØ¸»±îÁö 361´ëÀÎ ¿ï»êÁö¿ª ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷°¡ ¿ÃÇØ ¾È¿¡ ¸ðµÎ 1,360¿© ´ë·Î ´«¿¡ ¶ç°Ô ´Ã¾î³¯ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
3´Ü°è °ø±âÃ»Á¤ ±â¼ú·Î ¡®´Þ¸®´Â °ø±âÃ»Á¤±â¡¯·Îµµ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ¼ö¼ÒÂ÷´Â ¿îÇàÁß ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨ µî ¿ï»êÀÇ ´ë±â È¯°æ°³¼±¿¡µµ ´Ù¼Ò³ª¸¶ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â 22ÀÏ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ¿ï»ê°øÀå È«º¸°ü¿¡¼ ¿ÃÇØ ¿ï»ê¿¡ º¸±ÞÇÏ´Â ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ ³Ø½î 1,000´ë Áß 1È£Â÷¸¦ ½Ã¹Î¿¡°Ô Àü´ÞÇÏ´Â Çà»ç¸¦ ¿¾ú´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ³¯ Àü´Þ½ÄÀ» °è±â·Î Çö´ëÂ÷¿Í Çù·ÂÇØ ¼ö¼ÒÂ÷ º¸±Þ ÁßÀå±â ¸ñÇ¥ÀÎ 2030³â±îÁö ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ 6¸¸7,000´ë º¸±ÞÀ» Â÷Áú¾øÀÌ ÃßÁø, Ä£È¯°æÂ÷ ´ëÁßÈ¸¦ ¼±µµÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Çö´ëÀÚ °ü°èÀÚ´Â ¡°³Ø½î 1,000 ´ë¸¦ ¿îÇàÇÒ °æ¿ì µðÁ©Â÷ 2,000´ëºÐ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Á¤ÈÇÏ°í ³ª¹« 6¸¸ ±×·ç¸¦ ½ÉÀº °Í°ú °°Àº Åº¼Ò Àú°¨ È¿°ú°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
¿ÃÇØ ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ 1È£¸¦ ±¸¸ÅÇÑ °Ç¼³¾÷¿¡¼ ÀÏÇÏ´Â °±â¸¸(59)¾¾´Â ¡°Æò¼Ò ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ µî Ä£È¯°æ ÀÚµ¿Â÷¿¡ ´ëÇÑ °ü½É°ú È¯°æ¿À¿° ÇØ¼Ò¿¡ ÀÏÁ¶ÇÏ°í ½Í¾ú°í, ³Ø½îÀÇ Ä£È¯°æ¼º, ÃÖÃ·´Ü ±â¼ú, µðÀÚÀÎÀÌ ÁÁ¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»ê½Ã°¡ Áö³ 10ÀÏºÎÅÍ ¼ö¼ÒÀü±âÂ÷ º¸Á¶±Ý ½ÅÃ»À» ¹ÞÀº °á°ú Áö³ 19ÀÏ±îÁö »çÀü Á¢¼ö ¹°·®À» Æ÷ÇÔ, ¸ðµÎ 980´ë °¡·®ÀÌ Á¢¼öµÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ