»ï¼º "°¶·°½Ã Æúµå Ú¸Ãâ½Ã ¿¬±â¡¦¹®Á¦ ¿øÀÎ Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»ç"

ÈùÁö ³ëÃâ ºÎºÐ ¹®Á¦ µÈ µí…5∼6¿ù ¼øÂ÷Àû Ãâ½Ã ¿¹»ó
»ï¼ºÀüÀÚ°¡ È¸é °áÇÔ ³í¶õÀ» ºúÀº '°¶·°½Ã Æúµå'ÀÇ Ãâ½Ã¸¦ ÀáÁ¤ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â 22ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÀÚ»ç ´º½º·ë È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ "°¶·°½Ã Æúµå ¸®ºä °úÁ¤¿¡¼ µå·¯³ ¹®Á¦¸¦ Á¡°ËÇÏ°í ³»ºÎ Å×½ºÆ®¸¦ Ãß°¡·Î ÁøÇàÇÏ±â À§ÇØ °¶·°½Ã ÆúµåÀÇ Ãâ½Ã¸¦ ¿¬±âÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù"¸ç "¼öÁÖ ³»·Î Ãâ½Ã ÀÏÁ¤À» ´Ù½Ã °øÁöÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿À´Â 26ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÆ´ø °¶·°½Ã ÆúµåÀÇ ¹Ì±¹ Ãâ½Ã´Â ¹°·Ð 5¿ù 3ÀÏ À¯·´, 5¿ù Áß¼ø ±¹³»·Î ¿¹Á¤µÆ´ø Ãâ½Ã ÀÏÁ¤ÀÌ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¹Ð¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Âª°Ô´Â ¼ö ÁÖ¿¡¼ ±æ°Ô´Â 1∼2°³¿ù Ãâ½Ã°¡ ¿¬±âµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¾Õ¼ ¹Ì±¹ ¸ÅÃ¼µéÀº ¸®ºä¸¦ À§ÇØ »ï¼ºÀüÀÚ¿¡¼ ¹ÞÀº °¶·°½Ã Æúµå Á¦Ç°ÀÌ »ç¿ë 1∼2ÀÏ ¸¸¿¡ ½ºÅ©¸° °áÇÔ°ú ´Ù¸¥ ¹®Á¦Á¡À» ³ëÃâÇß´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌµéÀº È¸é º¸È£¸·À» ¹þ±âÀÚ¸¶ÀÚ È¸é ÀÛµ¿ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ¸ØÃè´Ù°Å³ª, È¸é º¸È£¸·À» ¹þ±âÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥µµ È¸éÀÌ ±ôºý°Å¸®´Â µî Çö»óÀ» °Þ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù. µð½ºÇÃ·¹ÀÌÀÇ ÈùÁö ºÎºÐ¿¡ ÀÌ¹°ÁúÀÌ µé¾î°¡ È¸éÀÌ Åö Æ¢¾î³ª¿Â Çö»óµµ º¸°íµÆ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â "È¸¼öµÈ Á¦Ç°ÀÇ ÃÊ±â °Ë»ç °á°ú (È¸é º¸È£¸·À» ¶¼Áö ¾ÊÀº °æ¿ìÀÇ È¸é °áÇÔ ³í¶õÀº) ÈùÁö »ó·ÇÏ´Ü µð½ºÇÃ·¹ÀÌÀÇ ³ëÃâ ºÎºÐ Ãæ°Ý°ú °ü·Ã ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù"¸ç "µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¼º´É¿¡ ¹®Á¦¸¦ ÀÏÀ¸Å² ÀÌ¹°ÁúÀÌ Á¦Ç° ³»ºÎ¿¡¼ ¹ß°ßµÈ °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÈùÁöÀÇ »ó·ÇÏ´Ü ºÎºÐÀÌ ±âÁ¸ ½º¸¶Æ®ÆùÃ³·³ ÇÁ·¹ÀÓÀ¸·Î ¸·ÇôÀÖÁö ¾Ê¾Æ¼ ¹Ì¼¼ÇÑ Æ´ÀÌ »ý±â°í ÀÌ ¶§¹®¿¡ Ãæ°Ý¿¡ Ãë¾àÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â ÀÌ¾î "(¹®Á¦) ¹ß»ý ¿øÀÎÀ» Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇØ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¼Õ»ó ¹æÁö ´ëÃ¥À» °±¸ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "°í°´µéÀÌ °¶·°½Ã Æúµå¸¦ ÃÖ´ëÇÑ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï È¸é º¸È£¸·À» Æ÷ÇÔÇÑ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ »ç¿ë¹ý°ú ÁÖÀÇ»çÇ× ¾È³»¸¦ °ÈÇÏ°Ú´Ù"°í ÀüÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ °í°´, ÆÄÆ®³Ê»ç¿Í ÇÔ²² Çõ½ÅÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù´Â ¸»µµ µ¡ºÙ¿´´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ´Â Ã³À½ ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁ³À» ¶§ 26ÀÏ ¹Ì±¹ Ãâ½Ã ÀÏÁ¤¿¡ º¯ÇÔÀÌ ¾ø´Ù°í ¿©·¯ Â÷·Ê °Á¶ÇßÀ¸³ª, 20∼21ÀÏ ¹®Á¦ Á¦Ç°À» ¼ö°ÅÇØ Á¶»çÇÏ¸é¼ ÃÊ±â ºÒ·®À» È®ÀÎÇÏ°í Ãâ½Ã ¿¬±â °ËÅä¿¡ µé¾î°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¶Ç ¹Ì±¹¿¡¼ ¸®ºä¾îµé »çÀÌ¿¡ ³í¶õÀÌ ÀÕµû¸£ÀÚ ¿¹Á¤µÈ Ãâ½Ã¸¦ °íÁýÇÏ¸é¼ Ç°Áú ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.
Æ¯È÷ Àü³¯ 23∼24ÀÏ È«Äá, Áß±¹ »óÇÏÀÌ µî¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø °¶·°½Ã Æúµå °ø°³ Çà»ç°¡ ¿¬±âµÈ µ¥ ÀÌ¾î ½Ì°¡Æ÷¸£¿Í À¯·´ °ø°³ Çà»çµµ ÀÕ´Þ¾Æ Ãë¼ÒÇÏ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ±â·ù º¯È°¡ °¨ÁöµÆ´Ù.
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