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[ÀÚÄ¡½Ã´ë] 4․27 ÆòÈ­ÀÇ ¼Õ ¸ÂÀâ±â
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  • ÃÖ´öÁ¾ ¿ï»ê ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø
  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
  • ´ñ±Û 0

ÀÛ³â ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀ¸·Î ÅëÀÏ ±â´ë ³ô¾ÆÁ³Áö¸¸
ÇÙÀ¸·Î ÀÎÇÑ ±¹Á¦»çÈ¸ Á¦Àç·Î ³²ºÏ±³·ù Á¦ÀÚ¸®
27ÀÏ ‘ÆòÈ­ÀÇ ¼Õ¸ÂÀâ±â’·Î ÅëÀÏ °ø°¨´ë È®»êÀ»


 

ÃÖ´öÁ¾
¿ï»ê ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇ¿ø


‘ÆòÈ­, »õ·Î¿î ¹Ì·¡’¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¿­·È´ø 2018³â 4¿ù 27ÀÏÀÇ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀ» ¿ì¸® ¸ðµÎ´Â ±â¾ïÇÑ´Ù. ³²ºÏ Á¤»ó°£ ¿ª»çÀûÀÎ 4․27 ÆÇ¹®Á¡ ¼±¾ð 1ÁÖ³âÀ» ±â³äÇØ ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­Á¤Âø¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë Çü¼º°ú ³×Æ®¿öÅ© Çü¼ºÀ» À§ÇØ 4¿ù22ÀÏ ¿ï»ê¿¡¼­µµ ¹ÎÁÖÆòÈ­ÅëÀÏÀÚ¹®È¸ÀÇ ÁÖÃÖ·Î 2019 ÆòÈ­ÅëÀÏ ¿øÅ¹È¸ÀÇ°¡ ¿­·È´Ù.

º¸¼ö¿Í Áøº¸, ´Ù¾çÇÑ Á¾±³´ÜÃ¼, ¸¹Àº ½Ã¹Î»çÈ¸´ÜÃ¼°¡ °øµ¿À¸·Î ½Ã¹ÎÂü¿© Åä·ÐÀÇ ÀåÀ» ¿¬ °ÍÀÌ´Ù. 250¿©¸íÀÌ 30°³ Á¶·Î ³ª´²Á®  ¿øÅ¹¿¡ µÑ·¯¾É¾Æ 4․27 ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã ÀÌÈÄ ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ µÇÂ¤¾î º¸°í, ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­¿Í ¹ø¿µ, ÅëÀÏÀ» À§ÇØ °¢ÀÚÀÇ À§Ä¡¿¡¼­ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ýÈ° ¼Ó ½ÇÃµ°úÁ¦µéÀ» È°¹ßÇÏ°Ô Åä·ÐÇß´Ù.


ÇÊÀÚ°¡ ¼ÓÇÑ Á¶¿¡´Â ´ëÇÐ»ý, 2³â Àü¿¡ Å»ºÏÇÑ »õÅÍ¹Î, ¸¶À»È°µ¿°¡, °¡Á¤ÁÖºÎ µî ´Ù¾çÇÑ ºÐµéÀÌ ÇÔ²² ÇÏ¿´´Âµ¥ ºÏÇÑÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ½Ã°¢, ÆòÈ­¿Í ÅëÀÏÀ» ¹ß¸ñ Àâ´Â Àå¾Ö¹°¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢, ½ÇÃµÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ ¹«¾ùÀÎ°¡¿¡ ´ëÇØ ´Ù¾çÇÑ °ßÇØ¸¦ ÁÖ°í¹Þ¾Ò´Ù. ÀÛÀº ¿øÅ¹È¸ÀÇ¿´Áö¸¸ ÀÌ ¸ð½ÀÀÌ ¿ï»êÀÌ¶ó´Â °øµ¿Ã¼, ³ª¾Æ°¡ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¾È¿¡ ÅëÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ½Ã°¢Â÷°¡ »óÁ¸ÇÏ´Â Çö½ÇÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °Í °°¾Ò´Ù. ÀÌ¾ß±âÇÏ°í µè´Â °úÁ¤¿¡¼­ °ßÇØÂ÷¸¦ È®ÀÎÇÏ±âµµ ÇßÁö¸¸, ¼­·Î ÅëÀÏ¿¡ ´ëÇÑ ¿­Á¤°ú ÇÏ³ªÀÇ ¸¶À½À» ³ª´³´Ù´Â µ¥ Å« ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ Åä·ÐÀ» ÅëÇØ ÆòÈ­ ÅëÀÏÀ» À§ÇØ ³ª¾Æ°¡±â À§ÇØ¼­´Â ¼­·Î ´Ù¸¥ °ßÇØ¸¦ ÇÕÄ¡´Â °úÁ¤ÀÌ ²À ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» Àý½ÇÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

´©±º°¡´Â ‘ÅëÀÏÀÌ ´ë¹Ú’ÀÌ¶ó°í Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÅëÀÏÀº ´ë¹ÚÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. °úÁ¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¹Ì 70³âÀÇ Áú°îÀÇ °úÁ¤ÀÌ ÀÖ¾ú°í ¾ÕÀ¸·Îµµ Á¶±Ý¾¿ ³ª¾Æ°¡¾ßÇÒ Áö³­ÇÑ °úÁ¤ÀÇ ¿¬¼ÓÀÌ´Ù. Áö³­ 2³â°£ 3¹øÀÇ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã, 2¹øÀÇ ºÏ¹ÌÈ¸´ãÀ» °ÞÀ¸¸é¼­ ¿ì¸®´Â ‘·Î¶Ç’ ¸ÂÀº °ÍÃ³·³, ¶Ç´Â °©ÀÚ±â ÇÏ´Ã¿¡¼­ ¼±¹°ÀÌ ³»·Á¿À´Â °ÍÃ³·³ ÅëÀÏÀÌ, ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÆòÈ­Ã¼°è°¡ ±×·¸°Ô ´Ù°¡ ¿Ã °Í °°¾Ò´Ù. ½ÇÁ¦·Î ¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ ±×·± ±â´ë¸¦ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿ÃÇØ µé¾î¼­¸é¼­ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø Àý½ÇÇÏ°Ô ´À³¢°Ô µÆ´Ù.

¹Ì±¹ÀÌ, Áß±¹ÀÌ, ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¾ôÈù º¹ÀâÇÑ ¼¼°èÁ¤¼¼°¡ ÅëÀÏÀÌ¶ó´Â ¼±¹°À» ÁÖ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶õ °ÍÀ», ±×¸®°í ±×·± ±â´ë´Â ¶á±¸¸§¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù´Â °ÍÀ». ÇÏ³ëÀÌ ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ÇÕÀÇ ¾øÀÌ Á¾·áµÇ°í ±× ÈÄ¿¡ ¿­¸° ÇÑ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãµµ º°´Ù¸¥ ÁøÀüÀ» º¸¿©ÁÖÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯ÀÚ ºñÇÙÈ­ ³íÀÇ ÀÚÃ¼¿¡ ´ëÇÑ ÇÇ·Î°¨ÀÌ È®»êµÇ°í, Á¤ºÎÀÇ ÁßÀç³ë·Â¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÌ ¾ÈÆÆÀ¸·Î °Å¼¼Áö´Â µî ½±Áö ¾ÊÀº »óÈ²À¸·Î Àü°³µÇ°í ÀÖ´Ù. ¿©ÀüÈ÷ °³¼º°ø´ÜÀº ¸ØÃçÀÖ°í, ¾Æ¸§´Ù¿î ±Ý°­»êÀ» º¸·¯ °¥ ¼öµµ ¾ø´Ù. ÇÙ¹®Á¦·Î, ±¹Á¦»çÈ¸ Á¦Àç·Î ÀÎÇØ ³²ºÏ±³·ùµµ Á¦ÀÚ¸®´Ù. ±×·¯³ª ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­ÀÇ ¹°±æÀ» °¥µî°ú ´ë°áÀÇ °ú°Å·Î ´Ù½Ã µÇµ¹¸± ¼ö´Â ¾ø´Ù. ÇÑ¹ÝµµÀÇ ÁÖÀÎÀº ±¹Á¦»çÈ¸µµ, Á¤Ä¡ÀÎµµ ¾Æ´Ï°í ÀÌ ¶¥¿¡ »ì¸ç ÆòÈ­ÅëÀÏÀ» ¿°¿øÇÏ´Â ¹Ù·Î ¿ì¸® ±¹¹Î ¸ðµÎÀÇ °ÍÀÌ´Ù. ¿ì¸®´Â ²÷ÀÓ¾øÀÌ °úÁ¤À» ¸¸µé¾î °¡¾ß ÇÑ´Ù. °ßÇØ°¡ ´Ù¸¦ Áö¶óµµ ¼­·Î ¼ÒÅëÇØ ¶æÀ» ¸ðÀ¸°í, ÈûÀ» ÇÕÃÄ ÅëÀÏÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¸¸µé¾î ³ª°¡¾ß ÇÑ´Ù.

2018³â 4¿ù 27ÀÏ, ³²ºÏÀÌ ÇÔ²² ÇÑ ¾à¼ÓÀ» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø È¯±âÇÏ°í, ÁÖÃãÇÑ ³²ºÏ°ü°è°¡ ´Ù½Ã±Ý ¼Óµµ¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ´õ¿íÀÌ ¿ÃÇØ´Â ÀÇ¹ÌÀÖ´Â 3․1¿îµ¿ 100ÁÖ³â, ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ ¼ö¸³ 100ÁÖ³âÀÇ ÇØÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ´ÙÇà½º·´°Ôµµ ÇÑ¹ÝµµÀÇ Ç×±¸Àû ÆòÈ­¸¦ À§ÇÑ ‘DMZ ¹Î(ÚÅ)+ÆòÈ­ÀÇ ¼Õ ¸ÂÀâ±â Çà»ç’°¡ ¿À´Â 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 27ºÐ¿¡ °èÈ¹µÅ ÀÖ´Ù. ‘²É ÇÇ´Â º½³¯ DMZ·Î ¼ÒÇ³°¡ÀÚ’¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¿­¸®´Â ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ºÐ´ÜÀÇ »óÂ¡ÀÌ¾ú´ø ºñ¹«ÀåÁö´ë(DMZ)°¡ ÆòÈ­ÀÇ ¶¥ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï, ÀÌ ¶¥ÀÇ ÁÖÀÎÀÎ ¹Î(ÚÅ)ÀÌ DMZ·Î °¡¼­, ºñ¹«Àå Áö´ë ¼­ÂÊÀÎ °­È­µµ ÀÓÁø°¢¿¡¼­ºÎÅÍ µ¿ÂÊÀÎ °í¼º ÅëÀÏÀü¸Á´ë±îÁö 500km ±¸°£À» ÀÎ°£ ¶ì·Î ¿¬°áÇÏ´Â ‘ÆòÈ­ÀÇ ¼Õ ¸ÂÀâ±â’ Çà»çÀÌ´Ù. ¿ï»ê¿¡¼­µµ ÅÂÈ­°­ ½Ê¸®´ë¹ç¿¡¼­ ¿À´Â 27ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 27ºÐ ‘ÆòÈ­ÀÇ ¼ÕÀâ±â’ Çà»ç°¡ ¿­¸°´Ù. º¸¼ö¿Í Áøº¸¸¦ ³Ñ¾î¼­, Á¾±³¸¦ ³Ñ¾î¼­ ¸¹Àº ½Ã¹Î»çÈ¸´ÜÃ¼°¡ ÇÔ²² Âü¼®ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

ÅëÀÏ·Î °¡´Â ±æÀº ³²ºÏÀÌ °ø°¨´ë¸¦ ³ÐÈ÷´Â °úÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¯±â À§ÇØ¼± ¸ÕÀú, ¿ì¸®°øµ¿Ã¼ ¾È¿¡¼­ºÎÅÍ ¼ö¸¹Àº °ßÇØ Â÷ÀÌ¸¦ ±Øº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ÕÀ» Àâ´Â °úÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ‘¼Õ¿¡ ¼Õ Àâ°í º®À» ³Ñ¾î¼­’ ¿¹Àü ¿Ã¸²ÇÈ ¶§ À¯ÇàÇÏ´ø ÄÚ¸®¾Æ³ªÀÇ ³ë·¡°¡ »ý°¢³­´Ù. ¿À´Â 27ÀÏ, ÅÂÈ­°­ ½Ê¸®´ë¹çÀ¸·Î °¡¼­ ¼ÕÀ» ¸ÂÀâÀÚ. DMZ ÆòÈ­ ¼ÕÀâ±â°¡ ‘ÆòÈ­¿Í È­ÇØ’ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Àü´ÞÇÔÀ¸·Î½á ³²ºÏÇÑ »çÀÌ¿¡ ³õÀÎ DMZ¶ó´Â º®À» ¹«³Ê¶ß·Á ¸¶À½°ú ¸¶À½ÀÌ ¼ÕÀâ°í ÅëÀÏÀÇ º½À» ¾Õ´ç±â´Â ‘°úÁ¤’ÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. 


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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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