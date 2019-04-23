¿ï»ê ³²±¸, Á¶°æ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ ´ëºñ¹Ý °³°­

|¡ã ¿ï»ê ³²±¸´Â 23ÀÏ ³²±¸Ã» º°°ü È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¡®Á¶°æ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ ´ëºñ¹Ý¡¯À» Ã¹ °³°ÇÏ°í ¼ö°»ýµéÀÌ ¼ö¾÷ ½ÃÀÛ¿¡ ¾Õ¼ ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê ³²±¸´Â 23ÀÏ ÁÖ¹Î ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ´Â Á¶°æ±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ ´ëºñ¹ÝÀ» °³°Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ±³À°Àº ÇÏ·ç ¸¸¿¡ ¼ö°ÀÎ¿ø ¸¶°¨µÆÀ¸¸ç, ¼ö°½ÅÃ»ÀÚ Áß ´ëºÎºÐÀÌ 50~60´ë·Î ÀÌ·ïÁö´Â µî ÀçÃë¾÷ ÁØºñÇÏ´Â ¼¼´ëµéÀÇ ³ôÀº °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í ³²±¸´Â ¼³¸íÇß´Ù.
±³À°Àº ÃÑ 24È¸·Î, ÇÊ±â°úÁ¤Àº ÀÌ³¯ºÎÅÍ ¿À´Â 7¿ù 9ÀÏ±îÁö, ½Ç±â°úÁ¤Àº 9¿ù 3ÀÏºÎÅÍ 11¿ù 19ÀÏ±îÁö¸ç ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ¿¡ Á¶°æ ÀÏ¹Ý±³À°, Á¶°æ¼³°è, ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ µî ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ´ëºñ ±³À° ¿Ü ÇöÀåÇÐ½Àµµ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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