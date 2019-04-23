"¾ÖÇÃ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¿À·ù·Î µµµÏ ¸ô·È´Ù" ´º¿å10´ë 1Á¶¿ø ¼Ò¼Û

¹Ì±¹ ´º¿å¿¡ »ç´Â 10´ë°¡ ¾ÖÇÃÀÇ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(SW) ¿À·ù·Î ÀÕµû¶ó µµµÏÀ¸·Î ¸ô·Á Ã¼Æ÷µÆ´Ù¸ç ¹«·Á 10¾ï ´Þ·¯(1Á¶1Ãµ411¾ï¿ø »ó´ç)ÀÇ ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù.
¿ì½º¸¸ ¹Ù(18)´Â ´º¿å ¾ÖÇÃ ¸ÅÀå¿¡¼ Á¦Ç°À» ÈÉÃÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Áö³ÇØ 11¿ù Áý¿¡¼ Ã¼Æ÷µÆ´Ù.
±×´Â 22ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇÏ¸é¼ °æÂûÀÇ ±¸¼Ó ¿µÀå¿¡ µîÀåÇÏ´Â ¾ó±¼Àº ÀÚ½Å°ú ÀüÇô ´àÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù°í ºí·ë¹ö±× Åë½ÅÀÌ ÀüÇß´Ù.
±¸¼Ó ¿µÀå¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ 6¿ù ¾î´À ³¯ º¸½ºÅÏ ¾ÖÇÃ ¸ÅÀå¿¡¼µµ Á¦Ç°À» ÈÉÄ£ °ÍÀ¸·Î µÅ ÀÖÁö¸¸, ±× ¶§ ÀÚ½ÅÀº ¸ÇÇØÆ°¿¡¼ ¿¸° Á¹¾÷¹Ý ¹«µµÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù°í ¹Ù´Â ÁÖÀåÇß´Ù.
¹Ù´Â ¾ðÁ¨°¡ »çÁøÀÌ ºÎÂøµÅ ÀÖÁö ¾ÊÀº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÓ½Ã¿îÀü¸éÇãÁõÀ» ÀÒ¾î¹ö¸° ÀûÀÌ ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
´©±º°¡°¡ ÀÌ ¸éÇãÁõÀ» ÁÖ¿ü°Å³ª ÈÉÃÄ ¾ÖÇÃ ¸ÅÀå¿¡¼ ½ÅºÐÁõÀ¸·Î ÇãÀ§ »ç¿ëÇßÀ» ¼ö ÀÖ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
°á°úÀûÀ¸·Î ¾ÖÇÃÀÇ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ ±×ÀÇ ÀÌ¸§°ú ÁøÂ¥ µµµÏÀÇ ¾ó±¼ÀÌ Àß¸ø ¿¬°áÀÌ µÆÀ» °Å¶ó´Â °Ô ¹ÙÀÇ ÁÖÀåÀÌ´Ù.
¹Ù´Â ¼ÒÀå¿¡¼ ÀÌ·± Àß¸øµÈ ÇøÀÇµé¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇÏ´À¶ó ±×µ¿¾È ½É°¢ÇÑ ½ºÆ®·¹½º¿Í °íÅëÀ» °Þ¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¾ÖÇÃÀº ¾ó±¼ÀÎ½Ä ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ¸ÅÀå¿¡¼ Á¦Ç°À» ÈÉÄ£ °ÍÀ¸·Î ÀÇ½ÉµÇ´Â ÀÎ¹°À» ÃßÀûÇÑ´Ù.
¾ÖÇÃ°ú ÇÔ²² ÇÇ¼ÒµÈ º¸¾ÈÀü¹®¾÷Ã¼ SIS´Â ÀÌ¹ø ¼Ò¼Û¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ