¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë, 2019³â °­¼ÒÇü ÀáÀç°ü±¤Áö ¹ß±¼¡¤À°¼º »ç¾÷ °ø¸ð ¼±Á¤

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ÇÑ±¹°ü±¤°ø»ç¿Í ¿ï»ê µ¿±¸´Â ¾ÕÀ¸·Î ¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀû Áø´Ü ¹× °ü±¤°´ ¸ð´ÏÅÍ¸µ, Àü¹®°¡ ÄÁ¼³ÆÃ, Æ¯È­ °ü±¤»óÇ°°³¹ß, ÆÔÅõ¾î, ¿Â¡¤ÇÁ¶óÀÎ È«º¸ µîÀ» ½Ç½ÃÇÏ°Ô µÈ´Ù.

¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ±Ù´ëÈ­¸¦ ÀÌ²ö ¿ï»êÀÇ 3´ë ÁÖ·Â»ê¾÷ »ç¾÷ÀåÀ» ÇÑ´«¿¡ Á¶¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖ°í, Àü¸Á´ë¿¡¼­ ¹Ù¶óº¸´Â ¾ß°æÀº ¡®¿ï»ê 12°æ¡¯¿¡ ¼±Á¤µÇ´Â µî Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.

µ¿±¸´Â ¾ÕÀ¸·Î ¿ï»ê´ë±³ Àü¸Á´ë¸¦ °­¼ÒÇü ÀáÀç°ü±¤Áö ¹ß±¼À°¼º»ç¾÷ ÅëÇØ Ã¼°èÀû °ü±¤°æÀï·Â °­È­·Î, Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ °ü±¤»ê¾÷ ¹ßÀü°ú Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¸¦ µµ¸ðÇØ°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

µ¿±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø °ø¸ð»ç¾÷ ¼±Á¤À» ÅëÇØ ¿ï»ê´ë±³Àü¸Á´ë°¡ Áö¿ªÀÇ °ü±¤¸í¼Ò·Î °Åµì³ª ¾ß°æ°ü±¤ÀÇ Áß½ÉÁö·Î °Åµì³¯ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
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