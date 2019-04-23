"¾ÖÇÃ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¿À·ù·Î µµµÏ ¸ô·È´Ù" ´º¿å10´ë 1Á¶¿ø ¼Ò¼Û

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Online
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  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 11:05
  • ´ñ±Û 0

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±¸¼Ó ¿µÀå¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ 6¿ù ¾î´À ³¯ º¸½ºÅÏ ¾ÖÇÃ ¸ÅÀå¿¡¼­µµ Á¦Ç°À» ÈÉÄ£ °ÍÀ¸·Î µÅ ÀÖÁö¸¸, ±× ¶§ ÀÚ½ÅÀº ¸ÇÇØÆ°¿¡¼­ ¿­¸° Á¹¾÷¹Ý ¹«µµÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¹Ù´Â ÁÖÀåÇß´Ù.

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¹Ù´Â ¼ÒÀå¿¡¼­ ÀÌ·± Àß¸øµÈ ÇøÀÇµé¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇÏ´À¶ó ±×µ¿¾È ½É°¢ÇÑ ½ºÆ®·¹½º¿Í °íÅëÀ» °Þ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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¾ÖÇÃ°ú ÇÔ²² ÇÇ¼ÒµÈ º¸¾ÈÀü¹®¾÷Ã¼ SIS´Â ÀÌ¹ø ¼Ò¼Û¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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