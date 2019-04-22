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  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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22ÀÏ ³²±¸Ã» »êºÒÁøÈ­´ë¿ø Ãâ½Å A(55)¾¾´Â ¡°´ç½ÃÀÇ º¹ÇÕÀû »óÈ²À» Çì¾Æ¸®Áö ¾Ê°í, ¡®ÀÚ¿¬°æ°úÀûÀ¸·Î ³úÃâÇ÷ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù¡¯´Â ±Ù·Îº¹Áö°ø´ÜÀÇ °áÁ¤Àº Á¤¸» ¾ï¿ïÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°ÇöÀç´Â Ä¡·áºñ °ÆÁ¤¿¡ ¹Ý½ÅºÒ¼öÀÇ ¸öÀ» ÀÌ²ø°í ¾Æ³»¿Í ÇÔ²² ÀÛÀº ½Ä´çÀ» ¿î¿µÇÏ¸ç °Ü¿ì ¸ñ¼ûÀ» ¿¬¸íÇØ°¡°í ÀÖ´Ù¡±°í ¾ï¿ïÇÑ ½É°æÀ» Åä·ÎÇß´Ù.


¹ß´ÜÀº ¿µÇÏ 6µµÀÇ ÇÑÆÄÁÖÀÇº¸°¡ ³»·ÁÁ³´ø Áö³­ 2017³â 12¿ù 17ÀÏ ¿ï»ê¼®À¯È­ÇÐ °ø´Ü ³» ¾ß»ê °¥´ë¹ç È­Àç¿´´Ù. A¾¾´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ²² ¡®ºÒÀ» ÇÇ¿ì°í ÀÖ´Â ÀÚµéÀÌ ÀÖ¾î »êºÒ·Î ¹øÁú À§ÇèÀÌ ÀÖÀ¸´Ï Á¶Ä¡ÇØ´Þ¶ó¡¯´Â ÇöÀå »êºÒ°¨½Ã¿øÀÇ ½Å°í¸¦ ¹Þ°í ÇöÀåÀ¸·Î Ãâµ¿Çß´Ù. ´ç½Ã »êºÒÁøÈ­´ë¿ø Á¶ÀåÀÌ´ø A¾¾´Â ºÒ¾¾°¡ °­Ç³ ¶§¹®¿¡ °¥´ë¹ç ÀÎ±ÙÀ¸·Î ¶³¾îÁö°í ÀÖ¾î ´ëÇü »êºÒ·Î ¹øÁú ±Þ¹ÚÇÑ »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¾î ¹ßÈ­ÀÚµéÀ» ¹ß°ßÇÑ µÚ ºÒÀ» ²ø °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç Á¦ÁöÇßÁö¸¸, ÀÌµéÀº ¡°ºÒÀ» ²ôÁö ¸øÇÏ°Ú´Ù¡±°í Ç×ÀÇÇß°í ¼­·Î ¿Á½Å°¢½ÅÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â ¡°ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ¹ßÈ­ÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ¸öÀ¸·Î °­ÇÏ°Ô Á¦ÁöÇÏ¸ç ½Ç¶ûÀÌ ³¡¿¡ ºÒÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ²¨Áø °ÍÀ» È®ÀÎÇß´Ù¡±¸ç ¡°ÇÏ»êÇÏ°í ¸¸³­ ÇöÀå µ¿·á¸¦ ¸¸³ª »óÈ²À» ¼³¸íÇÏ´ÂµµÁß, ¾îÁö·¯¿òÀ» ´À³¢°í ¾²·¯Á³´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ÀÌÈÄ º´¿øÀ¸·Î ¿Å°ÜÁø A¾¾´Â ³úÃâÇ÷ ÆÇÁ¤À» ¹Þ°í, ÇöÀç ½ÅÃ¼ ¿ÞÂÊ ¸¶ºñ·Î ÀçÈ° Ä¡·á ÁßÀÌ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.

A¾¾´Â ÀÌ¿¡ ¡®¿­¾ÇÇÑ ±Ù¹«È¯°æ°ú ´ç½Ã »óÈ²ÀÌ ÀçÇØ¹ß»ý°ú ÀÎ°ú°ü°è°¡ ÀÖÀ¸¸é »êÀç º¸»ó¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù¡¯´Â »ê¾÷ÀçÇØº¸»ó¹ý¿¡ µû¶ó ±¹°¡¸¦ »ó´ë·Î »ê¾÷ÀçÇØ¸¦ ½ÅÃ»Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ °á°ú´Â 'ºÒ½ÂÀÎ'. A¾¾¿¡ µû¸£¸é ´ç½Ã ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü »êÀç ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â ¡°Æò¼Ò Áöº´ÀÎ ±âÀúÁúÈ¯(°íÇ÷¾Ð)¿¡ ÀÇÇØ ³úÃâÇ÷ÀÌ ÀÚ¿¬°æ°úÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇß°í, »óº´ÀÌ ±Ù¹«¿Í ÀÎ°ú°ü°è°¡ ¾ø´Ù¡±°í °á·Ð ³»·È´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ »êÀç Àç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ÀÇ °á·Ðµµ ¸¶Âù°¡Áö¿´´Ù.

¶Ç, »êºÒ¿¹¹æ ÁýÁß°­Á¶ ±â°£¿¡ ÇÑÇØ »êºÒÁøÈ­´ë¸¦ ±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ·Î Ã¤¿ë¡¤°ü¸® ÁßÀÌ´ø ³²±¸Ã»Àº ¡°±â°£Á¦ ±Ù·ÎÀÚ´Â °ø¹«¿øÀÌ ¾Æ´Ï±â ¶§¹®¿¡ °ø¹«¿ø °ø»ó½ÉÀÇ¿¡ ¿Ã¸®Áö ¸øÇÑ´Ù¡±°í ´äÇß´Ù.

A¾¾´Â ¾÷¹«»ó ¹ß»ýÇÑ »óÈ²Àû ¿ä¼Ò°¡ ÀüÇô ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸ç ÀÌ °°Àº °áÁ¤Àº ¡®ºÎ´ç¡¯ÇÏ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. ±×´Â ¡°±ä¹ÚÇÑ »óÈ²¿¡¼­ ±Ø½ÉÇÑ ÇÇ·Î¿Í ½ºÆ®·¹½º°¡ ±Þ°ÝÈ÷ À¯¹ßµÆ°í, ÇÑ·©ÇÑ ³¯¾¾ µîÀÌ ÀÛ¿ëÇØ °©ÀÚ±â ³úÃâÇ÷À» ÃË¹ß½ÃÄ×´Ù¡±¸ç ¡°À­¸öÀÏÀ¸Å°±â, 20kg ¸ð·¡ÁÖ¸Ó´Ï µé°í ÀÏ¾î¼­±â µî ´ë¿ø ¼±¹ß Ã¼·Â°Ë»çµµ ¾î·Á¿ò ¾øÀÌ Åë°úÇÒ Á¤µµ·Î °Ç°­ÇÑ »óÅÂ¿´´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°»êºÒ ´ç½Ã ÀÎ±Ù Á¤À¯È¸»ç µîÀ¸·Î ºÒÀÌ ¹øÁúÁöµµ ¸ð¸¥´Ù´Â ºÒ¾È°¨, °øÆ÷ ¶§¹®¿¡ ÀÏ¾î³­ »ç°íÀÎ °ÍÀº °í·ÁÄ¡ ¾ÊÀº °ø´Ü °áÁ¤Àº Ãë¼ÒµÅ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°»ç·Â ´ÙÇØ ÀÏÇßÀ» ¶§ ´çÇÑ ÀçÇØ¿¡ »êÀç¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÏ¸é ±×³É Á×À¸¶ó´Â Ã³»ç¡±¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇöÀç A¾¾ÀÇ »óÈ²Àº ÁöÀÎÀÌ Áö³­ 18ÀÏ ±¹¹ÎÃ»¿ø°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ, ±Ù·Îº¹Áö°ø´ÜÀº °ø´ÜÀÇ ºÒ½ÂÀÎ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ¾ï¿ïÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¹ý¿ø ¼Ò¼ÛÀ» ÁøÇàÇÏ¶ó°í ¹àÈù °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

³²±¸Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°»êÀç ºÒ½ÂÀÎ¿¡ ´ëÇÑ ÆÇ´ÜÀº ±Ù·Îº¹Áö°ø´Ü ¸òÀÌ°í, ±¸Ã»Àº ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ °ü·Ã ¹ý·ü ÁöÄ§¿¡ µû¸¥ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ç°í°¡ ³­ ÀÌÈÄ A¾¾ÀÇ »êÀç ½ÅÃ» ÁØºñ¸¦ À§ÇØ °ø´Ü ÃøÀ¸·Î ÃæºÐÇÑ ÀÚ·á¸¦ Á¦°øÇÏ´Â µî Àû±Ø ÇùÁ¶Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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