¿ï»ê Áß±¸, Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ­¿Í ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à

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Áß±¸´Â ¿ÃÇØ ÇÐ¼º»õº®½ÃÀå ³» ¾ÆÄÉÀÌµå °£ÆÇ¼³Ä¡, ½ÃÀå°æ¿µ¹Ù¿ìÃ³ Áö¿ø»ç¾÷ µîÀÇ ½Ã¼³¡¤°æ¿µÇö´ëÈ »ç¾÷À» ÅëÇØ ±¹¡¤½Ãºñ¿Í ±¸ºñ µî 1¾ï3,900¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀ» Áö¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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