È£ÅÚ¼­ ¿±±âÇà°¢µÚ º¸¾ÈÁ÷¿ø¡¤°æÂû¿¡ ÇàÆÐºÎ¸° 30´ë ½ÇÇü

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°ø¼Ò»ç½ÇÀ» º¸¸é, A¾¾´Â 2017³â 6¿ù 23ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã 40ºÐ²² ¼¿ïÀÇ ÇÑ È£ÅÚ¿¡¼ ·Îºñ¸¦ ¹èÈ¸ÇÏ°í, Çö°ü ¾Õ¿¡ ÀÖ´Â ºÐ¼ö´ë¿¡ ½Å¹ß°ú ¾ç¸»À» ¹þ°í µé¾î°¡·Á Çß´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ß°ßÇÑ È£ÅÚ º¸¾ÈÁ÷¿ø B¾¾°¡ ¼öÂ÷·Ê ¸»·È°í, È°¡ ³ A¾¾´Â B¾¾ÀÇ ¸Ó¸®Ã¤¸¦ Àâ°í ¼öÂ÷·Ê Æø·ÂÀ» Çà»çÇß´Ù.
A¾¾´Â ´å»õ ÈÄÀÎ 2017³â 6¿ù 28ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ²² °°Àº È£ÅÚÀ» Ã£¾Æ°¡ CCTV¸¦ ¿äÃ»ÇÏ¸ç ¿å¼³°ú °í¼ºÀ» Áö¸£´Â µî ÇàÆÐ¸¦ ºÎ¸®±âµµ Çß´Ù.
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