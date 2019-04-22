[»ç¼³] »ê¾÷ÇöÀå¸¶´Ù Áö°ÔÂ÷ ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ¿¡ Èû½á¾ß

¿Ãµé¾î ¿ï»êÁö¿ª ¾÷¹«»ó »ç°í»ç¸ÁÀÚ°¡ Áö³ÇØ¿¡ ºñÇØ 2¹è°¡·® Áõ°¡Çß´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ ¿ï»êÁöÃ»¿¡¼ Á¶»çÇÑ °á°ú ¿ÃÇØ ¾÷¹«»ó »ç°í»ç¸ÁÀÚ´Â 8¸íÀ¸·Î Àü³âÀÇ 4¸í º¸´Ù 2¹è ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¿ï»êÀº 2017³â ÀÌÀü±îÁö´Â ¸Å³â 40¸í ÀÌ»óÀÇ ¾÷¹«»ó »ç¸Á»ç°í°¡ ¹ß»ýÇßÀ¸³ª 2017³â°ú 2018³â 22¸íÀ¸·Î ÁÙ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¹®Á¦´Â ¾÷¹«»ó »ç¸Á»ç°í°¡ ¿Ãµé¾î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¿ï»êÁö¿ª ±â¾÷Ã¼¸¶´Ù ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æ¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Áö°ÔÂ÷³ª ÁßÀåºñ¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ±â¾÷Àº Àåºñ ÀÌ¿ë ¾ÈÀü ¸Å´º¾óÀ» ¸¶·ÃÇØ Ã¶ÀúÈ÷ ÁöÄÑ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ Áö°ÔÂ÷ ÁÖº¯ Á¤º¸ÀÇ ½Ç½Ã°£ ÆÄ¾ÇÀÌ °¡´ÉÇÏ°í °¢Á¾ Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ »ç°¢Áö´ëÀÇ Áï°¢ÀûÀÎ °üÃøÀÌ °¡´ÉÇØ °íÁúÀûÀÎ Áö°ÔÂ÷ ¾ÈÀü»ç°í ¿äÀÎÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº ¹°·Ð Áß´ë ÀçÇØ»ç°í ¿¹¹æÀÌ °¡´ÉÇØ ¾ÈÀü»ç°í ¹ß»ýÀÇ À§Çè¼ºÀ» Å©°Ô ³·Ãâ ¼ö ÀÖ´Ù°í Çß´Ù. ¶Ç Áö°ÔÂ÷¿Í ÀÛ¾÷ Á÷¿ø °£ÀÇ Ãæµ¹»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇØ °í°¡ º¸Çà Åë·Î, º¸Çà Åë·Î¿Í Áö°ÔÂ÷ Åë·Î »çÀÌ ºÐ¸® °¡µå·¹ÀÏ µîÀ» ¼³Ä¡ÇÏ°í ¸ðµç »ç¶÷Àº ÀÌµ¿ ¶Ç´Â ÀÛ¾÷ ÁßÀÎ Áö°ÔÂ÷·ÎºÎÅÍ ¾à 7.8m ÀÌ»ó ¶³¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûµµ ³ª¿Ô´Ù. °Ô´Ù°¡ Áö°ÔÂ÷¿¡ Á¢±ÙÇÏ°Å³ª Áö°ÔÂ÷ ¿îÀüÀÚ°¡ ³»¸± °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ¿£ÁøÀ» Á¤ÁöÇÏ°í ÁÖÂ÷ ºê·¹ÀÌÅ©¸¦ ÀÛµ¿ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Æ÷·³¿¡¼ Á¦±âµÈ Áö°ÔÂ÷ ¾ÈÀü»ç°í ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹æ¾ÈµéÀ» ±â¾÷µéÀÇ »ê¾÷ÇöÀå ½ÇÁ¤¿¡ ¸Âµµ·Ï ¾ÈÀü ¸Å´º¾óÀ» ¸¸µé¾î ½ÇÃµÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. Áö°ÔÂ÷ ¾ÈÀü»ç°í·Î ¼ÒÁßÇÑ »ý¸íÀ» ÀÒ´Â ÀÏÀÌ ´õ ÀÌ»ó ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ