¿ï»ê µ¿±¸ÀÇÈ¸ Á¦181È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ ÀÇ»çÀÏÁ¤ ¸¶¹«¸®

|¡ã ¿ï»ê µ¿±¸ÀÇÈ¸(ÀÇÀå Á¤¿ë¿í)´Â 23ÀÏ µ¿±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ»ç´ç¿¡¼ Á¦181È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ Á¦2Â÷ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿°í 8ÀÏ°£ÀÇ ÀÇ»çÀÏÁ¤À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
¿ï»ê µ¿±¸ÀÇÈ¸(ÀÇÀå Á¤¿ë¿í)´Â 23ÀÏ µ¿±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ»ç´ç¿¡¼ Á¦181È¸ ÀÓ½ÃÈ¸ Á¦2Â÷ º»È¸ÀÇ¸¦ ¿°í 8ÀÏ°£ÀÇ ÀÇ»çÀÏÁ¤À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ º»È¸ÀÇ¿¡¼´Â ¿ÃÇØ ´çÃÊ¿¹»ê 2,655¾ï3,000¸¸¿øº¸´Ù 216¾ï7,000¸¸¿ø(8.16%) Áõ°¡ÇÑ 2,872¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ 2019³âµµ Á¦1È¸ Ãß°¡°æÁ¤ ¿¹»ê¾ÈÀ» È®Á¤Çß´Ù.
µ¿±¸ÀÇÈ¸´Â °è¼öÁ¶Á¤À» ÅëÇØ ÀÏ¹Ý¿¹»ê ¼¼Ãâ ºÎºÐ 10°ÇÀÇ ¿¹»ê 3¾ï2,490¸¸¿øÀ» Àü¾× ¶Ç´Â ºÎºÐ »è°¨ µÚ ³»ºÎÀ¯º¸±ÝÀ¸·Î ¹Ý¿µÅä·Ï Çß´Ù.
ÀÓÁ¤µÎ ¿¹»ê°á»êÆ¯º°À§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀº ¡°±¹¡¤½Ãºñ º¸Á¶»ç¾÷ÀÇ ±¸ºñ ¸ÅÄª ÀûÁ¤¼º, °æ±â ºÒÈ²¿¡ µû¸¥ »ýÈ° ¹ÐÂøÇü »çÈ¸°£Á¢ÀÚº» ±¸Ãà»ç¾÷, ÇØ¾ç°ü±¤»ê¾÷ ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà µî °æÁ¦À§±â ±Øº¹À» À§ÇÑ ¿¹»ê Æí¼ºÀÇ ÀûÀý¼º¿¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ°í ½É»çÇß´Ù¡±¸ç ¡°Áö±Ý µ¿±¸ÀÇ °æÁ¦»çÁ¤ÀÌ ¸Å¿ì ¾î·Á¿î »óÈ²ÀÌ´Ù. ´ë±Ô¸ð °Ç¼³ ¶Ç´Â °ø»ç°¡ ¼ö¹ÝµÇ´Â »ç¾÷º¸´Ù »çÈ¸¾ÈÀü¸ÁÀ» ±¸ÃàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ç¾÷¿¡ ¿ì¼±¼øÀ§¸¦ µÎ°í ¿¹»êÀ» Æí¼º¡¤¿î¿µÇØÁÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ