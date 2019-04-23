¿ï»ê Áß±¸, ÀÌ´Þ 27ÀÏºÎÅÍ '¿ï»êÅ«¾Ö±â¸¦ Ã£¾Æ¶ó' ¹Ì¼ÇÅõ¾î ¿î¿µ

¿ï»ê Áß±¸´Â ¿À´Â 27ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 12ÀÏ±îÁö 16ÀÏ°£ 2019 º½ ¿©ÇàÁÖ°£ ¿ï»ê ´ëÇ¥ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î '¿ï»êÅ«¾Ö±â¸¦ Ã£¾Æ¶ó' ¹Ì¼ÇÅõ¾î¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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