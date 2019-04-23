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³»´Þ 17ÀÏ, º»ÁöÁÖÃÖ Á¦20È¸ ¿ï»ê»ç¶û È¯°æÄÜ¼­Æ®
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  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
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ÀÌ¹ø ¡®¿ï»ê»ç¶û È¯°æÄÜ¼­Æ®¡¯´Â Áö¿ª ¾ð·ÐÀ» ºñ·ÔÇØ ¿ï»ê½Ã, È¯°æ´ÜÃ¼, ½Ã¹Î µîÀÌ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ¸ðµç È¯°æÆÄ±«¿Í ¿À¿°ÇàÀ§¸¦ ±ÙÀýÇÏ°í, »õ·Î¿î È¯°æÀÇ½Ä°ú ½ÇÃµ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ï»êÀ» °Ç°­ÇÏ°Ô °¡²ã³ª°¡ÀÚ´Â ÃëÁö·Î ¸¶·ÃµÈ´Ù.

¹«¾ùº¸´Ù ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ À½¾ÇÀ» ÅëÇØ ³²³à³ë¼Ò ´©±¸³ª ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹®È­Àû ¼ÒÅëÀÇ ÀåÀ» ÆîÃÄ ¿ï»ê ½Ã¹Îµé¿¡°Ô È¯°æÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ÀüÇÏ´Â ÀåÀÌ´Ù.
Æ¯È÷, ÀÌ¹ø ÄÜ¼­Æ®´Â ÀÎ±â°¡¼ö °ø¿¬°ú È¯°æÃ¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ µî È¯°æ°ú °ü·ÃµÈ ´ÙÃ¤·Î¿î Çà»çµéÀÌ ÇÔ²² ÁøÇàµÅ ½Ã¹ÎµéÀÇ Å« °ü½ÉÀ» ²ø °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
°ø¿¬¿¡´Â ÀÎ±â ¹ß¶óµå °¡¼ö Á¶¼º¸ð, ÀÎ±â Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¼­Áö¿À, ÆËÆä¶ó±×·ì ¿¤·çÃ¼, ½Å¼¼´ë Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ÀÓ¿µ¿õ, °É±×·ì 'ºñÅ¸¹Î¿£Á©' µî ´Ù¾çÇÑ ¼¼´ëÀÇ Ãâ¿¬ÁøÀÌ Ãâµ¿ÇÑ´Ù.
'½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â È¯°æ»ç¶û Àå±âÀÚ¶û'µµ ¿ÃÇØ Ã³À½ ¸¶·ÃµÅ Çà»ç °ü¶÷°´µé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ÀüÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² È¯°æÃ¼Çè ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î È¯°æ»ó½Ä OXÄûÁî, È¯°æ°ü·Ã ¿µÈ­¿Í µ¿¿µ»ó »ó¿µ, È¯°æ È«º¸¸®ÇÃ·¿ ¹èÆ÷, È¯°æÃ¼Çè ºÎ½º ¿î¿µ µîÀÌ ÁØºñµÈ´Ù.
È¯°æ¿µÈ­´Â Åä¸£ÇÉ ÀÌº£¸£¼¾ °¨µ¶, ¿Àµò ¾ÆÀÌÅ©·¹, ¿ä°Õ ·£°Ô¸£ ÁÖ¿¬ÀÇ ³ë¸£¿þÀÌ ¿µÈ­ '¿À½ºÄ« ¾Æ¸Þ¸®Ä«'(2017)¸¦ »ó¿µÇÑ´Ù. ÀÌ ¿µÈ­´Â ¾ö¸¶¿Í ÇÔ²² ³ÐÀº ÃÊ¿ø¿¡¼­ ¸»À» Å¸´Â °ÍÀÌ ²ÞÀÎ 10»ì ¼Ò³â ¿À½ºÄ«°¡ ¸» ·¹ºñ¿Í ¼­·Î Ä£ÇØÁ®, ·¹ºñ¿Í ÇÔ²² ¾ö¸¶¸¦ Ã£¾Æ º¸Æ®¸¦ Å¸°í ´ë¼­¾çÀ» °Ç³Ê·Á´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.
Ã¼ÇèÀº Ä£È¯°æ È­ºÐ¸¸µé±â, º´¶Ñ²± Ä³¸¯ÅÍ Ã¼Çè, ÀÏÈ¸¿ë ½ºÇ¬ ½Ã°èÃ¼Çè, ¾ç¸»¸ñÀçÈ°¿ë °ø¿¹ µî¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
º»Áö »ç¾÷ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø ÄÜ¼­Æ®´Â ¿ï»êÀÌ °Ç°­ Ä£È­ÀûÀÎ È¯°æ µµ½Ã·Î º¯È­ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯È­¸¦ À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¸ç ¡°È¯°æÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦¸¦ ÅëÇØ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÌ ¼­·Î È­ÇÕÇÏ°í ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿©·¯ °¥·¡·Î »ý°¢ÇØº¸°í ½ÇÃµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ÒÅëÀÇ ÀÚ¸®°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ ¹®ÀÇ 052-243-1001.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
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