»ï¼º "°¶·°½Ã Æúµå Ú¸Ãâ½Ã ¿¬±â¡¦¹®Á¦ ¿øÀÎ Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»ç"

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 11:10
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ÈùÁö ³ëÃâ ºÎºÐ ¹®Á¦ µÈ µí…5∼6¿ù ¼øÂ÷Àû Ãâ½Ã ¿¹»ó

»ï¼ºÀüÀÚ°¡ È­¸é °áÇÔ ³í¶õÀ» ºúÀº '°¶·°½Ã Æúµå'ÀÇ Ãâ½Ã¸¦ ÀáÁ¤ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù.

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ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿À´Â 26ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÆ´ø °¶·°½Ã ÆúµåÀÇ ¹Ì±¹ Ãâ½Ã´Â ¹°·Ð 5¿ù 3ÀÏ À¯·´, 5¿ù Áß¼ø ±¹³»·Î ¿¹Á¤µÆ´ø Ãâ½Ã ÀÏÁ¤ÀÌ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ¹Ð¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Âª°Ô´Â ¼ö ÁÖ¿¡¼­ ±æ°Ô´Â 1∼2°³¿ù Ãâ½Ã°¡ ¿¬±âµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¾Õ¼­ ¹Ì±¹ ¸ÅÃ¼µéÀº ¸®ºä¸¦ À§ÇØ »ï¼ºÀüÀÚ¿¡¼­ ¹ÞÀº °¶·°½Ã Æúµå Á¦Ç°ÀÌ »ç¿ë 1∼2ÀÏ ¸¸¿¡ ½ºÅ©¸° °áÇÔ°ú ´Ù¸¥ ¹®Á¦Á¡À» ³ëÃâÇß´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌµéÀº È­¸é º¸È£¸·À» ¹þ±âÀÚ¸¶ÀÚ È­¸é ÀÛµ¿ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ¸ØÃè´Ù°Å³ª, È­¸é º¸È£¸·À» ¹þ±âÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥µµ È­¸éÀÌ ±ôºý°Å¸®´Â µî Çö»óÀ» °Þ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù. µð½ºÇÃ·¹ÀÌÀÇ ÈùÁö ºÎºÐ¿¡ ÀÌ¹°ÁúÀÌ µé¾î°¡ È­¸éÀÌ Åö Æ¢¾î³ª¿Â Çö»óµµ º¸°íµÆ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â "È¸¼öµÈ Á¦Ç°ÀÇ ÃÊ±â °Ë»ç °á°ú (È­¸é º¸È£¸·À» ¶¼Áö ¾ÊÀº °æ¿ìÀÇ È­¸é °áÇÔ ³í¶õÀº) ÈùÁö »ó·ÇÏ´Ü µð½ºÇÃ·¹ÀÌÀÇ ³ëÃâ ºÎºÐ Ãæ°Ý°ú °ü·Ã ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù"¸ç "µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¼º´É¿¡ ¹®Á¦¸¦ ÀÏÀ¸Å² ÀÌ¹°ÁúÀÌ Á¦Ç° ³»ºÎ¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ °æ¿ìµµ ÀÖ¾ú´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÈùÁöÀÇ »ó·ÇÏ´Ü ºÎºÐÀÌ ±âÁ¸ ½º¸¶Æ®ÆùÃ³·³ ÇÁ·¹ÀÓÀ¸·Î ¸·ÇôÀÖÁö ¾Ê¾Æ¼­ ¹Ì¼¼ÇÑ Æ´ÀÌ »ý±â°í ÀÌ ¶§¹®¿¡ Ãæ°Ý¿¡ Ãë¾àÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â ÀÌ¾î "(¹®Á¦) ¹ß»ý ¿øÀÎÀ» Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇØ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ¼Õ»ó ¹æÁö ´ëÃ¥À» °­±¸ÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "°í°´µéÀÌ °¶·°½Ã Æúµå¸¦ ÃÖ´ëÇÑ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï È­¸é º¸È£¸·À» Æ÷ÇÔÇÑ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ »ç¿ë¹ý°ú ÁÖÀÇ»çÇ× ¾È³»¸¦ °­È­ÇÏ°Ú´Ù"°í ÀüÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ °í°´, ÆÄÆ®³Ê»ç¿Í ÇÔ²² Çõ½ÅÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù´Â ¸»µµ µ¡ºÙ¿´´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â Ã³À½ ¹®Á¦°¡ ºÒ°ÅÁ³À» ¶§ 26ÀÏ ¹Ì±¹ Ãâ½Ã ÀÏÁ¤¿¡ º¯ÇÔÀÌ ¾ø´Ù°í ¿©·¯ Â÷·Ê °­Á¶ÇßÀ¸³ª, 20∼21ÀÏ ¹®Á¦ Á¦Ç°À» ¼ö°ÅÇØ Á¶»çÇÏ¸é¼­ ÃÊ±â ºÒ·®À» È®ÀÎÇÏ°í Ãâ½Ã ¿¬±â °ËÅä¿¡ µé¾î°£ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ¶Ç ¹Ì±¹¿¡¼­ ¸®ºä¾îµé »çÀÌ¿¡ ³í¶õÀÌ ÀÕµû¸£ÀÚ ¿¹Á¤µÈ Ãâ½Ã¸¦ °íÁýÇÏ¸é¼­ Ç°Áú ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÏ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.

Æ¯È÷ Àü³¯ 23∼24ÀÏ È«Äá, Áß±¹ »óÇÏÀÌ µî¿¡¼­ ¿­¸± ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø °¶·°½Ã Æúµå °ø°³ Çà»ç°¡ ¿¬±âµÈ µ¥ ÀÌ¾î ½Ì°¡Æ÷¸£¿Í À¯·´ °ø°³ Çà»çµµ ÀÕ´Þ¾Æ Ãë¼ÒÇÏ¸é¼­ ÀÌ·¯ÇÑ ±â·ù º¯È­°¡ °¨ÁöµÆ´Ù.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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  • ¿ï»ê Áß¡¤³²±¸-·Ôµ¥»ïµ¿º¹ÁöÀç´Ü¡¤ÀÚ¿øºÀ»ç´ÜÃ¼, µÎµå¸² ¹°Ç°Áö¿ø»ç¾÷ Çù¾à
  • Ã»¿Í´ë, ¼ö¼ÒÂ÷ ÇÊµÎ ¹Ì·¡Çü ÀÚµ¿Â÷ ÁßÁ¡ À°¼ºÇÑ´Ù
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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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