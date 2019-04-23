Áß¾Óº´¿ø ±Þ¼º±âº´¿ø ½ÅÃà ±â°ø½Ä

|¡ã (ÀÇ)Á¤¾ÈÀÇ·áÀç´Ü Áß¾Óº´¿ø ½ÅÃà ±â°ø½ÄÀÌ 23ÀÏ Áß¾Óº´¿ø Ã·´ÜÀÇ·á¼¾ÅÍ ÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ¿¸° °¡¿îµ¥ Áß¾Óº´¿ø ¼ÁßÈ¯ ÀÌ»çÀå, ÀÌ¿î±â º´¿øÀå, ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå, È²¼¼¿µ ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ±èÁø±Ô ³²±¸Ã»Àå, ±èµ¿ÇÐ ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇÀå µî ³»ºóµéÀÌ ½Ã»ðÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ
(ÀÇ)Á¤¾ÈÀÇ·áÀç´Ü Áß¾Óº´¿ø(ÀÌ»çÀå ¼ÁßÈ¯)Àº 23ÀÏ ¿ÀÀü Ã·´ÜÀÇ·á¼¾ÅÍ ÁÖÂ÷Àå¿¡¼ ±Þ¼º±âº´¿ø ½ÅÃà ±â°ø½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
±Þ¼º±âº´¿øÀº 1, 2, 4ÀÎ½ÇÀÇ ÄèÀûÇÏ°í ¾È¶ôÇÑ º´½Ç·Î ½Å°³³äÀÇ º´»ó¶óÀÌÇÁ¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
1Ãþ¿¡´Â ³úÇ÷°ü, ½ÉÀåÇ÷°ü¼¾ÅÍ·Î ±¸¼º, °ñµçÅ¸ÀÓÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ 24½Ã°£ 365ÀÏ ÀÀ±Þ½Ã¼úÀ» ÁøÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù.
¿ï»êÁß¾Óº´¿øÀº 2003³â 02¿ù °³¿øÇØ ¿ï»ê½Ã¹ÎÀÇ °Ç°ÁöÅ´ÀÌÀÇ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå, ½ÃÀÇÀå, ±¹È¸ÀÇ¿ø, ³²±¸Ã»Àå, °ø»ç°ü°èÀÚ µî 300¿©¸íÀÌ Çß´Ù.
¼ÁßÈ¯ Áß¾Óº´¿ø ÀÌ»çÀåÀº ¡°Áß¾Óº´¿øÀÇ ±×µ¿¾È ¼÷¿ø»ç¾÷ÀÌ¾ú´ø ½ÅÃàº´¿øÀ» ¸¸µé ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾î ¶æ±í°í °¨È¸°¡ »õ·Ó´Ù. ½ÅÃàµÇ´Â Áß¾Óº´¿øÀº ¿ì¼öÇÑ ÀÇ·áÁø°ú Ã·´ÜÀåºñ, ÄèÀûÇÑ º´½Ç·Î ±¸¼ºÇÏ¿© ¿ï»ê½Ã¹Îµé¿¡°Ô ¾çÁúÀÇ ÀÇ·á¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°Ô µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ