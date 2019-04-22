[¹Ý±¸´ë] ¡®50³â ¼±Àå¡¯ ±èÀçÃ¶

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±¹³» ÃÖÃÊ ÂüÄ¡ ÅëÁ¶¸² ‘µ¿¿øÂüÄ¡’´Â 1982³â Ãâ½ÃµÆ´Ù. Áö±Ý±îÁö 62¾ï ÄµÀÌ ÆÈ·Á ÇÑ ÁÙ·Î ´Ã¾î ³õÀ¸¸é Áö±¸ 12¹ÙÄû ¹ÝÀ» µ¹ ¼ö ÀÖ´Â ¾çÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ Ã¢¸³ 50ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀº µ¿¿ø±×·ìÀº ±¹³» ÃÖ´ë ¼ö»ê Á¾ÇÕ±â¾÷ÀÌ¸ç, 43°³ °è¿»ç ¸ÅÃâÀÌ ¿¬°£ 7Á¶¿øÀÌ ³Ñ´Â´Ù.
µ¿¿ø±×·ìÀº 1969³â 4¿ù ¸íµ¿ÀÇ ÀÛÀº »ç¹«½Ç¿¡¼ Á÷¿ø 3¸í°ú ¿ø¾ç¾î¼± 1Ã´À¸·Î »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇß´Ù. ½Å±Ô ¾îÀå °³Ã´°ú Ã·´Ü ¾î¹ý µîÀ» µµÀÔÇÏ¸ç 1, 2Â÷ ¿ÀÀÏ ¼îÅ© µî À§±â¸¦ ¹«»çÈ÷ ³Ñ°å´Ù.
1934³â Àü³² °Áø¿¡¼ ³óºÎÀÇ ¾Æµé·Î ÅÂ¾î³ ±èÀçÃ¶. °í3¶§ ¼±»ý´ÔÀÇ ÇÑ¸¶µð¿¡ ÀÎ»ý Ç×·Î¸¦ ¹Ù²å´Ù. “³ª °°À¸¸é ¹Ù´Ù·Î °¡°Ú´Ù”, “°íÀÛ ¹î³ðÀÌ µÇ°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ³Ä”´Â ¾Æ¹öÁöÀÇ È£ÅëÀ» µÚ·ÎÇÏ°í ºÎ»ê ¼ö»ê´ë(Çö ºÎ°æ´ë)¿¡ ÀÔÇÐÇß´Ù. ¼ö¸¹Àº Ã»ÃáÀÌ ¹è¸¦ Å¸°í ¿µ¿øÈ÷ ¹Ù´Ù·Î »ç¶óÁ® ¹ö·È´Ù´Â ¾ê±âµµ µé¾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÃÖÃÊÀÇ ¿ø¾ç¾î¼± Áö³²È£°¡ ÃâÇ×ÇÑ´Ù´Â ¼Ò½Ä¿¡ ¸öÀÌ ´Þ¾Ò´Ù. “Á×¾îµµ ÁÁ´Ù”´Â °¢¼¸¦ ¾²°í ¼ö»ê´ë Á¹¾÷»ý ±èÀçÃ¶Àº ¼±ÀåÀÌ µÆ´Ù.
»î°ú Á×À½ÀÇ °æ°è¸¦ ³Ñ³ªµå´Â Ç×ÇØ°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ÀÏº» ¹è¸¦ ºô·Á ¼¼°èÀÇ ¹Ù´Ù¸¦ ´©º³´Ù. ±×ÀÇ ¸®´õ½ÊÀº ¹Ù´Ù¿¡¼ ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÆøÇ³ÀÌ ¸ô¾ÆÄ¥ ¶§ ¼±ÀåÀÌ ÀÚ½Å°¨À» º¸ÀÌ¸é ¼±¿øµéÀº Áö½Ã¸¦ Àß µû¶ú´Ù. ¼±ÀåÀÌ ºÒ¾ÈÇØ º¸ÀÌ¸é µ¿¿ä°¡ Ä¿Áø´Ù´Â »ç½ÇÀ» ÅÍµæÇß´Ù.
±èÀçÃ¶ È¸ÀåÀº 2019³â 4¿ù16ÀÏ µ¿¿ø±×·ì Ã¢¸³ 50ÁÖ³â ±â³ä½ÄÀå¿¡¼ ÀºÅð¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù. ±×·ì Ã¢¾÷ÀÚ°¡ ½º½º·Î ¹°·¯³ª´Â °ÍÀº ÇÑ±¹ÀÇ ¿À³Ê °æ¿µ Ç³Åä¿¡¼± µå¹® ÀÏÀÌ´Ù. 84¼¼¿¡µµ °Ç°ÇÏ°í È°·ÂÀÌ ³ÑÄ¡´Â ±×ÀÇ ÀºÅð ÀÌÀ¯´Â ‘½ºÇÇµå °æ¿µ’ÀÌ¾ú´Ù. 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í°ú ÀÎ°øÁö´É(AI)½Ã´ëÀÌ´Ï ÀþÀºÀÌµé¿¡°Ô ¸Ã±â°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
Æò»ý ³²º¸´Ù ¸î °ÉÀ½ ´õ »¡¸® ´Þ·Á¿Â ±è È¸ÀåÀÌ ½ºÇÇµå¸¦ ÀºÅð ÀÌÀ¯·Î ²ÅÀº °ÍÀº °â¾çÀ¸·Î º¸ÀÌÁö¸¸ °æ¿µÀÇ º»ÁúÀ» Â¤Àº °ÍÀÌ´Ù. ¸ÕÀú º¯ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é »ì¾Æ³²À» ¼ö ¾ø´Ù. Ã¢¾÷1¼¼´ë°¡ °ÅÀÇ ¹°·¯³ Áö±Ý ÇÑ±¹»çÈ¸ÀÇ ¿ªµ¿¼ºÀº ¿ÀÈ÷·Á ¶³¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ³ª°¡·Á¸é ´õ »¡¶óÁ®¾ß ÇÑ´Ù. ‘50³â ¼±Àå’ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ÅðÀå°ú ÇÔ²² Á¦2, Á¦3ÀÇ ±èÀçÃ¶ÀÌ ³ª¿Í¾ß ÇÑ´Ù.
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