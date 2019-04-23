Çö´ëÁß, ÇØ¾ç°øÀå À¯ÈÞÀÎ·Â ¹ÌÆ÷¡¤»ïÈ£ µî ÀüÈ¯¹èÄ¡

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Çö´ëÁßÀº 2014³â 11¿ù ÀÌÈÄ ÇØ¾çÇÃ·£Æ®¸¦ ¼öÁÖÇÏÁö ¸øÇØ ÀÏ°¨ÀÌ ¹Ù´Ú³ªÀÚ, Áö³ÇØ 8¿ù ÇØ¾ç°øÀå °¡µ¿À» Áß´ÜÇß´Ù. À¯ÈÞÀÎ·Â 2,300¿©¸í¿¡ ´ëÇØ Çö´ëÁß ³ë»ç´Â Áö³ÇØ ¸» À¯±ÞÈÞ¾÷¿¡ µ¿ÀÇÇÏ°í, Á¶¼±¹°·® ÀÏºÎ¸¦ ÇØ¾ç°øÀåÀ¸·Î ¹èÄ¡ÇÏ°Å³ª ÀÏ¼ÕÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ºÎ¼¿¡ À¯ÈÞÀÎ·ÂÀ» ÀüÈ¯¹èÄ¡ÇÏ´Â µî ¹æ½ÄÀ¸·Î À¯ÈÞÀÎ·Â ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â·Î ÇÕÀÇÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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