[±âÀÚÀÇ ´«] ¡®¼Óµµ¿Í ÀýÂ÷¡¯ º¸´Ù ¡®ÀÌÇØ¿Í ¹ÎÀÇ¡¯

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  • ±è»ó¾Æ ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ºÎ
  • ½ÂÀÎ 2019.04.22 22:30
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Áö³­ÇØ À¯·´ÃâÀå Áß ¹Ù¸£¼¿·Î³ª¿¡¼­ µ¿·á°¡ ÈÞ´ëÆùÀ» ºÐ½ÇÇØ Áö¿ª °æÂû¼­¸¦ Ã£Àº ÀÏÀÌ ÀÖ´Ù. ºÐ½Ç¼­·ù¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ÇÑ¼ûÀ» ½¯ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. ÇÑ±¹ÀÌ¾úÀ¸¸é 10ºÐ Á¤µµ¸é ºÐ½Ç½Å°í°¡ ³¡³µÀ» °Í °°Àºµ¥, 1½Ã°£ÀÌ ³Ñµµ·Ï °æÂû¼­¿¡¼­ ½Ã°£À» º¸³»¾ß Çß´Ù. ÇÑ±¹ °ø¹«¿øµé¿¡°Ô °¨»çÇÑ ¸¶À½À» °¡Áö°Ô µÇ´Â ¼ø°£ÀÌ¾ú´Ù.

±×·±µ¥ ¿äÁò µé¾î ±¹³»ÇàÁ¤ÀÇ ¼Óµµ°¨¿¡ È¸ÀÇ¸¦ ´À³¢´Â °æ¿ì°¡ Àæ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. “ÀýÂ÷»ó ¹®Á¦ ¾ø´Ù” “¿ì¼± Ã³¸® ÇÑ µÚ¿¡ Á¶À²ÇÏ¸é µÈ´Ù”´Â µîÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ °è¼ÓÇØ¼­ µè°Ô µÈ´Ù. Áö¹æ¼±°Å ÀÌÈÄ ´ëºÎºÐÀÇ ±â°üÀåµéÀÌ ³»°Ç ½½·Î°Ç Áß ÇÏ³ª°¡ ÁÖ¹Î Áß½É, ÁÖ¹Î ¼ÒÅë ÀÌ¾úÁö¸¸ ÁÖº¯¿¡¼­ µé¸®´Â ¸ñ¼Ò¸®´Â ¿ÂÅë ÁÖ¹Î ºÒÅë, ÁÖ¹Î ¹«½Ã´Ù.


»ó´ëÀûÀ¸·Î °£´ÜÇÏ°í µé¾îÁÖ±â ½¬¿î ¹Î¿øµéÀº Áï°¢ÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌÁö¸¸, ´ë±Ô¸ð »ç¾÷, ¿¹»ê µîÀÌ ÅõÀÔµÆ°Å³ª, ÇàÁ¤ÀýÂ÷»ó ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÈ °Íµé¿¡ ´ëÇØ¼± ¾î´À °Í ÇÏ³ª ½Ã¿øÇÑ ÇØ¸íÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ´Ù.

ÃÖ±Ù ºÏ±¸Ã»ÀÌ ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü ¼³¸³À» À§ÇØ Á¶·Ê¾ÈÀ» ÀÇÈ¸¿¡ »óÁ¤Çß´Âµ¥, ½ÉÀÇ °á°ú Âù¼º 4¸í, ¹Ý´ë 1¸í ±â±Ç 3¸íÀ¸·Î ºÎ°áµÆ´Ù. Á¶·Ê ¼öÁ¤¾È¿¡ ´ëÇÑ µ¿ÀÇ°¡ ¾ø¾î ¾È°ÇÀÚÃ¼°¡ »óÁ¤µÇÁö ¸øÇØ ÁýÇàºÎÀÇ Á¶·Ê¾ÈÀÌ ±×´ë·Î Åë°úµÉ °ÍÀ¸·Î º¸¿´Áö¸¸, °á°ú´Â ´Þ¶ú´Ù.

ÀÌ¸¦ µÎ°í ÇÑ ÀÇ¿øÀº “¿¹»ó ¹ÛÀÇ °á°úÁö¸¸ ¹ÎÀÇ¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ÇàÁ¤ÆíÀÇ¸¦ °­ÇàÇÏ´Ù ¾þ¾îÁø °Ý”ÀÌ¶ó°í Ç¥ÇöÇÏ±âµµ Çß´Ù.

¹«ÀÛÁ¤ ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ´ã¾Æ´Þ¶ó´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. Àû¾îµµ ÁÖ¹Îµé¿¡°Ô ÃæºÐÇÑ ¼³¸í°ú ÀÌÇØ¸¦ ±¸ÇÏ´Â °úÁ¤ÀÌ ÇàÁ¤°úÁ¤¿¡ ´ã±â±æ ±â´ëÇØ º»´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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