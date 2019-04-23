¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ±³À°À§, ¹®È­ µµ¼­°ü µî ¿ì¼ö»ç·Ê º¥Ä¡¸¶Å· À§ÇØ Ã¢¿ø ¹æ¹®

|¡ã ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ±³À°À§¿øÈ¸(Ãµ±â¿Á À§¿øÀå)´Â 23ÀÏ ¡®Ã¢¿ø ÁöÇýÀÇ ¹Ù´Ùµµ¼°ü¡¯ ¹× ¡®Çàº¹¸¶À»ÇÐ±³¡¯¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¹× ÇÁ·Î±×·¥, ¿î¿µÇöÈ² µîÀ» Ã»ÃëÇÑ ÈÄ ½Ã¼³¹°À» µÑ·¯ºÃ´Ù.
¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ±³À°À§¿øÈ¸(À§¿øÀå Ãµ±â¿Á)´Â Á¦203È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ ÆóÈ¸ÁßÀÎ 23ÀÏ, Å¸¡¤½ÃµµÀÇ ¿ì¼ö»ç·Ê¸¦ º¥Ä¡¸¶Å· ÇÏ±â À§ÇØ ¡®Ã¢¿ø ÁöÇýÀÇ ¹Ù´Ùµµ¼°ü¡¯ ¹× ¡®Çàº¹¸¶À»ÇÐ±³¡¯¸¦ °ßÇÐÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇöÀå¹æ¹®Àº Æó±³µÈ ÁßÇÐ±³ Ã¼À°°üÀ» ÁõÃàÇØ µ¶¼¿Í ¹®È °ø°£ÀÌ ¾î¿ì·¯Áø µ¶¼¹®È°ø°£À¸·Î Á¶¼º, Áö¿ªÀÇ ·£µå¸¶Å©·Î °¢±¤ ¹Þ°í ÀÖ´Â Ã¢¿øÀÇ ¡®ÁöÇýÀÇ ¹Ù´Ù µµ¼°ü(2018.4¿ù °³°ü)¡®°ú, ¸¶À»°øµ¿Ã¼»ç¾÷À» Àû±Ø ÃßÁø ÁßÀÎ ¡¯Ã¢¿ø Çàº¹¸¶À»ÇÐ±³¡® ÀÇ ÇöÀåÈ°µ¿À» ÅëÇØ ±× °á°ú¸¦ ÀÇÁ¤È°µ¿¿¡ ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇÔÀÌ´Ù.
¸ÕÀú ¡®ÁöÇýÀÇ ¹Ù´Ù µµ¼°ü¡®¿¡ ¹æ¹®ÇÑ ±³À°À§¿øµéÀº µµ¼°üÀÇ ÁÖ¿ä»ç¾÷ ¹× ÇÁ·Î±×·¥, ¿î¿µÇöÈ² µîÀ» Ã»ÃëÇÑ ÈÄ µµ¼°ü ½Ã¼³À» °ßÇÐÇßÀ¸¸ç, ¿ï»ê ³» µµ¼°ü¿¡¼ º¥Ä¡¸¶Å·ÇØ¾ß ÇÒ ºÎºÐµé¿¡ ´ëÇØ ÀÇ°ßÀ» ±³È¯Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¿ï»ê±³À°Ã»¿¡¼ 2020³â °³°üÀ» ¸ñÇ¥·Î ÃßÁø ÁßÀÎ °¡Äª ¡®¿ï»êÇü¸¶À»±³À°°øµ¿Ã¼¼¾ÅÍ¡¯ ¿Í ºñ±³ÇÏ°í ¿î¿µ¹æ¾È µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
±³À°À§¿øÈ¸ Ãµ±â¿Á À§¿øÀåÀº ¡°µµ¼°üÀÌ ´Ü¼øÈ÷ ÇÐ»ýµéÀÌ Ã¥À» ÀÐ°í °øºÎÇÏ´Â °ø°£¿¡¼ ½Ã¹ÎµéÀÌ ¹®È¸¦ Á¢ÇÏ°í ÈÞ½ÄÇÏ´Â °ø°£À¸·Î ±× ¿µ¿ªÀÌ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼¡±¶ó¸ç ¡°ÇöÀåÈ°µ¿À» ÅëÇØ ¹è¿î Á¡À» ¿ï»ê½Ã µµ¼°ü ¹× ¸¶À»°øµ¿Ã¼ »ç¾÷ÀÇ Á¤Ã¥¹æÇâ¿¡ Á¢¸ñÇØ ¹ßÀüÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±³À°À§¿ø ¸ðµÎ°¡ ³ë·ÂÇØ ÁÙ °Í¡±À» ´çºÎÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ