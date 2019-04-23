ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
¾îÂ÷ÇÇ ³ª¿Ã '¾ç¼º' ¡¦¹ÚÀ¯ÃµÀº ¿Ö °á¹é È£¼ÒÇß³ª
2½Ã°£ Àü
¹®Èñ»ó ÀÇÀå, ÇÑ±¹´ç ¸ö½Î¿ò Ç×ÀÇ¿¡ '¼îÅ©'¡¦º´¿øú¼
2½Ã°£ Àü
¹ÚÀ¯Ãµ, 'Èñ´ëÀÇ °ÅÁþ¼î' ³¡À¸·Î ¿¬¿¹°è ÅðÃâ
2½Ã°£ Àü
±è°ü¿µ, ¿À½ÅÈ¯ »çº¸ÀÓ °áÁ¤¡¦"´ç ¾È±úÁú °Í"
2½Ã°£ Àü
»êºÒ Ã¥ÀÓ¿¡ '¹«¸­ ²ÝÀº' ÇÑÀü »çÀå¡¦ÀÌ´Þ ½Ç¹«TF ±¸¼º
2½Ã°£ Àü
ÇÑ±¹´ç, '½º½º·Î ¿Õµû' ´çÇß´Ù?
2½Ã°£ Àü
¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§, 'DVR Á¶ÀÛ' ÀÇÈ¤ °ËÂû¿¡ ¼ö»ç¿äÃ»
2½Ã°£ Àü
"¹ÚÀ¯Ãµ ÅðÃâ ÃË±¸"¡¦¸¶¾à ¾ç¼º ¹ÝÀÀ¿¡ ÆÒµé ºñ³­
2½Ã°£ Àü
ÙþÁöÁöÀ² ÇÑ ´Þ ³Ñ°Ô ¹Ú½º±Ç¡¦Áøº¸-º¸¼ö °¢°¢ °áÁýÁß
2½Ã°£ Àü
Æú´õºíÆù 1¼¼´ë °úÁ¦´Â¡¦³»±¸¼º ÀÌ¾î ÁÖ¸§¡¤ÆíÀÇ±â´É µî ÁöÀû
2½Ã°£ Àü
"'ÇÑ±¹ °ÔÀÓ ´Ã ¶È°°´Ù, ¹ßÀü ¾ø´Ù?'¡¦°ú°Å¿¡¼­ ÇØ´ä Ã£ÀÚ"
2½Ã°£ Àü
LGÀüÀÚ ÈÞ´ëÀüÈ­ ±¹³» »ý»ê Áß´Ü¡¦º£Æ®³²À¸·Î °ÅÁ¡ ÀÌµ¿
2½Ã°£ Àü
"Åë½Å3»ç, ³×ÀÌ¹ö¡¤Ä«Ä«¿À ¸ÁÁ¢¼Ó·á ¹Þ°í ±¸±Û¿£ °øÂ¥"
2½Ã°£ Àü
¹Ì±¹µµ ¿¬¸»ºÎÅÍ µå·Ð ÅÃ¹è °³½Ã¡¦±¸±Û °è¿­»ç Ã¹ ½ÂÀÎ
2½Ã°£ Àü
»ï¼º "°¶·°½Ã Æúµå Ú¸Ãâ½Ã ¿¬±â¡¦¹®Á¦ ¿øÀÎ Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»ç"
1ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¿À·ù·Î µµµÏ ¸ô·È´Ù" ´º¿å10´ë 1Á¶¿ø ¼Ò¼Û
1ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ, ³»³â 5G ¾ÆÀÌÆù Ãâ½ÃÇÒ µí¡¦»ï¼º¡¤Ä÷ÄÄ¼­ Åë½ÅÄ¨ Á¶´Þ"
1ÀÏ Àü
GPSÆÇ 'Y2K ¹ö±×' ÁÖÀÇº¸¡¦ÀÏºÎ ±â±â '¸ÔÅë' »ç·Êµµ
1ÀÏ Àü
LGU+ 5G ±âÁö±¹, ¼öµµ±Ç¡¤´ëÀü¡¤±¤ÁÖ µî 5°³ ½Ãµµ¿¡¸¸ ¼³Ä¡
1ÀÏ Àü
¼­¿ï½Ã±³À°Ã», ÇÑÀ¯ÃÑ ¹ýÀÎ Ãë¼Ò Ã³ºÐ Åëº¸
2ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME °æÁ¦ ±â¾÷
ºÎ»êÁ¶´ÞÃ», ¿ï»ê ¿ïÁÖ±º ¿µÁ¾»ê¾÷¿¡¼­ Çõ½Å½ÃÁ¦Ç° ±¸¸Å»ç¾÷ ÇöÀå¼³¸í
10¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ±è±â°ï
  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
  • ´ñ±Û 0
   
 
  ¡ã ºÎ»êÁö¹æÁ¶´ÞÃ»Àº 23ÀÏ ¿ï»ê ¿ïÁÖ±º¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨ ¾Æ½ºÄÜ °³¹ß¾÷Ã¼ÀÎ ¿µÁ¾»ê¾÷(ÁÖ)(´ëÇ¥ÀÌ»ç Ã¤Æ÷±â)À» ¹æ¹®, Á¶´ÞÃ»ÀÇ ±â¼úÇõ½Å ½ÃÁ¦Ç° ½Ã¹ü±¸¸Å»ç¾÷À» ¾È³»ÇÏ°í ¾÷Ã¼ÀÇ ÀÇ°ß Ã»Ãë µî ÇöÀå¼³¸í È°µ¿À» ¹ú¿´´Ù.  
 

ºÎ»êÁö¹æÁ¶´ÞÃ»Àº 23ÀÏ ¿ï»ê ¿ïÁÖ±º¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨ ¾Æ½ºÄÜ °³¹ß¾÷Ã¼ÀÎ ¿µÁ¾»ê¾÷(ÁÖ)(´ëÇ¥ÀÌ»ç Ã¤Æ÷±â)À» ¹æ¹®, Á¶´ÞÃ»ÀÇ ±â¼úÇõ½Å ½ÃÁ¦Ç° ½Ã¹ü±¸¸Å»ç¾÷À» ¾È³»ÇÏ°í ¾÷Ã¼ÀÇ ÀÇ°ß Ã»Ãë µî ÇöÀå¼³¸í È°µ¿À» ¹ú¿´´Ù.

¿µÁ¾»ê¾÷(ÁÖ)´Â ¼øÈ¯(Àç»ý) ¹× Áß¿ÂÆûµå¾Æ½ºÄÜ ºÐ¾ß Àü¹® Á¦Á¶¾÷Ã¼·Î, ±â¼ú°³¹ßÀ» ÅëÇØ °¡¿­¾Æ½ºÆÈÆ® È¥ÇÕ¹° ÀÌ»óÀÇ Ç°ÁúÀ» À¯ÁöÇÏ¸é¼­ »ý»ê°ú ½Ã°ø ¿Âµµ¸¦ 30µµ ³·Ãß°í ¼øÈ¯°ñÀç¸¦ 50% ÀÌ»ó »ç¿ëÇÔÀ¸·Î½á ±âÁ¸ÀÇ ¾Æ½ºÄÜ Á¦Á¶¡¤¿î¹Ý¡¤½Ã°ø ½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÀÌ»êÈ­Åº¼Ò µî ´ë±â¿À¿°¹°Áú ¹ß»ýÀ» °¨¼Ò½ÃÅ² ¾Æ½ºÄÜÀ» °³¹ßÇÑ Áö¿ªÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â À¯¸Á Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ´Ù.


±â¼úÇõ½Å ½ÃÁ¦Ç° ½Ã¹ü±¸¸Å»ç¾÷ÀÌ¶õ °ø°ø¿¡ È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Â »ó¿ëÈ­ ÀÌÀü ´Ü°èÀÇ Çõ½Å ½ÃÁ¦Ç°(¹°Ç° ¹× ¼­ºñ½º)À» Á¶´ÞÃ»¿¡¼­ ±¸¸Å, ¼ö¿ä±â°ü¿¡ °ø±ÞÇÏ°í ¼ö¿ä±â°üÀÌ ½ÃÁ¦Ç° »ç¿ë ÈÄ ½ÃÁ¦Ç° »ç¿ë°á°ú¸¦ °ø°³ÇØ »ó¿ëÈ­¸¦ Áö¿øÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.

Á¦¾ÈºÐ¾ß´Â Á¤ºÎÀÇ Çõ½Å¼ºÀå 8´ë ¼±µµ »ç¾÷, ±¹¹Î»ýÈ°¹®Á¦ ÇØ°á ºÐ¾ß»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹¹ÎÀû °ü½ÉÀÌ ³ôÀº ¹Ì¼¼¸ÕÁö Àú°¨ºÐ¾ß µî 3°¡Áö ºÐ¾ß·Î, ¼±Á¤µÈ 1°³ Á¦¾È ´ç ¹°Ç°´ë±Ý ¹× Å×½ºÆ®ºñ¿ëÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÖ´ë 3¾ï ¿ø ÇÑµµ ±¸¸Å¿¹Á¤À¸·Î ½ÅÃ»±â°£Àº 5¿ù 31ÀÏ±îÁöÀÌ¸ç, ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¡®º¥Ã³³ª¶ó(http://venture.g2b.go.kr)¡æ°øÁö»çÇ×¡¯À» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

±Ç Ã»ÀåÀº ¡°¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·ÂÀ» °¡Áø Áö¿ª Áß¼Ò±â¾÷µéÀÌ Á¶´ÞÃ»ÀÇ ¡®±â¼úÇõ½Å ½ÃÁ¦Ç° ½Ã¹ü±¸¸Å»ç¾÷¡¯¿¡ ¸¹ÀÌ Âü¿©ÇØ ½ÃÁ¦Ç° ÃÊ±â ÆÇ·ÎÁö¿øÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±è±â°ï ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, ¿¡³ÊÁö È¿À²È­ °èÈ¹ ¹ßÇ¥
  • Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤
  • ÀØÀ»¸¸ÇÏ¸é ¹ß»ýÇÏ´Â ½Ã³»¹ö½º »ç°í ½Ã¹ÎµéÀº ºÒ¾ÈÇÏ´Ù
  • [±â°í] ¡®¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Á¶±â °Ç¼³¡¯ ÇÔ²² ÁöÇý ¸ð¾Æ¾ß
  • ¿ï»ê Å»ÇÙ´ÜÃ¼ ½Å°í¸® 4È£±â ¿î¿µÇã°¡ Ãë¼Ò ¼Ò¼Û ÁøÇà
    • Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤ Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top