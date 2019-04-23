[¹Ú¿µ½Ä ½ÃÀÎ ¡®À°ÇÊÀÇ Çâ±â¡¯] (139)¿ÀÁö¿¬ ½ÃÀÎÀÇ '±â¾ïÇÒ±î¿ä?'

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¡Ü¾Æµ¿¹®ÇÐ°¡ ¿ÀÁö¿¬(çïòªæØ·1968³â~ ). Á¦ÁÖ Ãâ»ý. Á¦ÁÖ¹®ÇÐ½ÅÀÎ»ó(µ¿È), ÇÑ¶ó»ê ½Ã¹®ÇÐ»ó(½Ã), Á¦ÁÖ±âµ¶±³¹®ÇÐ»ó, »õ¹þ¹®ÇÐ»ó, ´«³ôÀÌ¾Æµ¿¹®ÇÐ´ëÀü ´ë»ó, Çª¸¥¹®ÇÐ»ó '»õ·Î¿î ½ÃÀÎ»ó'(µ¿½Ã) ¼ö»ó ¿Ü. µ¿½ÃÁý ¡º±â¾ïÇÒ±î¿ä?¡»(2006. ¾Æµ¿¹®¿¹ÊÊ) ¿Ü. ÃÊµî 5ÇÐ³â 1ÇÐ±â ±¹¾îÈ°µ¿ ±³°ú¼¿¡ µ¿½Ã ¡º¹ö·ÁÁø °³µé¡» ¼ö·Ï.
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