¿ï»ê½Ã±³À°Ã», ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±âÀç¿ä·É ¿¬¼ö

|¡ã ¿ï»ê½Ã±³À°Ã»(±³À°°¨ ³ë¿ÁÈñ)Àº 23ÀÏ ¿ï»ê°úÇÐ°ü ºò¹ðÈ¦¿¡¼ Áß¡¤°íµîÇÐ±³ »ýÈ°±â·ÏºÎ ¾÷¹« ºÎÀå°ú ´ã´çÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿ÃÇØºÎÅÍ ´Þ¶óÁö´Â ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±âÀç¿ä·É ¿¬¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
¿ï»ê½Ã±³À°Ã»Àº ¿ÃÇØ ´Þ¶óÁö´Â ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±âÀç¿ä·É ¿¬¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇß´Ù.
23ÀÏ ½Ã±³À°Ã»Àº ¿ï»ê°úÇÐ°ü ºò¹ðÈ¦¿¡¼ Áß¡¤°íµîÇÐ±³ »ýÈ°±â·ÏºÎ ¾÷¹« ºÎÀå°ú ´ã´çÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿¬¼ö¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¬¼ö¿¡¼ ¡®2019ÇÐ³âµµ ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏºÎ ±âÀç¿ä·É¡¯ Ã¥ÀÚ¸¦ Àü´ÞÇßÀ¸¸ç, ½Ã±³À°Ã»Àº ÇÐ±³»ýÈ°±â·Ï ÀÛ¼ºÀ» Áö¿øÇÏ°í ±Ç¿ª¡¤ÇÐ±³º° ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÅëÇØ ¿ª·®À» °ÈÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
½Ã±³À°Ã» °ü°èÀÚ´Â ¡°Á¤È®ÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ÇÐ±³»ýÈ°±â·ÏÀ» ÀÛ¼º¡¤°ü¸®ÇØ¾ß ÇÏ´Â ±³»çµéÀÇ ¿ª·®À» °ÈÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ