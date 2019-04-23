|¡ã ¡®¿ïÁÖ±º Áö¿ª ¹Î»ýÇöÀå Å½¹æ 100ÀÏ ´ëÀåÁ¤¡¯ ÁßÀÎ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼¹ü¼ö ¿ïÁÖ ´çÇùÀ§¿øÀå.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¼¹ü¼ö ¿ïÁÖ ´çÇùÀ§¿øÀåÀÌ 23ÀÏ 80¿©ÀÏ°£ÀÇ ¿ïÁÖ±º ¹Î»ýÅ½¹æÀ» ¸¶ÃÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 1¿ù 15ÀÏ ÇÑ±¹´ç °ø°³ ¿Àµð¼ÇÀ» °ÅÃÄ ¿ïÁÖ±º ´ç¿øÇùÀÇÈ¸ Á¶Á÷À§¿øÀå¿¡ ÀÓ¸íµÈ ¼ À§¿øÀåÀº ¹Ù·Î ¹Î»ý Å½¹æÀ» ½ÃÇà, ¿ïÁÖ±º 12°³ À¾¡¤¸é 460¿© °³ ÀÚ¿¬¸¶À»À» ¹æ¹®Çß´Ù.
ÁÖ¹Î »îÀÇ ÇöÀå¿¡¼ ¹Î»ý°æÁ¦¸¦ Ã¬±â°í, ÁÖ¹Î°ú Á÷Á¢ ¼ÒÅëÀ¸·Î °ø°¨°ú ½Å·Ú¸¦ Çü¼ºÇÏ±â À§ÇØ¼´Ù.
¼ À§¿øÀåÀº ¡°³ó·ÎÈ®Àå, ±â¹Ý½Ã¼³ È®Ãæ, »ýÅÂÇÏÃµ º¹¿ø µî Å©°í ÀÛÀº ¹Î¿øÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸, Æ¯È÷ ¾î¸£½ÅÀÇ ³ª¶ó °ÆÁ¤ÇÏ½Ã´ø ¸ð½ÀÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ´«¿¡ ¼±ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌÁ¦ ¿ì¸® Á¤Ä¡±Çµµ º¸¼ö¿Í Áøº¸¶ó´Â Áø¿µ ³í¸®¿¡¼ Å»ÇÇÇØ ±¹¹ÎÀÌ ¸Ô°í»ç´Â °ÆÁ¤ ¾øÀÌ Á» Æí¾ÈÇÏ°Ô Áö³¾ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹Î»ýºÎÅÍ Ã¬±â´Â °ÍÀÌ ±Þ¼±¹«¡±¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°Ã¥»ó¸Ó¸®¿¡ ¾É¾Æ¼´Â ¹Î½ÉÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø°í, ¹Î½ÉÀ» ¸ð¸£´Â Á¤Ä¡´Â Á¤Ä¡°¡ ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ Ç×»ó ÇöÀå¿¡ ³ª°¡ Áö¿ªÁÖ¹Î°ú ¼ÒÅëÇÏ¸é¼ ¸¹Àº °ÍÀ» µè°í ¹è¿ö³ª°¡°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ