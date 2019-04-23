¿©¾ß 4´ç ¼±°ÅÁ¦ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÃßÀÎ ¸¶ÃÄ ¡¦ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÑ·Â ÀúÁö

|¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» »« ¿©¾ß 4´ç ¿ø³»´ëÇ¥µéÀÌ Áö³ 22ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ¼±°ÅÁ¦¡¤°³Çõ¹ý¾È ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢(½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç ÁöÁ¤) Ã³¸® ¹æ¾È µî°ú °ü·ÃÇØ ºê¸®ÇÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.¿¬ÇÕ´º½º
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¿©¾ß 4´çÀÌ ¼±°ÅÁ¦¡¤°³Çõ¹ý¾È ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢(½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç ÁöÁ¤) ÃßÀÎ ÀÛ¾÷À» ¸¶ÃÆ´Ù. ÀÌ¿¡ Á¦1¾ß´çÀÎ ÇÑ±¹´çÀº ¡°¸ñ¼û°É°í ¸·°Ú´Ù¡±¸ç ÃÑ·Â ÀúÁö ÅõÀïÀ» ¼±¾ð, Á¤±¹ÀÌ °Ý¶û ¼ÓÀ¸·Î ºüÁ®µé°í ÀÖ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç, ¹ÎÁÖÆòÈ´ç, Á¤ÀÇ´çÀº 23ÀÏ ÀÏÁ¦È÷ ÀÇÃÑÀ» ¿°í ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ÃßÀÎÇß´Ù.
¹ÎÁÖ´ç°ú Á¤ÀÇ´çÀº ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î ÀÇÃÑÀ» ¸¶ÃÆ°í, ÆòÈ´çµµ Å« ¹®Á¦ ¾øÀÌ ÃßÀÎÀ» ¿Ï·áÇß´Ù.
Á¤ÀÇ´ç ÃÖ¼® ´ëº¯ÀÎÀº "¹ÎÁÖ´ç, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç, ÆòÈ´çÀÇ ÁöµµºÎ¿Í ÀÇ¿øµéÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ Áøº¸¿Í °³ÇõÀ» °ú°¨ÇÑ °á´ÜÀ» ³»·È´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
ÆòÈ´ç ¹ÚÁÖÇö ¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ¡°¡®µÇ°Ú¾î?¡¯¶ó´Â ³Ã¼Ò¿Í ¡®¹Ýµå½Ã ¸·°Ú´Ù¡¯¶ó´Â ¹æÇØ¸¦ ³Ñ¾î ÃÐºÒ ¹Î½ÉÀÇ ¿¸ÁÀ» ´ã¾Æ µåµð¾î ¼±°ÅÁ¦ °³ÇõÀÌ¶ó´Â ¿Â÷°¡ Á¦´ë·Î Ãâ¹ßÇß´Ù¡±°í ÆòÇß´Ù.
´Ù¸¸ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀº 4½Ã°£ÀÇ °Ý·ÐÀ» ¹úÀÎ ³¡¿¡ 1Ç¥ Â÷ÀÌ·Î ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ÃßÀÎÇß´Ù. Ç¥°á Âü¼® ÀÇ¿ø 23¸í °¡¿îµ¥ Âù¼º 12¸í, ¹Ý´ë 11¸íÀ¸·Î °¡°áµÆ´Ù.
¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ±è¼ö¹Î ¿ø³»´ëº¯ÀÎÀº "±âµæ±Ç, °Å´ëÁ¤´ç¿¡¸¸ À¯¸®ÇÑ Çö ¼±°ÅÁ¦¸¦ ¶â¾î°íÄ¡´Â µ¥ ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ °Í¿¡ Å« ÀÇÀÇ°¡ ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¸¦ À§ÇØ °¢°¢ 18¸íÀÎ Á¤°³Æ¯À§, »ç°³Æ¯À§¿¡¼ ÀçÀû À§¿ø 5ºÐÀÇ 3(11¸í) ÀÌ»óÀÇ µ¿ÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥, ÇöÀç ¿©¾ß 4´ç ÀÇ¿ø ¼ö´Â Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ 12¸í(¹ÎÁÖ 8¸í, ¹Ù¸¥¹Ì·¡ 2¸í, ÆòÈ 1¸í, Á¤ÀÇ 1¸í), »ç°³Æ¯À§¿¡¼± 11¸í(¹ÎÁÖ 8¸í, ¹Ù¸¥¹Ì·¡ 2¸í, ÆòÈ 1¸í)À¸·Î ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÀÇ°á±îÁö´Â Å« ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¼Ò°ü À§¿øÈ¸¿¡´Â ÃÖÀå 180ÀÏÀÇ ³íÀÇ ±â°£ÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù. ±â°£ ³» ¿©¾ß ÇÕÀÇ ¹× ÀÇ°áÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ÀÚµ¿À¸·Î ´ÙÀ½ ´Ü°èÀÎ ¹ýÁ¦»ç¹ýÀ§¿øÈ¸·Î ³Ñ¾î°¡¸ç, ¹ý»çÀ§´Â 90ÀÏ ÀÌ³»¿¡ ÀÌµé ¹ý¾ÈÀÇ Ã¼°è¡¤ÀÚ±¸ ½É»ç¸¦ ³¡³»¾ß ÇÑ´Ù.
¹ý»çÀ§°¡ Á¤ÇØÁø ±â°£ ³» ½É»ç¸¦ ¸¶Ä¡Áö ¸øÇÏ¸é °ð¹Ù·Î ÃÖÁ¾ °ü¹®ÀÎ º»È¸ÀÇ¿¡ ÀÚµ¿ ºÎÀÇµÇ°í, ºÎÀÇµÈ ³¯ºÎÅÍ 60ÀÏ ÀÌ³»¿¡ º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤, Ç¥°áÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø´Ù.
ÃÖÀå 330ÀÏ ÀÌÈÄ, ³»³â ÃÑ¼±À» ¾à ÇÑ´Þ ¾ÕµÐ ½ÃÁ¡ÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ Àå±â°£ÀÇ ³íÀÇ °úÁ¤¿¡¼ ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ°ú °³Çõ¹ý¾ÈÀ» µÑ·¯½Ñ ¿©¾ß °£ º¹ÀâÇÑ ¼À¹ý Å¿¿¡ ½ÇÁ¦ ÀÔ¹ýÈ±îÁö Çè·Î°¡ ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÑ±¹´çÀº ¿©¾ß 4´çÀÇ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ °øÁ¶¿¡ °á»ç Ç×Àü±îÁö ºÒ»ç, '20´ë ±¹È¸´Â ¾ø´Ù'°í ¸Â¼°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹´çÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ Àå³»¡¤¿Ü ÅõÀï, ±¹È¸ ÀÏÁ¤ Àü¸é °ÅºÎ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÑ·ÂÅõÀï¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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