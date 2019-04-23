¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë, 2019³â °­¼ÒÇü ÀáÀç°ü±¤Áö ¹ß±¼¡¤À°¼º »ç¾÷ °ø¸ð ¼±Á¤

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µ¿±¸´Â ¾ÕÀ¸·Î ¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë¸¦ °¼ÒÇü ÀáÀç°ü±¤Áö ¹ß±¼À°¼º»ç¾÷ ÅëÇØ Ã¼°èÀû °ü±¤°æÀï·Â °È·Î, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ °ü±¤»ê¾÷ ¹ßÀü°ú Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ¸¦ µµ¸ðÇØ°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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