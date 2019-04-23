¿©¾ß 4´ç ¼±°ÅÁ¦ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÃßÀÎ ¸¶ÃÄ ¡¦ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÑ·Â ÀúÁö

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
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¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ±è¼ö¹Î ¿ø³»´ëº¯ÀÎÀº "±âµæ±Ç, °Å´ëÁ¤´ç¿¡¸¸ À¯¸®ÇÑ Çö ¼±°ÅÁ¦¸¦ ¶â¾î°íÄ¡´Â µ¥ ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ °Í¿¡ Å« ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ¸¦ À§ÇØ °¢°¢ 18¸íÀÎ Á¤°³Æ¯À§, »ç°³Æ¯À§¿¡¼­ ÀçÀû À§¿ø 5ºÐÀÇ 3(11¸í) ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥, ÇöÀç ¿©¾ß 4´ç ÀÇ¿ø ¼ö´Â Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ 12¸í(¹ÎÁÖ 8¸í, ¹Ù¸¥¹Ì·¡ 2¸í, ÆòÈ­ 1¸í, Á¤ÀÇ 1¸í), »ç°³Æ¯À§¿¡¼± 11¸í(¹ÎÁÖ 8¸í, ¹Ù¸¥¹Ì·¡ 2¸í, ÆòÈ­ 1¸í)À¸·Î ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÀÇ°á±îÁö´Â Å« ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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