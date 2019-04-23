"Ã¼ºÒÀÓ±ÝºÎÅÍ ÇØ°áÇÏ°í »ç¶÷ ½á¶ó" ¿ï»ê Á¶¼±¾÷ »ç³»Çù·Â»ç Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸ '½Ã²ø'

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  • ÀÌ´Ù¿¹
  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
  • ´ñ±Û 0
   
 
  ¡ã ±Ý¼Ó³ëÁ¶ Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöºÎ »ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸¿Í ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀÌ 23ÀÏ µ¿±¸Ã» ´ë°­´ç¿¡¼­ ¿­¸° ¿ï»ê Á¶¼±»ê¾÷ »ç³»Çù·Â»ç Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸Àå ¾Õ¿¡¼­ ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ÇØ°áÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç ¹Ù´Ú¿¡ ´©¿ö Ç×ÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼º¸¸ ±âÀÚ  
 

¡°Ã¼ºÒ°ú Æó¾÷À¸·Î ÀÓ±Ý°ú °í¿ëÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇØ ¼ö¹é, ¼öÃµ ¸íÀÇ ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀº °íÅëÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ½ÃÄÑ³õ°í Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸°¡ À¢ ¸»ÀÌ³Ä.¡±

23ÀÏ ¿ï»ê µ¿±¸Ã» 2Ãþ ´ë°­´ç¿¡¼­ ¿­¸° ¿ï»ê Á¶¼±»ê¾÷ »ç³»Çù·Â»ç Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¿¡¼­´Â ¡®Ã¼ºÒ ¹Ú»ì¡¯ ¡®¿øÃ» Ã¥ÀÓ¡¯ ¡®ÀÓ±Ý ÀÎ»ó¡¯ ¹®±¸°¡ ÀûÈù ³ë¶õ Á¶³¢¸¦ ÀÔÀº ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀÇ °Å¼¾ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù.


ÀÌ³¯ Àü±¹±Ý¼Ó³ëµ¿Á¶ÇÕ Çö´ëÁß°ø¾÷ÁöºÎ »ç³»ÇÏÃ»ÁöÈ¸ ¼Ò¼Ó ¡®ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ¿¡ °íÅë ¹Þ°í ÀÖ´Â ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµé¡¯ÀÌ¶ó°í ¹àÈù ³ëµ¿ÀÚ µî 30¿©¸íÀº Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸Àå ÀÔ±¸ ¾Õ¿¡¼­ ¡°ÀÓ±ÝÃ¼ºÒÀ» ÇØ°áÇØ¾ßÇÏ´Â Ã¥ÀÓÀÚ´Â ³ª¿Í¼­ »çÁËÇÏ¶ó¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.

ÀÌÀ¹°í ¡®ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚ ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ¿øÃ»ÀÌ Ã¥ÀÓÁ®¶ó¡¯ ¡®ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚ 2Ãµ¸í ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ ¿©±â°¡ Ã¼ºÒÀÇ ¿Õ±¹ÀÌ³Ä¡¯ ¡®Àú°¡¼öÁÖ ¼ÕÇØ ÇÏÃ»¿¡°Ô Ã¥ÀÓÀü°¡¡¯ µî ÇÇÄÏÀ» µé°í ¹Ú¶÷È¸Àå ¾ÈÀ¸·Î µé¾î°¡·Á°í ÇÏÀÚ, ÁÖÃÖ ÃøÀÌ ÀÌ¸¦ ÀúÁöÇÏ¸é¼­ ºÐÀ§±â´Â ¼ø½Ä°£¿¡ ¼Ò¶õ½º·¯¿öÁ³´Ù.

ÀÌµéÀº ¹Ú¶÷È¸Àå ÀÔ±¸ ¹Ù´Ú¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ´©¿ö Á¡°Å ½ÃÀ§¸¦ ÆîÃÆ´Ù. Ã¤¿ë ¼­·ùÁ¦Ãâ ¹× ¸éÁ¢À» À§ÇØ ¿Â ±¸Á÷ÀÚµé°ú ¹Ú¶÷È¸ °ü°èÀÚ, ÇÏÃ»¾÷Ã¼ °ü°èÀÚ µîÀÌ ¾ûÅ°¸ç ¡®µÚÁ×¹ÚÁ×¡¯ µÆ´Ù. Àå³»¿¡´Â ¡®Á¤¸® µÇ´Â ´ë·Î Çà»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°Ú´Ù¡¯´Â ¾È³»¹æ¼Û ¸àÆ®°¡ °è¼Ó ³ª¿Ô´Ù.

ÀÌ³¯ Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¸¦ Ã£Àº ±¸Á÷ÀÚµé ÀÏºÎ´Â ÀÌµé ÁÖÀå¿¡ µ¿Á¶Å°µµ Çß´Ù. °¨ ¸ð(52¡¤¿©) ¾¾´Â ¡°ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ³²ÀÏ °°Áö ¾Ê´Ù¡±¸ç ¡°Çü½ÄÀûÀ¸·Î Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¸¦ ¿­ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ÇÏÃ»¾÷Ã¼µéÀÌ ¹ÏÀ» ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÎÁö ºÎÅÍ È®ÀÎÇØ ´Þ¶ó¡±°í ¸»Çß´Ù.

2½Ã°£¿© µ¿¾È ÀÌ¾îÁø ½ÃÀ§´Â °ü°èÀÚµéÀÌ Àü¸é ³ª¼­¸ç ¸¶¹«¸®µÆ´Ù. ÇöÀåÀ» Ã£Àº °í¿ëÁöÃ» ±Ù·Î°¨µ¶°üÀº ¡°ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ°ú °ü·ÃÇØ È¸»ç¿Í ³íÀÇ ÈÄ ¹ýÀû ÀýÂ÷ ¹â¾Æ°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû°í, Çö´ëÁß°ø¾÷ Á÷¿µÇù·Â»ç °ü¸®ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÏµµ±Þ ±â¼º±ÝÀÌ ¾î¶»°Ô Áö±ÞµÆ´ÂÁö È®ÀÎÇØº¸°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌµé ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀº µ¿±¸Ã» Á¤¹®¿¡¼­ µµ½É ÁýÈ¸¸¦ ¿­°í ¡°Á¤ºÎ ±â°üÀÌ ³ª¼­¼­ ³ª»Û ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¾Ë¼±ÇÏ´Â Çö½ÇÀ» Æø·ÎÅ° À§ÇØ ¸ð¿´´Ù¡±¸ç ¡°³ëµ¿ºÎ¿Í µ¿±¸Ã» µîÀÌ Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¸¦ ¿©´Â °ÍÀº ÇÏÃ»³ëµ¿ÀÚµéÀ» »çÁö·Î ¸ô¾Æ³Ö´Â ¹«Ã¥ÀÓÀÇ ±ØÄ¡¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ¡°Á¤ºÎ±â°üÀº ÃÖ¾ÇÀÇ °íÀ§Çè, ÀúÀÓ±Ý ÀÏÀÚ¸®·Î Àü¶ôÇÑ Á¶¼±¼Ò¸¦ ÁÁÀº ÀÏÀÚ¸®·Î ¸¸µå´Â µ¥ ¿ªÇÒÀ» ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ÇØ°áÄ¡ ¾Ê°í Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¸¦ ¿©´Â °Ç Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ ÆÄ·ÅÄ¡ÇÑ Ã¥ÀÓ È¸ÇÇ¿¡ µ¿Á¶ÇÏ¸ç ³ëµ¿ÀÚ¸¦ ÇöÈ¤ÇÏ´Â ¾ÇÁúÀû ÇàÀ§¡±¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ¡°Çö´ëÁß°ø¾÷ »ç³»¾÷Ã¼ Y»ç, H»ç µî 2°³ ¾÷Ã¼ ¼Ò¼Ó Á÷¿ø 250¸íÀÌ °¢°¢ ÀÓ±ÝÀÇ 80~120% °¡±îÀÌ¸¦ ¸ø ¹Þ°í ÀÖ´Ù. °Ô´Ù°¡ ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ µîÀÇ ¹®Á¦·Î ¿øÃ»À¸·ÎºÎÅÍ ÀÌ´Þ 30ÀÏÀÚ·Î °è¾àÇØÁö Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°Ã¼ºÒÀÓ±ÝÀ» ¸ÕÀú ÇØ°áÇÏ°í Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÌ Á÷Á¢ ³ª¼­ ±Ùº»Àû ´ëÃ¥À» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¶Ç, Ãâ±Ù½Ã°£ Ãµ¸·³ó¼º 70ÀÏÂ°¶ó°í ¹àÈ÷¸ç ¿­¾ÇÇÑ ÀÛ¾÷È¯°æ °³¼±°ú ÀÓ±ÝÀÎ»ó µî Ã³¿ì °³¼±À» ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·Ã, Çö´ëÁß°ø¾÷ ÃøÀº ¡°ÇØ´ç ¾÷Ã¼´Â °è¾à¿¡ µû¸¥ Á¤´çÇÑ »çÀ¯ ¾øÀÌ ¸ñÀû¹°ÀÇ Á¦Á¶¸¦ °ÅºÎÇØ ºÎµæÀÌ °è¾à ÇØÁö¸¦ Åëº¸ÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÇØ´ç Çù·Â¾÷Ã¼µé°ú µµ±Þ°è¾àÀ» ¸Î°í, Ã³¸®µÈ ¹°·®¿¡ µû¶ó ¸Å¿ù ±â¼º±ÝÀ» Áö±ÞÇß´Ù¡±°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÇÑÆí, °í¿ë³ëµ¿ºÎ¿Í ¿ï»ê½Ã°¡ ÁÖÃÖÇÏ°í ÇÑ±¹Á¶¼±ÇØ¾çÇÃ·£Æ®ÇùÈ¸¿Í ¿ï»ê µ¿±¸ µîÀÌ ÁÖ°üÇÑ ÀÌ¹ø Ã¤¿ë¹Ú¶÷È¸¿¡´Â »ç³»Çù·Â»ç(Çö´ëÁß°ø¾÷ 17, Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± 8) ÃÑ25°³»ç°¡ Âü¿©ÇØ 294¸í ¸ðÁýÀ» °èÈ¹ÇÑ °¡¿îµ¥ ±¸Á÷ÀÚ 350¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ÀÌÁß 175¸íÀÌ ¸éÁ¢À» ºÃ´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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  • Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤
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  • [±â°í] ¡®¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Á¶±â °Ç¼³¡¯ ÇÔ²² ÁöÇý ¸ð¾Æ¾ß
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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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