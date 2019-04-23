Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤

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Çö´ëÀÚµ¿Â÷°¡ ¼¼°èÀûÀÎ Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ Æò°¡±â°üÀ¸·ÎºÎÅÍ ±¹³» ±â¾÷ ÃÖ°íÀÇ Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â ±Û·Î¹ú È¯°æ°æ¿µ ÀÎÁõ±â°üÀÎ ¡®Åº¼ÒÁ¤º¸°ø°³ ÇÁ·ÎÁ§Æ®(CDP, Carbon Disclosure Project)¡¯°¡ ½Ç½ÃÇÑ 2018³âµµ Æò°¡¿¡¼ ±¹³» ±â¾÷ Áß ÃÖ°í ¼ºÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â ÀÌ¹ø Æò°¡¿¡¼ ¡ã¼ö¼ÒÀü±âÂ÷¡¤Àü±âÂ÷ µî Ä£È¯°æÂ÷ °³¹ß ¹× º¸±Þ ¡ã»ç¾÷Àåº° ¿Â½Ç°¡½º °íÈ¿À² °¨Ãà¼³ºñ µµÀÔ ¡ãÆó¿¡³ÊÁö¡¤Æó¿ ÀçÈ°¿ë-½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ÀüÈ¯ µî ÁßÀå±âÀû È¯°æ°æ¿µ °È È°µ¿À» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ÃÖ°í µî±ÞÀÎ ¸®´õ½ÊA(Leadership A)¸¦ È¹µæÇÏ°í Æò°¡Á¡¼ö »óÀ§ 5°³»ç(±¹³» ±âÁØ)¿¡¸¸ ÁÖ¾îÁö´Â ¡®Åº¼Ò°æ¿µ ¾Æ³Ê½º Å¬·´(Honors Club¡¯ÀÇ ¿µ¿¹¸¦ ¾È¾Ò´Ù.
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