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[¹Ú¿µ½Ä ½ÃÀÎ ¡®À°ÇÊÀÇ Çâ±â¡¯] (139)¿ÀÁö¿¬ ½ÃÀÎÀÇ '±â¾ïÇÒ±î¿ä?'
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  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 15:52
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¡Ü¾Æµ¿¹®ÇÐ°¡ ¿ÀÁö¿¬(çïòªæØ·1968³â~ ). Á¦ÁÖ Ãâ»ý. Á¦ÁÖ¹®ÇÐ½ÅÀÎ»ó(µ¿È­), ÇÑ¶ó»ê ½Ã¹®ÇÐ»ó(½Ã), Á¦ÁÖ±âµ¶±³¹®ÇÐ»ó, »õ¹þ¹®ÇÐ»ó, ´«³ôÀÌ¾Æµ¿¹®ÇÐ´ëÀü ´ë»ó, Çª¸¥¹®ÇÐ»ó '»õ·Î¿î ½ÃÀÎ»ó'(µ¿½Ã) ¼ö»ó ¿Ü. µ¿½ÃÁý ¡º±â¾ïÇÒ±î¿ä?¡»(2006. ¾Æµ¿¹®¿¹ÊÊ) ¿Ü. ÃÊµî 5ÇÐ³â 1ÇÐ±â ±¹¾îÈ°µ¿ ±³°ú¼­¿¡ µ¿½Ã ¡º¹ö·ÁÁø °³µé¡» ¼ö·Ï.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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