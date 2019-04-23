Ùþ ´ëÅë·É, "Ã¶ÀÇ ½ÇÅ©·Îµå ¿©´Â °ÍÀÌ ¿ì¸®ÀÇ ¹Ì·¡"

¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº 23ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) "Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº, ¿ìÁîº£Å°½ºÅº, Ä«ÀÚÈå½ºÅº°ú ÇÔ²² 'Ã¶ÀÇ ½ÇÅ©·Îµå' ½Ã´ë¸¦ ¿©´Â °ÍÀÌ ¿ì¸®ÀÇ ¹Ì·¡"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÃëÀÓ ÈÄ Ã³À½À¸·Î Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº, ¿ìÁîº£Å°½ºÅº, Ä«ÀÚÈå½ºÅº µî Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ 3±¹À» ¼ø¹æÇÑ ¹® ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ±Í±¹±æ¿¡ ¿À¸£±â Á÷Àü ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã·Á "¼ø¹æÀÇ ¼º°ú°¡ ¿ì¸® °æÁ¦ÀÇ È°·ÂÀ¸·Î ÀÌ¾îÁöµµ·Ï Ã¬±â°Ú´Ù"¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
³²ºÏÇÑ Çù·Â »ç¾÷ ±¸»ó Áß ÇÏ³ª·Î ²ÅÈ÷´Â 'Ã¶ÀÇ ½ÇÅ©·Îµå'¶õ ÇÑ¹Ýµµ¿Í À¯¶ó½Ã¾Æ ´ë·úÀ» Ã¶µµ¡¤µµ·Î·Î ¿¬°áÇØ ¹°·ùÀÇ Ç÷¸ÆÀ» ÀÕ´Â »ç¾÷ÀÌ´Ù.
ÀÌ¾î "½º½º·Î ÇÙº¸À¯±¹ÀÇ ÁöÀ§¸¦ Æ÷±âÇÏ°í ºñÇÙÈÀÇ ±æÀ» ÅÃÇØ ¿Ü±³Àû ¾ÈÁ¤°ú °æÁ¦ ¹ßÀüÀ» ÀÌ·é Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀÇ °æÇèÀº ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈÀÇ ¿©Á¤¿¡ Å« ±³ÈÆÀÌ µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¶Ç ±×´Â µ¶¸³¿îµ¿°¡ÀÎ °èºÀ¿ì¡¤È²¿îÁ¤ Áö»çÀÇ À¯ÇØ¸¦ Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡¼ ÇÑ±¹À¸·Î ºÀÈ¯ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ¼µµ "µ¶¸³¿îµ¿ÀÇ ¿ª»ç´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ »Ñ¸®´Ù. (À¯ÇØ ºÀÈ¯Àº) ±×ºÐµéÀÌ Çå½ÅÇÑ Á¶±¹ÀÇ µµ¸®"¶ó¸ç "ºÀÈ¯À» µµ¿ÍÁØ Ä«ÀÚÈå½ºÅº Á¤ºÎ, À¯Á·µé°ú °í·ÁÀÎ »çÈ¸¿¡ ±íÀÌ °¨»çµå¸°´Ù"¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº "¾Ë¸¶Æ¼ÀÇ °í·Á±ØÀåÀ» Ã£¾Æ °í·ÁÀÎ ÀÌÁÖÀÇ ¿ª»ç¸¦ ´ãÀº °ø¿¬À» º¸¸ç, ¿ì¸®ÀÇ ÀÏºÎÀÎ °í·ÁÀÎÀÇ »î°ú ¸¸³µ´Ù"¸ç "ÀÌÁ¦´Â ´ç´çÇÑ Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀÇ ±¹¹ÎÀÌ µÈ °í·ÁÀÎµéÀÌ¾ß¸»·Î ¾ç±¹À» ÀÌ¾îÁÖ´Â Æ°Æ°ÇÑ °¡±³"¶ó°í °Ý·ÁÇß´Ù.
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