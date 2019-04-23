ÁßºÎ¼Ò¹æ¼­ Á¤ÀçÈ¯ ¼Ò¹æÀå KBS119»ó ¼ö»ó 1°è±Þ Æ¯Áø

ÁßºÎ¼Ò¹æ¼(¼Àå °Èñ¼ö) Á¤ÀçÈ¯ ¼Ò¹æÀå(43)ÀÌ ¡®Á¦24È¸ KBS119»ó¡¯ º»»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
ÁßºÎ¼Ò¹æ¼¿¡ µû¸£¸é 23ÀÏ KBSº»°ü TV°ø°³È¦¿¡¼ ¿¸° ¡®Á¦24È¸ KBS119»ó¡¯ ½Ã»ó½Ä¿¡¼ Á¤ ¼Ò¹æÀåÀÌ ÀÌ°°Àº »óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
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KBS119»óÀº °¢Á¾ Àç³ÇöÀå¿¡¼ ±¹¹ÎÀÇ »ý¸í°ú Àç»êº¸È£¿¡ ¾ÕÀå¼± 119 ±¸Á¶±¸±Þ´ë¿øÀ» ¼±¹ßÇÏ¿© Æ÷»óÇÏ´Â Á¦µµ´Ù.
Á¤ÀçÈ¯ ¼Ò¹æÀåÀº 2002³â 6¿ù ¼Ò¹æ°ø¹«¿øÀ¸·Î ÀÓ¿ëµÅ ÈÀç, ±¸Á¶, ±¸±ÞÇöÀå¿¡¼ Çå½ÅÀûÀ¸·Î È°µ¿ÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ º»»óÀ» ¼ö»óÇÏ°Ô µÆ´Ù.
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ÀÌ¹ø KBS119 º»»ó ¼ö»óÀ¸·Î Á¤ ¼Ò¹æÀåÀº 1°è±Þ Æ¯Áø°ú ºÎ»óÀ¸·Î 300¸¸¿ø°ú 4¹Ú 6ÀÏÀÇ º£Æ®³² ¹®ÈÅ½¹æÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¾ò°Ô µÆ´Ù.
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