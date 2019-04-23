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ÀÌ¹ø ¡®¿ï»ê»ç¶û È¯°æÄÜ¼Æ®¡¯´Â Áö¿ª ¾ð·ÐÀ» ºñ·ÔÇØ ¿ï»ê½Ã, È¯°æ´ÜÃ¼, ½Ã¹Î µîÀÌ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ¸ðµç È¯°æÆÄ±«¿Í ¿À¿°ÇàÀ§¸¦ ±ÙÀýÇÏ°í, »õ·Î¿î È¯°æÀÇ½Ä°ú ½ÇÃµ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ï»êÀ» °Ç°ÇÏ°Ô °¡²ã³ª°¡ÀÚ´Â ÃëÁö·Î ¸¶·ÃµÈ´Ù.
Æ¯È÷, ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®´Â ÀÎ±â°¡¼ö °ø¿¬°ú È¯°æÃ¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ µî È¯°æ°ú °ü·ÃµÈ ´ÙÃ¤·Î¿î Çà»çµéÀÌ ÇÔ²² ÁøÇàµÅ ½Ã¹ÎµéÀÇ Å« °ü½ÉÀ» ²ø °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
'½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â È¯°æ»ç¶û Àå±âÀÚ¶û'µµ ¿ÃÇØ Ã³À½ ¸¶·ÃµÅ Çà»ç °ü¶÷°´µé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ÀüÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² È¯°æÃ¼Çè ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î È¯°æ»ó½Ä OXÄûÁî, È¯°æ°ü·Ã ¿µÈ¿Í µ¿¿µ»ó »ó¿µ, È¯°æ È«º¸¸®ÇÃ·¿ ¹èÆ÷, È¯°æÃ¼Çè ºÎ½º ¿î¿µ µîÀÌ ÁØºñµÈ´Ù.
È¯°æ¿µÈ´Â Åä¸£ÇÉ ÀÌº£¸£¼¾ °¨µ¶, ¿Àµò ¾ÆÀÌÅ©·¹, ¿ä°Õ ·£°Ô¸£ ÁÖ¿¬ÀÇ ³ë¸£¿þÀÌ ¿µÈ '¿À½ºÄ« ¾Æ¸Þ¸®Ä«'(2017)¸¦ »ó¿µÇÑ´Ù. ÀÌ ¿µÈ´Â ¾ö¸¶¿Í ÇÔ²² ³ÐÀº ÃÊ¿ø¿¡¼ ¸»À» Å¸´Â °ÍÀÌ ²ÞÀÎ 10»ì ¼Ò³â ¿À½ºÄ«°¡ ¸» ·¹ºñ¿Í ¼·Î Ä£ÇØÁ®, ·¹ºñ¿Í ÇÔ²² ¾ö¸¶¸¦ Ã£¾Æ º¸Æ®¸¦ Å¸°í ´ë¼¾çÀ» °Ç³Ê·Á´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.
Ã¼ÇèÀº Ä£È¯°æ ÈºÐ¸¸µé±â, º´¶Ñ²± Ä³¸¯ÅÍ Ã¼Çè, ÀÏÈ¸¿ë ½ºÇ¬ ½Ã°èÃ¼Çè, ¾ç¸»¸ñÀçÈ°¿ë °ø¿¹ µî¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
º»Áö »ç¾÷ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®´Â ¿ï»êÀÌ °Ç° Ä£ÈÀûÀÎ È¯°æ µµ½Ã·Î º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½Ä º¯È¸¦ À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù¡±¸ç ¡°È¯°æÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦¸¦ ÅëÇØ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÌ ¼·Î ÈÇÕÇÏ°í ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿©·¯ °¥·¡·Î »ý°¢ÇØº¸°í ½ÇÃµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ÒÅëÀÇ ÀÚ¸®°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. °íÀºÁ¤±âÀÚ ¹®ÀÇ 052-243-1001.
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